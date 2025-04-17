10 أطعمة يجب أن تتجنبها تماما قبل النوم

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الطعام الذى تأكله قبل النوم، يرتبط ارتباطا وثيقا بجودة نومك وصحتك العامة، لذلك يسبب تناول الوجبات الغنية بالدهون، والأطعمة الحارة، والوجبات الخفيفة السكرية، كذلك تناول كميات كبيرة من الطعام، قبل النوم، صعوبات فى الهضم، بجانب أنها تساهم في زيادة الوزن.

ولا يعنى ذلك أن عليك الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم تمامًا، ولكن اختيار الأطعمة الصحية المناسبة، والتى تساعد أيضا على النوم بشكل جيد.

10 أطعمة تجنبها قبل نومك

ونشر موقع "very well health" 10 أطعمة يجب أن تتجنب تناولها قبل نومك، وهى:

البيتزا

تعتبر البيتزا من الأطعمة المفضلة، إلا أنها قد تؤدي فى حالة تناولها قبل النوم، إلى قضاء ليلة مضطربة، ، وذلك بسبب حموضة صلصة الطماطم التى قد تسبب حرقة المعدة، وارتجاع المريء، وعسر الهضم، كما أنها وجبة غنية بالدهون، وتستغرق وقتًا أطول في الهضم، مما يزيد من خطر الإصابة بحرقة المعدة وارتجاع المريء، خاصة إذا استلقيت بعد تناولها مباشرةً .

الآيس كريم

تناول كميات كبيرة من الآيس كريم يوميًا قبل النوم، قد يؤدي إلى تدهور جودة النوم وزيادة الوزن، لأن معظم أنواع الآيس كريم غنية بالسكر المضاف، والسعرات الحرارية والدهون المشبعة الضارة، كما أن الإفراط في تناوله قبل النوم قد يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض سريع في مستوى السكر في الدم ، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم.

رقائق البطاطس

رقائق البطاطس غنية بالكربوهيدرات المكررة ، مما قد يرفع مستويات السكر في الدم ويصعّب النوم، كما أنها غنية نسبيًا بالسعرات الحرارية والدهون والصوديوم، حيث تربط الأبحاث بين تناول كميات كبيرة من الصوديوم، وسوء جودة النوم وقصر مدته، كما يمكن أن يؤدي إلى نوم متقطع، بما في ذلك الاستيقاظ المتكرر ليلًا للتبول .

الفلفل الحار

الأطعمة الحارة ، مثل الفلفل الحار، معروفة بأنها مسببات لحرقة المعدة وعسر الهضم، كماتحتوي على مستويات عالية من الكابسيسين، وهو مركب يُعطيها نكهتها الحارة، والذى قد يرفع درجة حرارة الجسم، مما قد يؤثر على النوم .

البرتقال

البرتقال والحمضيات الأخرى ، كالجريب فروت والليمون، غنية بالعناصر الغذائية، لكنها قد لا تكون الخيار الأمثل قبل النوم، خاصةً لمن يعانون من حرقة المعدة، بسبب حموضتها مقارنة بأنواع أخرى من الفاكهة.

الفاصوليا



قد لا تكون الفاصولياء الخيار الأمثل قبل النوم، إذ قد يصعب هضم الألياف، مما قد يؤدي إلى الغازات والانتفاخ ، خاصةً إذا لم تكن معتادًا على تناول كميات كبيرة من الألياف، مع ذلك، قد يُحسّن النظام الغذائي الغني بالألياف النوم، لكن مع تناولها على مدار اليوم، وتجنّب تناول وجبات دسمة غنية بالألياف قبل النوم مباشرةً .

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة أكثر فائدة من الشوكولاتة بالحليب، ولكنها تحتوي على المزيد من الكافيين، والذي يمكن أن يتداخل مع النوم، كذلك يحفز الكافيين إنتاج الحمض في المعدة، مما يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي أو حرقة المعدة، وتحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على الثيوبرومين، الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

الفواكه المجففة

من غير المرجح أن يؤثر تناول كمية قليلة من الفواكه المجففة ليلاً على النوم، لكن الإفراط فيها قد يسبب الأرق، بالإضافة إلى الألياف، تحتوي الفواكه المجففة على سعرات حرارية أعلى وسكر طبيعي أعلى من نظيرتها الطازجة، مما يصعب النوم والاستمرار فيه.

البرجر

الأطعمة مثل البرجر بالجبن غنية بالدهون المشبعة ، مما قد يسبب استيقاظًا ليليًا أكثر ويقصر فترة نوم الموجة البطيئة، كما أن تناول وجبة كبيرة وثقيلة مثل البرجر والبطاطس المقلية قبل النوم بانتظام، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

الحبوب السكرية

الحبوب وجبة خفيفة سريعة ومشبعة في وقت متأخر من الليل، لكن الحبوب السكرية غنية بالكربوهيدرات المكررة، مما قد يرفع مستوى السكر في الدم ويسبب اضطرابات في النوم، إضافةً إلى ذلك، غالبًا ما تكون هذه الحبوب غنية بالسعرات الحرارية وقليلة العناصر الغذائية، مما يجعلها أقل إشباعًا وقد تُسهم في زيادة الوزن عند تناولها بانتظام.

رغم ذلك قد يكون لتناول الحبوب وغيرها من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، قبل النوم بأربع ساعات تقريبًا، تأثيرًا معاكسًا، مما يساعدك على النوم بشكل أسرع.

مشروبات تجنبها قبل النوم

لتجنب الذهاب إلى الحمام ليلاً، تجنب تناول السوائل قبل النوم بساعة أو ساعتين، كذلك يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، مثل الشاي والصودا ومشروبات الطاقة والقهوة، قبل النوم بأربع إلى ست ساعات، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين إلى التوقف عن تناولها قبل ذلك لتجنب اضطرابات النوم.