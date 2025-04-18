شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين مهم لصحة الدماغ والأعصاب.. اعرف مصادره والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين ب12 (المعروف أيضًا باسم الكوبالامين) هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة جهازك العصبي، ولا تستطيع دماغك العمل بشكل سليم بدونه، حيث يساعد فيتامين ب12 على إنتاج النواقل العصبية، مثل السيروتونين والدوبامين، التي تحافظ على توازن مزاجك، كما يساعد فيتامين ب12 في الحفاظ على الميالين، وهو غطاء واقٍ يحيط بأعصابك، وبدونه تصبح أعصابك أشبه بأسلاك مكشوفة تتباطأ الإشارات أو تتلاشى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. علامات تشير إلى أن دماغك يحتاج بشدة إلى فيتامين ب12:

التعب أو الضعف المستمر.

تقلبات المزاج.

القلق.

الاكتئاب.

مشاكل الذاكرة أو ضباب الدماغ.

خدر أو وخز في اليدين والقدمين.

صعوبة في التركيز.

بشرة شاحبة أو صفراء.

لسان أملس أحمر اللون.

ولا تعني هذه العلامات أنك تعاني بالتأكيد من نقص فيتامين ب12، ولكنها أدلة على أنك قد ترغب في التحقق من مستوياته، خاصة إذا كنت نباتيًا أو نباتيًا صارمًا.

أين نجد هذا الفيتامين المفيد للدماغ والأعصاب؟

يوجد فيتامين ب12 بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية، ولكن هناك بعض الخيارات المدعمة للأشخاص النباتيين أيضًا، حيث يُعد البيض مصدرًا رائعًا لفيتامين ب12، وتمنحك بيضة كبيرة واحدة حوالي 0.6 ميكروجرام، وتحتاج إلى حوالي 2.4 ميكروجرام يوميًا (وأكثر إذا كنتِ حاملًا أو مرضعة) ويُعد السمك مصدرًا غنيًا بفيتامين ب12، حيث تمنحك قطعة صغيرة من سمك السلمون أو السردين أكثر من احتياجاتك اليومية، بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على أوميجا 3 إضافية، وهو غذاء خارق آخر للدماغ، بجانب منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي ليست مخصصة للكالسيوم فقط.

ويمنحك كوب من الحليب حوالي 1.2 ميكروجرام من فيتامين ب12، كما أن الزبادي رائع أيضًا، وخاصةً الذى يتم اعداده في المنزل، فإذا كنت نباتيًا أو تقلل من تناول المنتجات الحيوانية، فابحث عن الحبوب المدعمة وحليب الصويا وحليب اللوز والخميرة الغذائية، وغالبًا ما تحتوي هذه المنتجات على فيتامين ب12 صناعي مضاف، والذي يمكن لجسمك امتصاصه جيدًا.

وإذا كنت نباتيًا أو نباتيًا صارمًا، فقد يكون الحصول على فيتامين ب12 أمرًا صعبًا هنا تصبح الأمور أكثر تعقيدًا، وبما أن فيتامين ب12 يوجد غالبًا في المنتجات الحيوانية، فإن النباتيين والنباتيين الصرف أكثر عرضة لنقصه، ولكن إذا كنت نباتيًا، يمكنك الحصول على فيتامين ب12 من الحليب، واللبن الرائب، والبيض، والجبن، ويمكن للأطعمة والمكملات الغذائية المدعمة أن تساعد في سد هذه الفجوة، أما إذا كنت نباتيًا صرفًا، فإن أفضل خيار لك هو الأطعمة والمكملات الغذائية المدعمة بفيتامين ب12.