شكرا لقرائتكم خبر عن خلي بالك في المطبخ.. إسعافات أولية لعلاج الانزلاق على السيراميك والان مع تفاصيل الخبر

معرفة الإسعافات الأولية عند الانزلاق أو السقوط في المطبخ مهمة جدًا، لأنها تساعد على تقليل الإصابة وتجنب المضاعفات، ويقدم موقع healthline الخطوات الأساسية، ونصائح الحماية للتعرض لانزلاق في المطبخ، ومنها:

أولاً: التأكد من السلامة العامة

ابقي هادئة، وتجنبي تحريك الشخص إذا شككتِ في وجود إصابة خطيرة.

افصلي الغاز أو الأجهزة القريبة إذا كان السقوط بجانب موقد أو جهاز كهربائي.

ثانيًا: تقييم الإصابة

اسألي الشخص إذا كان يشعر بألم في الرأس، الظهر، الرقبة، أو فقد وعي.

تحققي من وجود نزيف أو كدمات أو تورم.

لا تحركي المصاب إذا كان يعاني من ألم شديد أو فقدان الوعي، واطلبي الإسعاف فورًا.

ثالثًا: التعامل مع الإصابات البسيطة 1. الكدمات أو التورم

ضعي كمادة باردة أو كيس ثلج ملفوف في قماش على المنطقة لمدة 10-15 دقيقة كل ساعة.

ارفعي الجزء المصاب إذا كان بالإمكان لتقليل التورم.

2. الجروح أو الخدوش

اغسلي الجرح بماء وصابون بلطف.

ضعي مطهرًا (مثل بيتادين) ثم غطيه بشاش معقم.

3. التواء أو إصابة في المفصل

استخدمي قاعدة R.I.C.E:

R: راحة

I: ثلج

C: ضغط خفيف باستخدام رباط ضاغط

E: رفع الجزء المصاب

4. الإصابة بالرأس

راقبي المصاب لمدة 24 ساعة، إذا ظهرت أعراض مثل:

صداع شديد

دوخة

تقيؤ

فقدان وعي

مشاكل في النظر أو التوازن

اذهبي للطبيب فورًا.

رابعًا: الوقاية للمستقبل

ضعي بساط مطبخ غير قابل للانزلاق.

تأكدي من أن الأرض دائمًا جافة ونظيفة.