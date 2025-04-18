شكرا لقرائتكم خبر عن هل النوبة القلبية سببها السكريات وليس الكوليسترول؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

تناول كميات كبيرة من السكريات والدهون أو الكوليسترول الضار قد يؤدي إلى أمراض القلب، إلا أن الأدلة تشير إلى أن الإفراط في تناول السكر خاصةً السكريات المضافة قد يكون عامل خطر أكبر من مجرد ارتفاع الكوليسترول، حتى لدى الأشخاص ذوي الكوليسترول الطبيعي، حيث أظهرت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين استهلاك كميات كبيرة من السكر وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماذا تقول الدراسة؟

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة BMC Medicine أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات الحرة، بما في ذلك تلك المضافة إلى الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وخلص البحث، الذي حلل بيانات أكثر من 110,000 مقيم في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا على مدى تسع سنوات، إلى أن كل زيادة بنسبة 5% في تناول السكر الحر ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 6% وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10%.

واستبعدت الدراسة السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضراوات الكاملة من تحليلها للسكريات الحرة، واستعان البحث ببيانات من البنك الحيوي البريطاني، وفحص تقييمات غذائية متعددة لتقدير استهلاك المشاركين من الكربوهيدرات، مع التركيز بشكل خاص على السكريات الحرة، وقارنها بحالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن جانبه، قال مؤلف الدراسة "كانت الحلويات أكثر أنواع السكر شيوعًا التي تناولها المشاركون في الدراسة، كما كانت عصائر الفاكهة والمشروبات المحلاة بالسكر والحلويات من المصادر الشائعة الاستهلاك"، حيث استهلكت المجموعة الأكثر عرضة للخطر حوالي 95 جرامًا من السكر الحر يوميًا، وهو ما يمثل 18% من استهلاكهم اليومي من الطاقة.

كيف يزيد السكر من خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟

يُرهق الإفراط في تناول السكر الكبد، حيث يُحول الكبد الكربوهيدرات الغذائية إلى دهون، وقد يؤدي هذا في النهاية إلى زيادة تخزين الدهون، مما قد يُسبب مرض الكبد الدهني، الذي قد يُسهم في الإصابة بمرض السكر ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يُسبب الإفراط في تناول السكر المُضاف التهابًا مزمنًا وارتفاع ضغط الدم، وهما مساران مرضيان يؤديان إلى أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والالتهابات، وزيادة الوزن، ومرض السكر، ومرض الكبد الدهني، وكلها عواقب لتناول كميات إضافية من السكر وترتبط جميعها بارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما نُشرت علاقة بين اتباع نظام غذائي غني بالسكر وزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب في دراسة نُشرت عام 2014 في مجلة JAMA Internal Medicine وخلال التجربة التي استمرت 15 عامًا، كان خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى بنسبة 38% لدى الأفراد الذين حصلوا على ما بين 17% و21% من سعراتهم الحرارية من السكر المضاف مقارنةً بمن استهلكوا 8% من سعراتهم الحرارية من هذا المصدر.

كيف تتجنب خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟

يستند البحث إلى دراسات سابقة، إذ شمل تحليله السكريات من العسل وعصائر الفاكهة، بدلاً من التركيز فقط على السكريات المضافة، وأشار الباحثون إلى أن العلاقة بين السكريات الحرة وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية تتطلب بحثًا إضافيًا، وخلص الباحثون إلى أن الأفضل هو استهلاك الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة، مع التقليل من استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر، وكذلك أي نوع من الحلويات التي تحتوي على سكريات مضافة.