شكرا لقرائتكم خبر عن احتفل وماتنساش صحتك.. نصائح لتناول الرنجة والفسيخ لمرضى الضغظ والسكر والان مع تفاصيل الخبر

الرنجة والفسيخ أكلات مشهورة في شم النسيم، لكنها قد تكون خطرة لمرضى الضغط والسكر إذا لم يتناولها وفق ضوابط معينة، حتى يحتفلوا بهذه المناسبة بأمان وصحة.

وقدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة بجامعة المنصورة، أهم الضوابط والنصائح لمريضى الضغط و السكر قبل تناول الرنجة والفسيخ:

الرنجة والفسيخ تحتوي على كميات كبيرة من الملح والصوديوم، مما قد يشكل خطرًا على مرضى الضغط المرتفع، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تناولها، فهناك بعض الضوابط والاحتياطات التي يمكن اتباعها لتقليل الضرر:

لمريض الضغط ضوابط تناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم

ضوابط لتناول الرنجة والفسيخ لمريض الضغط: 1. الكمية المحدودة:لا تتناول أكثر من قطعة صغيرة جدًا (50-70 جم تقريبًا)، ويفضل الرنجة عن الفسيخ لأنها أقل ملوحة نسبيًا.

2. نقعها في الماء أو الحليب:

قم بنقع الرنجة أو الفسيخ في ماء بارد أو حليب لمدة ساعة على الأقل قبل الأكل لتقليل نسبة الملح.

3. تجنب الإضافات المالحة:

لا تضف ليمون مملح، أو طحينة مالحة أو مخللات، لأنها تحتوي على نسبة صوديوم عالية.

4. تناول خضراوات بكثرة معها:

كالخس، الجرجير، الخيار، لأنها تساعد في تقليل امتصاص الصوديوم وتوازن الضغط.

5. اشرب كميات كافية من الماء:

لترين من الماء على الأقل خلال اليوم للمساعدة في طرد الصوديوم من الجسم.

6. تجنب تناولها مع الخبز الأبيض:

7. راقب الضغط بعد الأكل:

ويفضل قياسه عدة مرات خلال اليوم.

8. تجنبها نهائيًا إذا كان الضغط غير منتظم أو مرتفع جدًا:

أو إذا نصح الطبيب بعدم تناول الأطعمة المالحة تمامًا.

أولًا: المخاطر المحتملة لمريض السكر 1. ارتفاع ضغط الدم:

2. احتباس السوائل وتورم الجسم:

خاصة لمن عندهم مشاكل كلى أو قلب، وهي شائعة عند مرضى السكر.

3. خطر التسمم الغذائي:

الفسيخ يحتوي على بكتيريا خطيرة (زي Clostridium botulinum)إذا لم يكن محفوظا بشكل صحي.

4. زيادة في نسبة السكر غير مباشرة:

لأن الملح الزائد يؤثر على الكلى، مما قد ينعكس على توازن الجسم واستجابة الأنسولين.

ثانيًا: ضوابط الأكل الآمن

1. الكمية

أقصى كمية آمنة: 50 إلى 75 جرام فقط (حوالي ربع سمكة صغيرة).

مش يوميًا: فقط مرة واحدة في الأسبوع، أو في العيد فقط.

2. النقع والغسيل

انقعي الرنجة أو الفسيخ في ماء وخل وليمون لمدة ساعة على الأقل لتقليل الملوحة.

اغسليها جيدًا تحت الماء الجاري.

3. تناولها مع أطعمة مساعدة

أكثري من:

الخس، الجرجير، الخيار، الطماطم: تقلل امتصاص الملح وتساعد الهضم.

الليمون: يعادل تأثير السموم ويقلل الطفح أو التسمم.

اشربي ماء كثير قبل وبعد الأكل.

تناولي خبز بلدي أو بطاطس مشوية (تساعد على امتصاص الملح الزائد).

4. ممنوع تمامًا في بعض الحالات

مرضى السكر المصاحب بـ:

ارتفاع ضغط الدم غير متحكم فيه

مشاكل الكلى

أمراض القلب

تقرحات في القدم أو التهابات مزمنة

نصيحة أخيرة

طريقة إعداد أكثر أمانًا:

اشويها على النار.

ازيلى الجلد والدهون.

قدميها مع خضار وفصوص ليمون كتير.

وخفيفة لمريض السكر – تحافظ على الطعم المميز، وتقلل من الملوحة والدهون:

وصفة رنجة صحية لمريض السكر في شم النسيم فيما يلى وصفة رنجة صحية

رنجة مشوية بالخضار والليمون (الوصفة الصحية)

المكونات:

1 سمكة رنجة متوسطة (مشوية ومخسولة كويس)

1 بصلة متوسطة (مقطعة شرائح رفيعة)

1 حبة فلفل رومي ملون (مقطعة شرائح)

1 حبة طماطم (مقطعة مكعبات)

1 ليمونة كبيرة (معصورة + شرائح)

2 ملعقة صغيرة خل أبيض أو خل تفاح

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون (اختياري)

رشة فلفل أسود وكمون

حفنة من الجرجير أو الخس