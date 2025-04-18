شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تناول الرنجة والفسيخ لمريض القلب فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

شم النسيم بالنسبة لمريض القلب، وتناول الرنجة أو الفسيخ يمثل تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع نسبة الأملاح والدهون، والتي قد تؤثر على ضغط الدم، وتزيد من احتباس السوائل، وتضغط على عضلة القلب.

وصرح الدكتور أحمد السواح استشاري القلب في معهد القلب القومي، بأنه إذا كان هناك إصرار على تناول الرنجة والفسيخ لمريض القلب في شم النسيم فإليك أهم النصائح الطبية لتقليل الضرر.

نصائح طبية لمريض القلب عند تناول الرنجة والفسيخ 1. استشارة الطبيب أولًا

إذا كنت تعاني من فشل قلبي أو اضطرابات في ضربات القلب، فقد يكون من الأفضل تجنبها تمامًا.

2. الاختيار الأفضل: الرنجة بدلًا من الفسيخ

الرنجة أقل ملوحة نسبيًا، ويمكن التحكم في طريقة تحضيرها بشكل أفضل.

3. نقع الرنجة في ماء

قم بنقعها لمدة 1-2 ساعة لتقليل كمية الصوديوم، يمكنك أيضًا شويها أو طهيها قليلًا لتقليل الدهون.

4. تناول كمية صغيرة جدًا

لا تزيد عن 50 جرامًا (حوالي ربع سمكة)، يكفي التذوق فقط دون الإفراط.

5. تناول معها خضراوات غنية بالبوتاسيوم

مثل البطاطس المشوية (بدون ملح)، السبانخ، الجرجير، هذه الأطعمة تساعد على توازن الأملاح داخل الجسم.

6. اشرب الماء الكثير

يساعد في طرد الصوديوم ويقلل من احتمالية احتباس السوائل.

7. تجنب المخللات والمشروبات الغازية

لأنها تحتوي على صوديوم وتؤثر على ضغط الدم وصحة القلب.

8. عدم تناولها ليلاً

لأنها ثقيلة على المعدة وقد تسبب احتباس السوائل أثناء النوم.

9. مراقبة الأعراض الحيوية بعد الأكل

مثل ضيق التنفس، تورم القدمين، خفقان القلب، أو أي شعور بالتعب.

10. تجنب تمامًا في بعض الحالات

إذا كان هناك قصور في عضلة القلب، أو تم تركيب دعامة مؤخرًا، أو كان هناك خلل في انتظام ضربات القلب.