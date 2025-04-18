شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أعراض تحذيرية لالتهاب المفاصل.. علامات لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

التهاب المفاصل يعد من أكثر أنواع الالتهابات المزعجة، والتي يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية للشخص المصاب بها، حيث يؤدي ألم المفاصل وتيبسها إلى الشعور المستمر بالتعب والإرهاق.

لذلك من المهم التعرف على العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل، حتى يتمكن المصاب به من طلب العلاج المناسب، وتفادى المضاعفات الخاصة بالمرض مثل تلف المفاصل.

9 علامات تحذيرية تشير للإصابة بالتهاب المفاصل

وفيما يلى 9 علامات تشير للإصابة بآلام المفاصل، وفقا لموقع "Very well health"، وهى:

آلام الصباح

إذا كنت تعاني من ألم في المفاصل، فربما يرجع ذلك إلى وجود إلتهاب بالمفصل، ويتمز التهاب المفاصل بشكل عام بالشعور بالتصلب والألم فور الاستيقاظ في الصباح، ثم تحسن الألم تدريجيًا بمجرد البدء في الحركة.

الألم المستمر

يرتبط ألم المفاصل بشكل وثيق بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، وهو شكل من أشكال المناعة الذاتية من التهاب المفاصل يتميز بالالتهاب المستمر.

ويعتبر الفصال العظمي ، الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل، والى يحدث بسبب تآكل غضاريف المفاصل، مسببا التهاب الغشاء الذي يحمي المفاصل ويُزلقها، مما ييؤدى للشعور بالألم المستمر، وهو ما يحدث هذا بالتزامن مع أعراض أخرى، بما في ذلك التورم.

تصلب المفاصل

قد يكون تصلب المفاصل من أوائل أعراض التهاب المفاصل، ويعرف بأنه الشعور بعدم الراحة بعد فترة من الخمول، مثل الاستيقاظ صباحًا أو الجلوس لفترات طويلة، أو انخفاض مدى الحركة في المفصل، أو فقدانه تمامًا.

وفي حالة هشاشة العظام، قد يستمر تيبس الصباح لمدة تصل إلى 30 دقيقة، أما في حالات التهاب المفاصل الالتهابي ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، فيميل التيبس إلى الاستمرار لفترة أطول، غالبًا تصل إلى ساعة أو أكثر، حسب مدى تلف المفصل.

احمرار المفصل

عادةً ما يشير احمرار المفصل إلى حدوث إلتهاب، وهو ما يستدعى إجراء عدد من الفحوصات الطبيبة لتحديد سبب الإلتهاب بدقة، سواءً كان التهاب مفاصل التهابي أو عدوى مفصلية.

المفاصل الدافئة

تُعد المفاصل الدافئة أو الساخنة علامة أخرى على الالتهاب أو العدوى أو الإصابة، وفي حال الإصابة بالتهاب المفاصل، يشير ارتفاع درجة الحرارة عادةً إلى شكل أكثر خطورة من هذه الأمراض، مثل التهاب المفاصل الإنتاني الناتج عن عدوى بكتيرية أو فطرية في المفصل، أو التهاب المفاصل التفاعلي الناتج عن عدوى بكتيرية في مكان آخر من الجسم.

الحمى

قد يرتبط ظهور التهاب المفاصل في البداية بالحمى، والتي تحدث الحمى يرفع الجسم درجة حرارته لمحاربة العدوى أو استجابةً لبعض أشكال التهاب المفاصل.

وتعد الحمى من الأعراض الشائعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على أعضاء متعددة، ويسبب التهابًا واسع النطاق، مما يؤدي إلى حمى خفيفة ومستمرة.

التوعك

يوصف التوعك بأنه شعور عام بالمرض أو قلة الصحة، ويمكن أن يحدث التوعك بسبب وجود ألم مستمر، أو التهاب، أو فقدان القدرة على الحركة.

التعب المستمر

من أعراض التهاب المفاصل الأخرى التعب المفرط، وهو تعب مزمن يستمر حتى بعد النوم لمدة كافية، وقد ينتج التعب المفرط عن التأثيرات المشتركة للالتهاب وأعراض المفاصل، من المرجح أن تعاني من التعب المزمن في حالة التهاب المفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، مقارنةً بحالة غير التهابية، مثل هشاشة العظام .

وجود تكتلات فى الجلد بجانب المفصل

ترتبط بعض أنواع التهاب المفاصل بتكوين عقيدات ، أو كتل، بالقرب من المفصل، والتي تعد سمة مميزة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، وتظهر لدى حوالي 25 ٪ من المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي عقيدات صلبة وغير مؤلمة تحت سطح الجلد مباشرة، قد يكون بعضها بحجم حبة عدس أو بحجم حبة جوز.

وتشمل المواقع الشائعة لتلك الكتل الأصابع،والمفاصل، والمرفقين والساعدين، والركبتين والجزء الخلفي من الكعبين.