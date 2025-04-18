شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى الكلى لتناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم بأمان والان مع تفاصيل الخبر

يجب أن يأخذ مرضى الكلى حذرهم عند تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم خاصة أن الأطعمة المملحة تشكل خطرًا خاصًا لمرضى الكلى بسبب محتواهما العالي من الملح والأملاح النيتروجينية، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، واحتباس السوائل، وزيادة العبء على الكلى، لذلك من المهم لمرضى الكلى الحذر عند تناول الرنجة والفسيخ، والالتزام بهذه النصائح للوقاية من أي مخاطر، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. نصائح مهمة لمرضى الكلى بعد تناول الفسيخ والرنجة

شرب كميات وفيرة من المياه، وذلك لتقليل تركيز الصوديوم وطرد السموم من الجسم.

تناول الخضروات الطازجة مثل الخيار والجرجير والبقدونس، حيث تساعد في إدرار البول وتقليل احتباس الأملاح.

تجنب تناول المشروبات الغازية والكافيين، لأنها تزيد من الجفاف ومن ثم تزيد الحمل على الكلى.

تجنب تناول أي أطعمة تحتوى على أملاح طوال اليوم خاصة بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة، وذلك لتقليل الحمل على الكلى.

قياس مستويات ضغط الدم والسكر خاصة لو مريض سكر أو ضغط، لأن الرنجة والفسيخ ممكن أن يتسببا في رفع مستوياتهما بشدة خاصة الضغط.

فيما يلى.. نصائح أخرى يجب على مرضى الكلى إتباعها في الأيام التالية بعد أكلة الفسيخ والرنجة لتجنب أي مضاعفات محتملة:

الالتزام بنظام غذائي قليل الصوديوم والبروتين، لتقليل العبء الإضافي على الكلى.

مراقبة الوزن والسوائل في الجسم، حيث أن أي زيادة مفاجئة قد تشير إلى احتباس السوائل في جسمك.

مراجعة الطبيب فورًا في حال ظهور أعراض مثل، تورم في القدمين أو الوجه، وضيق في التنفس، وقلة التبول، وصداع أو زغللة.

إجراء تحليل وظائف الكلى لو ظهرت أعراض غريبة، خصوصًا لمن يعانون من مرض الكلى المزمن أو الذين يخضعون للغسيل الكلوي.