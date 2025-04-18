شكرا لقرائتكم خبر عن سبب وفاة سليمان عيد.. كل ما يجب معرفته عن السكتة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

توفى الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعدما كتب نجله عبر حسابه الرسمي علي موقع فيس بوك بوست: "أبويا فى ذمة الله"، كما أعلن ابنه عن موعد الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، والجنازة بعد الصلاة مباشرة، وتوفى الفنان سليمان عيد وفقًا لما تم الإعلان عنه، إثر تعرضه لسكتة قلبية.

وفى هذا السياق، نقدم كل ما يخص السكتة القلبية من حيث الأعراض والأسباب وكيف تحدث، وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هي السكتة القلبية؟

تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف القلب عن النبض أو عندما ينبض بسرعة كبيرة ويتوقف عن ضخ الدم، ويحدث ذلك بسبب مشكلة في النظام الكهربائي الذي يتحكم في معدل ضربات القلب، وعادة ما تبدأ أعراض السكتة القلبية دون سابق إنذار، لذلك يشار إليها أيضًا بالوفاة القلبية المفاجئة.

تحدث السكتة القلبية عادة لدى كبار السن ولكنها يمكن أن تؤثر على أي شخص في أي عمر، ويمكن أن تحدث للأشخاص المصابين بأمراض القلب وأولئك الذين ليس لديهم تاريخ من حالة القلب، إلا أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بحالة قلبية أو نوبة قلبية هم أكثر عرضة للسكتة القلبية.

يفقد المصاب الوعي أثناء السكتة القلبية، ويمكن أن تكون قاتلة في غضون دقائق حيث يتوقف الجسم عن تلقي الأكسجين، ولهذا فإن تلقي المساعدة الفورية يسهم في زيادة فرص النجاة، لذلك إذا رأيت شخصًا يعاني من السكتة القلبية، فبادر بطلب المساعدة الطبية العاجلة، حيث يمكن أن يساعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي في الحفاظ على الأكسجين في الرئتين، كما يعطي جهاز إزالة الرجفان صدمة كهربائية تساعد في استعادة معدل ضربات القلب الطبيعي.

ما هي الأعراض التحذيرية للسكتة القلبية؟ قد تشمل الأعراض التي تحذر من السكتة القلبية ما يلي:

الدوخة

خفقان القلب

الدوار

فقدان الوعي (الإغماء)

قبل فقدان الوعي، قد تكون هناك علامات أخرى للسكتة القلبية، والتي قد تشمل:

ألم في الصدر

الغثيان أو القيء

ضيق في التنفس

الضعف

كما يمكن أن تحدث السكتة القلبية المفاجئة دون ظهور أي أعراض مباشرة قبلها.

ما أسباب السكتة القلبية؟

قبل حدوث السكتة القلبية، يقوم النظام الكهربائي للقلب، وهو الذي ينظم ضربات القلب، بإطلاق نبضات غير اعتيادية تتغلب على النبضات الطبيعية ويؤدي هذا إلى اضطراب نظم القلب، وهو إيقاعات القلب غير الطبيعية التي تسبب معظم حالات السكتة القلبية، ويُطلق على عدم انتظام ضربات القلب الأكثر شيوعًا كسبب للسكتة القلبية اسم الرجفان البطيني، وهو إطلاق غير منظم للنبضات يهدد الحياة، بحيث تأتي من حجرات القلب السفلية، والتي تسمى البطينين، وإذا حدث هذا، فلن يتمكن القلب من ضخ الدم ولن يصل الأكسجين إلى الجسم.

يمكن لمجموعة من العوامل والحالات الطبية الأخرى أن تسبب عدم انتظام ضربات القلب وهي الأسباب الكامنة وراء السكتة القلبية، ومنها:

اعتلال عضلة القلب.

مرض الشريان التاجي.

مشاكل القلب الخلقية.

النوبة القلبية.

قصور القلب.

الأمراض المعدية.

الإصابة أو المرض الذي تسبب في فقدان كميات كبيرة من الدم.

مشاكل الجهاز التنفسى.

ما هي عوامل الخطر التي تؤدي إلى الإصابة بالسكتة القلبية؟ قد تزيد العوامل التالية من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.. على النحو التالى:

تاريخ مرضي من عدم انتظام ضربات القلب.

تاريخ عائلي للإصابة بالسكتة القلبية.

الإصابة بالسكتة القلبية سابقًا.

مشاكل خلقية في القلب.

مرض السكر.

النوبات القلبية.

أمراض صمامات القلب.

اعتلال عضلة القلب الضخامي.

السمنة.

ماذا يحدث بعد الإصابة بالسكتة القلبية؟ غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين ينجون من السكتة القلبية من مضاعفات تستمر لفترة طويلة، منها:

المشاكل الإدراكية

المشاكل الحسية

مشاكل الصحة العقلية

ضعف العضلات أو الشلل

كيف يتم تشخيص السكتة القلبية؟

تحدث السكتة القلبية فجأة ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة سريعًا، ولهذا فإن التعرف على الأعراض بشكل فوري أمر بالغ الأهمية لأنها الطريقة الوحيدة لتشخيص السكتة القلبية، فإذا فقد شخص ما وعيه، ولم يعد لديه نبض ولا يتنفس، فقد يكون تعرّض لسكتة قلبية ويحتاج إلى مساعدة طبية عاجلة.

كيف يتم علاج السكتة القلبية؟

يمكن علاج السكتة القلبية في حال بدء العلاج على الفور، إذ تتحسن معدلات النجاة كلما تم تقديم العلاج بشكل أسرع، وإذا تم تقديم العلاج بعد 8 دقائق، فإن السكتة القلبية تكون قاتلة عادة، حيث يمكن أن يحدث تلف في الدماغ في غضون 5 دقائق إذا لم يتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، ويمكن لضغطات الصدر أن تنقذ حياة شخص ما من خلال الحفاظ على دوران الدم والأكسجين حتى وصول المساعدة الطبية، إذا كان جهاز إزالة الرجفان متاحًا، فيجب استخدامه لأنه يوفر أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة.

عندما يصل فريق الإسعاف فإنه يستخدم جهاز إزالة الرجفان لمحاولة إعادة تشغيل قلب المريض، بحيث ينتقل التيار الكهربائي إلى القلب عبر وصلات توضع على الصدر لاستعادة النبضات الطبيعية، ثم يتم إعطاء مضادات اضطراب نظم القلب عن طريق الوريد، وهو دواء يهدف إلى استعادة إيقاع القلب الكهربائي الطبيعي.

هل يمكن الوقاية من السكتة القلبية؟

من الممكن الوقاية من السكتة القلبية، وذلك من خلال معرفتك بعوامل الخطر مثل التاريخ العائلي لاضطرابات نظم القلب وأن تكون أكثر وعيًا بمستوى المخاطر وطرق تجنبها.. بجانب الحفاظ على نمط حياة صحى على النحو التالى:

ممارسة النشاط البدني

تناول نظام غذائي صحي للقلب

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين