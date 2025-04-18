شكرا لقرائتكم خبر عن لو صاحبك انطوائى.. إزاى تحافظ على صداقتك معاه والان مع تفاصيل الخبر

من المعتاد أن يرغب الأصدقاء في رؤية والتحدث إلى بعضهم البعض، لكن في أحيان أخرى يظهر على بعض الأصدقاء الرغبة في الإنعزال وقلة التواصل، لكن ذلك لا يعنى وجود خطأ في تلك الصداقة.

وفي علاقات الصداقة، يميل أصحاب نمط التعلق الانطوائي إلى مواجهة صعوبة في تقديم الدعم وتلقيه، لا يزال هؤلاء الأفراد بحاجة إلى علاقات وثيقة مليئة بالحب والاحترام والثقة والألفة العاطفية، وهو ما يشير إلى أهمية فهم السلوك الانطوائي لدى هؤلاء الأصدقاء حتى نتمكن من إدارة هذه العلاقات بفعالية وصبر.

أسباب السلوك التجنبي

ووفقًا لموقع "very well mind" تعد الرغبة في الانغلاق لدى الإنسان، وسيلة فعالة للحفاظ على سلامتنا في المواقف التي تهدده عاطفيًا، وقد يواجه الشخص المتجنب صعوبة أكبر في التكيف مع الاحتياجات العاطفية للآخرين، وينسحب عندما يقترب شخص ما كثيرًا، ويبدو أقل اهتمامًا بمتابعة الصداقة.

وفى الأغلب عانى الأشخاص الذين يطورون نمط تعلق تجنبي كبالغين، من علاقات غير آمنة مع الشخصيات الرئيسية في حياتهم، حيث يمكن أن يظهر انعدام الأمن بسبب صدمة نفسية كبيرة مثل وفاة شخص مقرب، أو الإهمال، أو النقد اللاذع من الوالدين، مما يجعله يجد صعوبة في الاعتماد على الآخرين أو الثقة بهم.

سلوك الشخص المتجنب في علاقات الصداقة

قد يجد الشخص المتجنب صعوبة في استيعاب الاحتياجات العاطفية للآخرين، وينسحب عندما يقترب منه أحدهم أكثر من اللازم، ويبدو أقل اهتمامًا بالسعي وراء صداقة، لأنه يرى في الاعتماد على الآخرين ضعفًا، وهو يريد تجنب الشعور بالضعف.

ويمكن أن يظهر السلوك التجنبي لدى الأصدقاء أيضًا على النحو التالي:

عدم الرغبة في التعمق أكثر من اللازم

يجد الصديق المتجنب صعوبة في البوح بمشاعره العميقة، أو مشاكله الشخصية، أو مشاعره تجاه الأمور، وقد يغير الموضوع أو يضع حدودًا صارمة للمواضيع الأكثر حميمية، حتى أنه قد يتجنب الحديث بروح الدعابة.

إلغاء الخطط بشكل متكرر

الصديق المتجنب أكثر ميلًا لإلغاء الخطط، وغالبًا في اللحظات الأخيرة، هذا يجعله يبدو متقلبًا، وقد يشعرك بأنك لست من أولوياته.

تجنب الخلافات

من الطبيعي أن تحدث الخلافات أحيانًا، لكن الشخص المتجنب يبذل قصارى جهده لتجنب الخلافات، وإذا وقع خلاف، يبذل قصارى جهده لتجنب مناقشة المشكلة، قد يتجاهلك لشعوره بضغط المواجهة العاطفية.

تجنب الالتزام

بالنسبة للصديق المتجنب، قد تثير فكرة الانغلاق أو الشعور بالالتزام انزعاجه من التعلق العاطفي أو الاعتماد على الآخرين، قد يمتنع عن وضع خطط أو التزامات طويلة الأمد، سواءً لمناسبة أو رحلة أو لقاء مستقبلي.

استراتيجيات للتعامل مع الصديق المتجنب

بالصبر والتعاطف والتواصل المفتوح، يمكن بناء صداقات صحية مع الأشخاص الذين يتجنبون التعلق العاطفي، وذلك عن طريق:

المبادرة في التواصل

إذا شعرت برغبة في التواصل، فعليك المبادرة بذلك، خاصة أن الصديق المتجنب قد يكون أكثر تحمّلاً للفجوات الزمنية بين اللقاء.

لا تضغط عليه

الضغط على صديقك بالذنب أو المشاعر القوية، مثل "أنت لا تهتم بي" أو "لا أستطيع العيش بدونك"، قد يؤدى إلى طريقة عكسية.

لا تأخذ الأمر على محمل شخصى

من الضرورى عند التعامل مع صديق متجنب، عدم أخذ الأمور على محمل شخصي، كتفسير البعد العاطفي على أنه عدم اهتمام أو صداقة غير جيدة، لأن ذلك سيضر بالصداقة، وقد يؤدي إلى إنهائها.

بناء شبكة دعم

عند التعامل مع صديق متجنب، تعد الصداقات وأشكال الدعم الأخرى ضرورية، ومن المهم تنويع نظام دعمنا حتى لا نعتمد بشكل مفرط على شخص واحد، عن طريق التواصل مع أصدقاء وأفراد عائلة آخرين.