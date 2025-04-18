النكاف عند الأطفال.. إليكِ كيف تنتقل العدوى وكيفية علاجه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 10:20 صباحاً - يُعد النكاف مرضاً معدياً وشائعاً يُصيب أجزاء كثيرة من جسم الطفل، ويسبب تورم الغدد النكافية، وهي الغدد التي تنتج اللعاب أو البصاق، وتتواجد أمام الأذن وحول الفك، ويمكن للأمهات تقليل فرص إصابة الطفل بالنكاف عن طريق الحصول على لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، ولكن هل النكاف معدٍ؟ إليكِ وفقاً لموقع "بولد سكاي" أسباب وأعراض إصابة الطفل بالنكاف وكيفية علاجه.

هل يمكن أن يكون النكاف عند الأطفال معدياً؟

يمكن أن ينتشر النكاف بسهولة من خلال رذاذ اللعاب-الصورة من موقع AdobeStock

يعد النكاف مرضاً معدياً يحدث للطفل بسبب إصابته ببعض أنواع العدوى الفيروسية، ويمكن لهذا الفيروس أن يدخل جسم الإنسان ويستقر ويتكاثر ويسبب التهاب وتورم الغدد النكفية.

يمكن أن ينتشر هذا الفيروس أيضاً بسهولة من خلال رذاذ اللعاب أو المخاط الذي يخرج من الفم أو الأنف. وتحتاج عدوى النكاف أيضاً إلى العلاج المناسب؛ لأنه قد يتسبب في العديد من المضاعفات لطفلك، ويمكن أن ينتشر فيروس النكاف بسهولة أيضاً عند قيام الطفل بممارسة بعض الأنشطة المختلفة.وهي كالتالي:

استنشاق قطرات المخاط عندما يسعل المصاب أو يعطس أو يتحدث

الاتصال المباشر مع المريض

لمس الأشياء الموجودة حول شخص مصاب بالنكاف، ثم لمس الطفل لأنفه وفمه دون غسل يديه أولاً.

مشاركة أدوات الطعام والشراب مع الشخص المصاب بالنكاف

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أعراض النكاف عند الأطفال

تظهر الأعراض عادةً بعد مرور 12 إلى 25 يوماً فقط من إصابة الفيروس لجسم طفلك. يتميز النكاف بحد ذاته بتورم الغدد النكفية وأعراض الأمراض المعدية.

وفيما يلي بعض الأعراض التي قد تظهر عند إصابة الطفل بالنكاف:

تورم الخدين، يمكن أن يكون على جانب واحد أو كلا الجانبين

ألم عند مضغ الطعام وبلعه

حمى تصل إلى 39 درجة مئوية

جفاف الفم

صداع

آلام المفاصل

ألم في البطن

متعب بسهولة

فقدان الشهية

أسباب النكاف عند الأطفال

الإصابة بفيروس الباراميكسوفيروس تعد فترة الحضانة حوالي 16-18 يوماً.

تعد فترة الحضانة حوالي 16-18 يوماً. تكاثر الفيروسات مثل الباراميكسو في الجهاز التنفسي العلوي لتنتقل بسهولة عن طريق العطس، أو قطرات اللعاب، أو السعال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتقل الفيروس الباراميكسو أيضاً عن طريق الأشياء الملوثة بلعاب مرضى النكاف.

بالإضافة إلى الإصابة بالفيروس، هناك أيضاً العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة طفلك بالنكاف وهي كالتالي:

عدم تلقي لقاح النكاف للوقاية من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية من عمر 2 إلى 12 سنة.

ضعف جهاز مناعة طفلك بسبب الاستخدام طويل الأمد لأدوية الكورتيكوستيرويد، أو الخضوع للعلاج الكيميائي.

العيش أو السفر بمكان تكثر فيه العديد من حالات النكاف.

علاج النكاف عند الأطفال

اطلبي من طفلك أن يتناول الكثير من السوائل -الصورة من موقع AdobeStock

لا يوجد دواء قادر على علاج النكاف بشكل محدد. وفي المقابل، هذا لا يعني أن النكاف لا يمكن علاجه، وفي المقابل يركز علاج النكاف على تخفيف الأعراض حتى يتمكن الجهاز المناعي من محاربة العدوى.

على الجانب الآخر لا يوجد علاج لفيروس النكاف حالياً. فعادة ما تختفي العدوى خلال أسبوع أو أسبوعين. لذلك، غالباً ما يتم استخدام العلاجات الطبيعية لتجنب تفاقم الحالة. لذا، فإن الأشياء التي يمكنك القيام بها عند إصابة طفلك بالنكاف تشمل ما يلي:

الراحة في المنزل

تناول مسكنات الألم لتخفيف الألم

تجنب تناول الأطعمة الحارة لأنها تزيد من كمية اللعاب مما يزيد الألم سوءاً.

لمنع انتقال الفيروس، يمكنك القيام بالعزل الذاتي وغسل يدين الطفل بالصابون بانتظام واستخدام قناع.

للتغلب على الغدد المتورمة، يمكنك التفكير في تطبيق كمادات باردة على الغدد المتورمة لتخفيف الانزعاج، ويمكنك القيام بذلك لمدة 15-20 دقيقة كل بضع ساعات ولفّ الثلج بقطعة قماش، وعدم وضعه على الجلد مباشرة .

الغرغرة بالماء المالح، فإن المحلول الملحي يغطي فمه وحلقه. يمكن أن يساعد هذا في تخفيف المخاط وتقليل الالتهاب وتسكين التهاب الحلق. يمكن أن تساعد المضمضة بالماء المالح أيضاً على التخلص من الفيروسات أو البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق.

عند الإصابة بالنكاف ينصح الأطفال بتناول الأطعمة اللينة مثل الحساء والزبادي والأطعمة الأخرى التي لا يصعب مضغها. وذلك لأن المضغ قد يكون مؤلماً عندما تتورم الغدد.

اطلبي من طفلك أن يشرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف بسبب الحمى وتجنب الأطعمة والمشروبات الحمضية التي قد تسبب المزيد من الألم في الغدد اللعابية.

تقديم الشاي الأخضر لطفلك، فهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة، ويعد شاي البلسان من أنواع الشاي التي يمكن تقديمها للطفل وذلك لخصائصه المضادة للفيروسات والتي تساعد في تقوية جهاز المناعة. ولكن يجب أن تستشيري الطبيب قبل تقديمه للطفل؛ لأنه إذا كان الطفل يعاني من مرض مناعي ذاتي، مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أو إذا كان يتناول أدوية لقمع جهاز المناعة، فلا ينبغي له تناول نبات البلسان.

متى تجب رؤية الطبيب؟

يمكن أن يسبب النكاف مشاكل خطيرة، على الرغم من أن إصابة الأطفال به تعد نادرة، ولكن في المقابل يجب اصطحاب الطفل إلى الطبيب فوراً إذا كان مصاباً بالنكاف ويعاني من بعض الأعراض التالية:

الإصابة بصداع شديد

تصلب الرقبة

الإصابة بنوبة صرع

نعسان جداً

الإغماء

احذري من آلام المعدة عند الأطفال؛ لأنها قد تكون علامة على وجود مشاكل في البنكرياس أو مشاكل في المبيض عند الفتيات.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.