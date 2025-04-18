شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عادات يومية تحميك من الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

تعد أمراض القلب من أكثر الأمراض شيوعا على مستوى العالم، حيث تودى النوبات القلبية بحياة الكثيرين يوميا، وعلى الرغم من أن أمراض القلب والشرايين تعد من الأمراض المزمنة، لكن يمكن علاجها والتعايش معها بسلام، وتجنب مضاعفاتها.

ووفقا لموقع "Times of India" فإن العوامل الوراثية تلعب دورا كبيرا في الإصابة بتلك الأمراض، إلا أنه يمكن الوقاية من الإصابة بها بنسبة 100% عند اتباع عدد من العادات الصحية التي يمكن ممارستها بشكل يومى.

10 عادات يومية لحماية قلبك من الأمراض

وتوجد 10 عادات صحية يومية يمكنها حماية قلبك من الإصابة بالأمراض، وهى:

امشى وحرك جسدك

قطع ما بين 7000 و10000 خطوة يوميًا، يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين حساسية الأنسولين، وهو ما ينطبق أيضا على التمارين الرياضية البسيطة، مثل اليوجا أو الزومبا، والتي يمكن ممارستها بالمنزل.

ابدأ يومك بالبروتين

تناول كميات تتراوح بين 25-30 جم من البروتين في وجبة الإفطار، يوازن نسبة السكر في الدم، ويشعرك بالشبع ويدعم عضلاتك، وينصح أيضا بتضمين جزء من البروتين في كل وجبة، سواء بالطبق الرئيسي أو سلطة جانبية.

تناول المغنيسيوم وفيتامين ك2 يوميًا

تعمل هذه العناصر الغذائية الأساسية على تنظيم ضغط الدم وحماية الشرايين، ويمكن تناولها كمكملات غذائية بعد استشارة الطبيب.

ابتعد عن الشاشات بعد الاستيقاظ

عدم النظر إلى هاتفك لمدة ساعة بعد الاستيقاظ، يقلل من ارتفاع هرمون الكورتيزول، المسبب للتوتر، ويدعم هدوء الجهاز العصبي، استخدم هذا الوقت بدلاً من ذلك لممارسة بعض التمارين الرياضية، أو الاستمتاع بشاي الصباح على الشرفة.



احصل على بعض أشعة الشمس

التعرض للشمس في الصباح يرسخ إيقاعك اليومي، ويحسن النوم، ويدعم وظيفة التمثيل الغذائي.

اشرب كوبًا كاملاً من الماء قبل القهوة

يحتاج الكثيرون لتناول القهوة فور استيقاظهم للشعور باليقظة والانتباه، لكن احرص على تناول كوب ماء قبل القهوة لترطيب جسدك، وذلك لتنظيم ضغط دمك وطاقتك.

تجنب الوجبات الخفيفة المصنعة

الوجبات الخفيفة المصنعة، حتى التي يتم الترويج لها على أنها منتجات صحية، تحتوى على السكر، لذلك حاول تجنبها قدر الإمكان.

راقب معدل ضربات القلب وضغط الدم أسبوعيًا

يشير معدل ضربات القلب إلى إجهاد الجهاز العصبي، بينما يعد ضغط الدم مؤشرًا على صحة قلبك، لذلك من الضرورى قياس ضغط الدم إسبوعيا لملاحظة أي تغييرات جذرية في متوسط قراءاته.

مارس التنفس الأنفي أثناء المشي

التنفس الأنفى أثناء المشى ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي، ويدعم إنتاج أكسيد النيتريك.

تناول أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من الأطعمة النباتية أسبوعيًا

التنوع في تناول الخضراوات يعزز صحة الأمعاء، ويُقلل الالتهابات، ويدعم إلى صحة القلب.