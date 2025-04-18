شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الخلايا والجهاز المناعى.. لماذا تزداد الحساسية الموسمية فى الربيع والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء موسم الحساسية في فصل الربيع، يعانى ملايين الأشخاص حول العالم من أعراض العطس وحكة العين وسيلان الأنف، يكمن جوهر هذه الأعراض في عامل قوي - وإن كان غالبًا ما يُغفل عنه - في الجهاز المناعي وهى الخلايا البدينة.

يلقى تقرير مجلة نيوزويك الدور الذي تلعبه الخلايا البدينة في الحساسية الموسمية وغيرها من أنواع الحساسية.

لماذا هذا مهم

وفقًا للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، نقلاً عن بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ( CDC )، يُبلغ ما يقرب من واحد من كل ثلاثة بالغين في الولايات المتحدة، وأكثر من واحد من كل أربعة أطفال أمريكيين، عن إصابتهم بحساسية موسمية أو أكزيما أو حساسية تجاه الطعام، وأضافت الكلية أن أكثر من 100 مليون أمريكي يُبلغون عن معاناتهم من أعراض الحساسية.



إدراك الدور الذي تلعبه الخلايا البدينة في ردود الفعل التحسسية قد يمنح المصابين بالحساسية فهمًا أكبر لما يحدث في أجسامهم وكيفية الاعتناء بأنفسهم.

ما هي وظيفة الخلية البدينة؟

تتواجد الخلايا البدينة في أنسجة الجسم، وخاصةً في المناطق المعرضة للبيئة الخارجية، مثل الجلد والرئتين والجهاز الهضمي، تُطلق هذه الخلايا مواد كيميائية وسيطة، مثل الهيستامين، عند اكتشافها لأجسام غريبة، مثل مسببات الأمراض كالفيروسات أو البكتيريا، أو سمومًا مثل سم لدغات الثعابين أو لسعات النحل.

ومع ذلك، يمكن للخلايا البدينة في بعض الأحيان اكتشاف شيء خطير في حين أنه ليس كذلك، فتطلق الهيستامين وتبدأ رد فعل الجهاز المناعي تجاه شيء غير ضار، لذا، إذا كنت تتساءل عن سبب إصابتك بالحساسية، فإن الإجابة هي "جهاز المناعة لديك مرتبك".



"التهاب الأنف التحسسي، المعروف باسم حمى القش، يحدث عندما يتفاعل جهازك المناعي بشكل مبالغ فيه مع مواد غير ضارة مثل حبوب اللقاح".

وفي حديثها لمجلة نيوزويك حول دور الخلايا البدينة في الحساسية، قالت الدكتورة فلورنس إيدا هسو، الأستاذة المساعدة في الطب السريري بكلية الطب بجامعة ييل، إن "كل من يعاني من حمى القش لديه خلايا بدينة يتم تنشيطها عند التعرض لمسببات الحساسية، أي حبوب اللقاح".

وأضافت أن "هذا هو رد الفعل التحسسي، إنه تنشيط الخلايا البدينة بواسطة مادة مسببة للحساسية، مما يسبب أعراضًا بسبب إطلاق الهيستامين والليوكوترينات ووسطاء آخرين".

وفي حالة حمى القش، يحدث تنشيط الخلايا البدينة في العينين والأنف والرئتين، بحسب هسو.

ماذا يفعل الهيستامين بجسمك

يؤدي الهيستامين الذي تفرزه الخلايا البدينة إلى فتح الأوعية الدموية وتكسير النسيج الضام للسماح للخلايا المناعية بالاندفاع إلى المنطقة التي اكتشفت فيها الخلايا البدينة ما اعتبرته خطيرًا، إطلاق الهيستامين، وغيره من الوسائط الكيميائية التي تفرزها الخلايا البدينة، يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الجسم.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى العطس، ودموع العين، وسيلان الأنف أو احتقانه، وتهيج الحلق - وهي الأعراض الكلاسيكية لالتهاب الأنف التحسسي.

وأضاف الباحثين أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، "يمكن لهذه الاستجابة المناعية أيضًا أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو، بما في ذلك السعال والصفير، في الحالات الأكثر خطورة، قد تواجه مشاكل هضمية شديدة وقد يسبب ذلك تورمًا في مجرى الهواء أو انخفاضًا في ضغط الدم يهدد الحياة، وهو ما يُعرف باسم الحساسية المفرطة.

التعرض المتكرر لمسببات الحساسية يمكن أن يؤدي إلى استجابات مناعية مستمرة تؤدي إلى اضطراب النوم، والإرهاق، والتأثير على المظهر، وزيادة الاعتماد على الأدوية.

كيفية علاج حمى القش

لذلك، فإن فهم ما أنت مصاب بالحساسية تجاهه هو "مفتاح استعادة السيطرة"، كما أوضح الباحثون، وأن استشارة طبيب الحساسية أو أخصائي المناعة من شأنها أن تساعدك على معرفة ذلك.

بالنسبة لالتهاب الأنف التحسسي، قد يوصي أخصائيو الحساسية بإدارة الأدوية أو العلاج المناعي لمسببات الحساسية، فضلاً عن مراقبة توقعات حبوب اللقاح، والحد من التعرض الخارجي خلال فترات حبوب اللقاح العالية، واستخدام أجهزة تنقية الهواء".

وأوضح التقرير أن الأدوية مثل مضادات الهيستامين والكورتيكوستيرويدات الأنفية يمكن أن تخفف عادة من أعراض مرضى حمى القش.

وأضاف أن العلاج المناعي لمسببات الحساسية يمكن أن "يعمل تدريجيا على إزالة حساسية المرضى تجاه مسببات الحساسية المحددة، مما يوفر لهم راحة طويلة الأمد".

ما الذي يمكن أن يجعل الحساسية أسوأ؟

عندما تتفاقم الخلايا البدينة دون وجود مسببات حساسية واضحة مثل حبوب اللقاح، أو يتم تحفيزها بواسطة مجموعة أوسع بكثير من الأشياء، فقد تكون هذه حالة من متلازمة تنشيط الخلايا البدينة (MCAS).

من الصعب تحديد عدد المصابين بمتلازمة تنشيط الخلايا البدينة في الولايات المتحدة وحول العالم، ولكن من المهم معرفة أنه ليس كل مصاب بحمى القش سيُصاب بها. قد لا يعاني بعض المصابين بمتلازمة MCAS من الحساسية الموسمية.

تتنوع أعراض MCAS بشكل كبير، بدءًا من أعراض تشبه أعراض حمى القش إلى القيء وضعف العضلات وخفقان القلب والحساسية المفرطة وغيرها الكثير.

