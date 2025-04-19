شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت.. أطعمة منخفضة السعرات الحرارية هتساعدك في حرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

يدرك الأشخاص الذين يخوضون رحلة إنقاص الوزن أن فقدان الدهون على وجه الخصوص ليس بالأمر السهل، خاصة مع بعض الأنظمة الغذائية، يمكنك إنقاص الوزن، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الكيلوجرامات التي تفقدها هي دهون، وفي بعض الأحيان، قد يعني انخفاض وزنك أيضًا فقدان الماء أو العضلات.

ولعل أحد أكبر أعداء فقدان الدهون هو عدم القدرة على التحكم في الجوع، حتى عند تناول الطعام المطلوب، ويمكن لتناول هذه الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية أن تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول وتساعد على فقدان الدهون، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 4 أطعمة منخفضة السعرات الحرارية يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لفقدان الدهون:

التفاح

التفاح نجم خارق في إنقاص الوزن، فهو مُثبط طبيعي للشهية، لذلك يُعد التفاح من أكثر الفواكه التي يعتمد عليها في رحلة إنقاص الوزن، فهو غني بالألياف، وخاصةً البكتين، الذي يتحول إلى هلام في المعدة، مما يُبطئ عملية الهضم ويُشعرك بالشبع، إن محتواه العالي من الماء وقلة سعراته الحرارية تجعله وجبة خفيفة مثالية، وربما تُساعد تفاحة واحدة يوميًا على كبح الجوع نظرًا لمحتواه العالى من الألياف.

التوت الأزرق

التوت الأزرق من الأطعمة الخارقة الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، فهو غني بالسعرات الحرارية المنخفضة، وغني بالماء والألياف، حيث يضمن مؤشره الجلايسيمي المنخفض طاقة ثابتة دون ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في سكر الدم وهو ما يجعله مناسبًا جدًا لمرضى السكر، لذلك يمكن تناوله كوجبة خفيفة دون زيادة في السعرات الحرارية، كما أنه غني بالأنثوسيانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة، يساعد على تنظيم الأنسولين والالتهابات، كما أنه عنصر أساسي للتحكم في الجوع.

البطاطس المسلوقة

تناول البطاطس المسلوقة سيجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، فهي غنية بنسبة 79% من الماء والنشا المقاوم، وهي منخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعي، حيث أن محتواها من هذه النشويات مفيدة لصحة الأمعاء، فهى ليسي من الكربوهيدرات الضارة بل أنها مهمة في رحلة فقدان الوزن.

سمك أبيض قليل الدهن

السمك الأبيض أو الخالي من الدهون يساعد فى التحكم في الشهية، حيث يتميز السمك الأبيض بمحتوى بروتيني عالي، ولكنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله مُرضيًا ومشبعًا للغاية.