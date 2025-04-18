شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالنعاس المفرط بالنهار؟ جرب هذه النصائح للبقاء نشيطًا والان مع تفاصيل الخبر

من الطبيعي أن تشعر بالنعاس أحيانًا أثناء النهار بعد فترات عمل طويلة أو الإرهاق على مدار عدة أيام، ولكن إذا أصبحت هذه مشكلة متكررة، فقد تتداخل مع أدائك في العمل.

ووفقًا لموقع WebMD، تسمى هذه الحالة فرط النوم، حيث يشعر الشخص بالتعب والنعاس المفرطين طوال اليوم، حتى أثناء الانخراط في أنشطة مثل الأكل أو التحدث.

وهناك أسباب محتملة مختلفة لفرط النوم، مثل الخدار، ومتلازمة تململ الساقين، وانقطاع النفس أثناء النوم، والاضطراب ثنائي القطب، والاكتئاب، كما يمكن أن تساهم بعض الأدوية، في حدوث هذه الحالة.

نصائح لمكافحة النعاس أثناء النهار تناول الكافيين باعتدال

يمكن للمشروبات مثل القهوة والشاي والصودا أن تساعدك على البقاء متيقظًا، ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يؤثر على نومك ليلاً، لذا تجنب تناول الكافيين في المساء.

اختر الوجبات الخفيفة الصحية

على الرغم من أن الوجبات الخفيفة السكرية قد توفر دفعة سريعة من الطاقة، إلا أنها غالبًا ما تؤدي إلى الانهيار بعد ذلك، اختر الوجبات الخفيفة الغنية بالألياف والبروتين، مثل الزبادي والمكسرات والتوت وزبدة الفول السوداني والحبوب الكاملة.

خذ قيلولة قصيرة

يمكن أن تعزز القيلولة السريعة (10-20 دقيقة) خلال النهار طاقتك، ومع ذلك، فإن القيلولة لفترة طويلة جدًا يمكن أن تعطل نومك ليلاً، حاول أن تقتصر القيلولة على فترة ما بعد الظهر وتأكد من حصولك على 6-7 ساعات من النوم ليلاً.

ممارسة الرياضة بانتظام

لا يعمل النشاط البدني على زيادة مستويات الطاقة فحسب، بل إنه يعزز أيضًا جودة النوم، حتى المشي لمدة 15 دقيقة فقط يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالخمول.

التعرض لأشعة الشمس

تساعد أشعة الشمس على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك، قضاء 30 دقيقة على الأقل في شمس الصباح يمكن أن يحسن نوعية النوم ويجعلك تشعر بالنشاط طوال اليوم.

التحكم في التوتر

يؤدي التوتر إلى استنزاف طاقتك، مما يؤدي إلى التعب والنعاس، حاول ممارسة أنشطة تقلل من التوتر مثل اليوجا أو التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى أو القراءة للمساعدة في مكافحة ذلك.

احرص على ترطيب جسمك

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الشعور بالتعب. تأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، وخاصة بعد ممارسة النشاط البدني.

الحد من وقت النظر إلى الشاشة

إن قضاء ساعات طويلة في التحديق في الشاشات قد يؤدي إلى إجهاد عينيك ويجعلك تشعر بالنعاس، خذ فترات راحة منتظمة بعيدًا عن الشاشة لإراحة عينيك.

تحسين روتين نومك

الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم يمكن أن يعزز النوم بشكل أفضل، تخلص من عوامل التشتيت مثل التلفاز والهواتف من غرفة النوم لخلق بيئة هادئة.

مارس التنفس العميق

يزيد التنفس العميق من مستويات الأكسجين، مما قد يعزز الطاقة والتركيز، يمكن أن تساعدك تقنيات مثل التنفس على الشعور بالانتعاش طوال اليوم.

إذا أصبح النعاس أثناء النهار مشكلة متكررة على الرغم من تجربة هذه العلاجات، فقد يكون ذلك علامة على مشكلة صحية أعمق، في هذه الحالة، من المهم استشارة الطبيب لإجراء تقييم إضافي.