6 أسباب وراء إرهاق الحامل في الأشهر الأولى ونصائح للتخلص منها

أعراض الحمل الأولى

الانقباضات من أعراض الحمل الأولى

الشعور بانقباضات خفيفة في الرحم تشبه انقباضات الدورة الشهرية.

نزول قطرات من الدم قبل موعد الدورة المتوقع.

حالات من الغثيان والتقيؤ.

الشعور بالتعب والحاجة للنوم بشكل أكبر ولوقت أطول.

تقلب المزاج، وألم في الثدي.

الانتفاخ وصعوبة الإخراج.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 05:54 صباحاً - من الشائع شعور الحامل بالتعب والنعاس في النهار، أو حتى الإرهاق والرغبة في الغثيان، خاصة في الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل، ويرجع السبب إلى التغييرات الهرمونية ، والارتفاع السريع في مستويات هرمون البروجسترون وأسباب أخرى، وهذا ليس بغريب؛ فأشهر الحمل من الفترات المرهقة، حيث يحاول الجسم التعود على التقلبات الهرمونية الكبيرة والتغيرات الجسدية المتواصلة حتى حلول موعد الولادة، ورغم هذا يمكن لبعض الحوامل الاستمرار في النشاط البدني طوال فترة الحمل، طالما أنهن بصحة جيدة ولا يوجد لديهن معاناة من أية مضاعفات صحية في أثناء الحمل.عن علامات الحمل الأولى والأسباب الأخرى لإ، ووضع الطرق للتعايش معه أيضاً، كان اللقاء واستشاري طب النساء والولادة الدكتور إسلام عبد القادر؛ للشرح والتوضيح.

الأعراض الأولية للحمل تعاملي معها برفق

أسباب الإرهاق في الثلث الأول من الحمل

حامل تشعر بالتعب والإرهاق

ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون لدى الحامل في أشهر الحمل الثلاثة الأولى بصورةٍ كبيرة، أمر قد يجعلها تشعر بالنعاس.

تسارع عمليات الأيض لدى الحامل، يعمل على حرق جسم الحامل لقدر أكبر من الطاقة في وقت مبكر من الحمل، يسبب لها شعورًا بالإرهاق.

انخفاض ضغط الدم وزيادة إنتاج الدم يسهمان في استهلاك الطاقة، بالإضافة للاضطرابات العاطفية الكبيرة للحامل خلال فترة الحمل.

غثيان الحمل والتبول المتكرر، وكذلك اضطرابات النوم، تسبب عدم حصول الحامل على كفايتها من النوم فيصيبها الإرهاق.

الإصابة بفقر الدم، وهي حالة طبية تحتاج إلى العناية والعلاج، ومعها يكون الإرهاق واحدًا من أخطر أعراضه.

حدوث حالة اكتئاب، وهو إرهاق مصحوب بشعورٍ مستمر بالحزن وفقدان الاهتمام، ويعاني منه قرابة 14 إلى 23% من النساء الحوامل.

خطورة حالات الإرهاق

اكتئاب الحامل أثناء الحمل

حالات زيادة معدل الإغماء خلال فترة الحمل؛ فهي قد تشير إلى حالات هبوط الضغط أو سكر الدم، أو قلة معدل الأملاح في الجسم أو الأنيميا؛ لذلك يجب عمل التحاليل اللازمة وتحديد أسباب الإغماء.

حالات الشعور بالحزن والاكتئاب والشعور بالرغبة في الانفجار بالبكاء لأقل الأسباب الممكنة، فتلك الحالة تدل على الاكتئاب، وهنا تحتاج الحامل للدعم النفسي من الزوج والأهل والمقربين.

متى يخف تعب الحمل؟

زوجان سعيدان بخبر الحمل

"10"نصائح للتخلص من إرهاق الحمل

حامل تتقبل تغيرات الحمل بإيجابية

اهتمي بالنوم الجيد المتصل في ساعات الليل، وامتنعي عن تناول المشروبات والعصائر والماء أيضاً؛ حتى لا يزيد معدل التبول ما يمنعك من مواصلة النوم. تناولي طعاماً صحياً غنياً بالبروتين والفيتامينات، مع ضرورة الاهتمام بتناول الكربوهيدرات التي تكسبك الطاقة التي تحتاجين إليها في تكوين الجنين. اهتمي بزيارة الطبيب لمتابعة الحمل في الأوقات المحددة؛ حتى يكون على علم بالتغيرات التي تمرين بها، وأخبريه بأي أعراض جديدة تشعرين بها. تناولي وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من وجبات كبيرة، واشربي الكثير من السوائل، خاصة الماء والعصائر الطبيعية. تجنبي الروائح القوية والأطعمة الدسمة والمقلية، وتناولي بسكويتًا جافًا أو شرائح من الخبز، قبل النهوض من السرير. استخدمي الزنجبيل، النعناع أو اللبن لتخفيف الغثيان، واستشيري طبيبك إذا كان القيء شديداً ومستمراً . تأكدي من الحصول على نوم كاف وراحة مناسبة، مع تجنب الأنشطة المرهقة والتوتر. مارسي تمارين خفيفة مثل المشي والسباحة، وابتعدي عن الأنشطة الشاقة والتمارين الرياضية القوية. استشيري طبيبك قبل البدء في أي برنامج، ولا تتحرجي أيضًا من طلب المساعدة من الأسرة والأصدقاء عند الحاجة. ممارسة التنفس العميق والتأمل للاسترخاء، وليتك تتبنين موقفًا إيجابيًا يتفق والتغيرات الجسدية والعاطفية.

في بعض الحالات، قد يمثل الإرهاق خطورة على الحامل أو على الجنين، ولهذا ينبغي استشارة الطبيب مثل:الأمر مختلف من امرأة إلى أخرى، ولكن غالباً ما تشعر المرأة الحامل بالتعب الشديد في الثلث الأول من الحمل، والثلث الثالث من الحمل، ويرتبط هذا بحالة تشّكل الأعضاء الرئيسة للجنين، وبداية تكون المشيمة، وهي النظام الداعم لحياة الجنين في النمو.غثيان الحمل يخف بحلول الأسبوع الـ16، لكن مستويات مختلفة من الغثيان يمكن أن تستمر حتى الأسبوع الـ20، أو حتى لفترة أطول،يخف التعب في الثلث الثاني من الحمل؛ حيث لا تشعر معظم النساء بالتعب، ولكن من المحتمل أن تفقد قوتها في الأسبوع الـ28؛ حيث يكبر البطن، وقد يكون من الصعب عليها الاسترخاء في السرير والحصول على نوم جيد ليلاً.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.