شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة شيكا وسعد محمد.. علامات تلزم الفحص المبكر لسرطانى المستقيم والدم والان مع تفاصيل الخبر

أثار خبر وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض سرطان الدم صدمة كبيرة خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من وفاة اللاعب إبراهيم شيكا لاعب الزمالك أيضا بسرطان المستقيم.

فيما يلى نتعرف على العلامات التي تلزم الفحص المبكر لكل من سرطان المستقيم والدم.

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكية والوقاية منها " CDC"، فأن سرطان القولون والمستقيم هو السرطان الذي يظهر في أي مكان على طول القولون، بما في ذلك المستقيم، ومع ذلك، قد يُصاب الشخص أيضًا بسرطان المستقيم وحده، وهي حالة تُعرف بسرطان المستقيم .

قد يكون علاج سرطان المستقيم أكثر تعقيدًا من علاج سرطان القولون والمستقيم نظرًا لضيق المساحة، بالإضافة إلى وجود أعضاء أخرى مجاورة، لذا، تُعد الوقاية والكشف المبكر أكثر أهمية.

نعرض فيما يلى العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان المستقيم لتكون على دراية بالتغيرات التي تتطلب التقييم، كما نشجعك على إجراء فحوصات منتظمة للقولون والمستقيم لتسهيل الكشف المبكر.

1. العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان المستقيم تغير قوام أو شكل البراز

عند الإصابة بسرطان المستقيم أو أي حالة أخرى في المستقيم، قد ينتج عنه براز غير طبيعي، مثل:

إسهال

إمساك

في حين أن الإسهال أو الإمساك العرضي قد يكون ناتجًا عن حساسية تجاه بعض الأطعمة، فلا يجب تجاهل الإسهال أو الإمساك المزمنين، قد يكون البراز الضيق علامة على وجود أورام تُضيّق المستقيم، أو قد يكون مرتبطًا بمرض التهابي في الأمعاء، مثل داء كرون.

مصاحبة دم أو مخاط

قد يكون وجود الدم في البراز علامة على الإصابة بسرطان المستقيم، أو سرطان القولون والمستقيم، أو أي حالة خطيرة أخرى في القولون والمستقيم. اتصل بطبيبك فورًا، وجود مخاط دليل على تهيج أنسجة المستقيم، قد يكون سبب هذا التهيج عدوى، أو التهابًا، أو سرطانًا، أو حالة أخرى.

ألم في الحوض

غالبًا ما لا تظهر أعراض لسرطان المستقيم، ومع ذلك، قد يكون الألم في منطقة الحوض علامة على إصابتك بسرطان المستقيم.

قد تخلط النساء اللواتي لا يزلن في فترة الحيض بين ألم الحوض والألم المصاحب لمتلازمة ما قبل الحيض ،ومع ذلك، إذا استمر الألم بعد الدورة الشهرية، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان المستقيم.

فقدان الوزن مع الشعور بالتعب

من علامات السرطان فقدان الوزن غير المبرر، إذ يُحوّل الجسم السعرات الحرارية لمحاربة المرض بدلًا من تغذية العضلات والأنسجة الأخرى.

قد تشعر أيضًا بإرهاق شديد يمنعك من ممارسة روتينك المعتاد، أو قد تأخذ قيلولة متكررة خلال النهار. يستخدم جهازك المناعي الطاقة لمحاولة القضاء على الخلايا السرطانية، مما يجعلك تشعر بالإرهاق.

2. علامات مبكرة لسرطان الدم التعب والضعف المستمر

وفقا لموقع " myleukemiateam" يُعدّ التعب والضعف المستمرّان من أكثر العلامات المبكرة شيوعًا لسرطان الدم، قد تبدو الأعراض للوهلة الأولى مرتبطة بأمراض مزمنة (مستمرة) أو مُعدية أخرى، لذا قد يتجاهل مرضى سرطان الدم - حتى الأطباء - بأن سرطان الدم هذا كسبب محتمل.

من الأسباب المحتملة للإرهاق أن سرطان الدم قد يُسبب فقر الدم مباشرةً، فعندما يُعاني الجسم من نقص في خلايا الدم الحمراء، يقلّ الأكسجين الذي يمرّ عبره، مما يُسبّب الشعور بالإرهاق العقلي والجسدي قبل أي أعراض أخرى.

الألم

أفاد الكثير من المرضى شعورهم بالألم قبل تشخيص إصابتهم بسرطان الدم، بجانب الصداع الشديد وألم العظام من الوركين إلى القدمين، وطفح جلدي في جميع أنحاء الجسد .

وفقًا لجمعية سرطان الدم والليمفوما، غالبًا ما يحدث ألم العظام والمفاصل نتيجة تراكم خلايا سرطان الدم في نخاع العظم، في المتوسط، يعاني واحد من كل أربعة مصابين بسرطان الدم من ألم في العظام خلال المراحل المبكرة من المرض.

يُواجه مرضى سرطان الدم العديد من الأمراض المصاحبة الشائعة، مثل العدوى، وداء السكر، وأمراض القلب، وأحيانًا، يصعب تحديد الأعراض الناتجة عن أي حالة مرضية، خاصةً قبل تشخيص سرطان الدم.

التهاب الغدد

يُعاني حوالي 20% من المصابين بسرطان الدم من تضخم الغدد الليمفاوية قبل تشخيص المرض، قد تظهر هذه الأعراض أيضًا أثناء مكافحة العدوى أو بعد تلقي اللقاح، يُشير تضخم الغدد الليمفاوية تحت الإبط، أو عند الفخذ، أو على الرقبة إلى أن جهازك المناعي يعمل بجد، ولكن في حالة سرطان الدم، غالبًا ما تبقى الغدد منتفخة لأكثر من أسبوعين، ولا تُسبب ألمًا عند اللمس، وتنمو مع مرور الوقت.

التعرق والقشعريرة

ترتبط أسباب مشاكل تنظيم درجة الحرارة في سرطان الدم بالجهاز المناعي. قد تُكافح العدوى بشكل أكثر تواترًا وكثافةً بسبب ضعف جهازك المناعي بسبب السرطان. بالإضافة إلى ذلك، قد يحاول جهازك المناعي قتل الخلايا السرطانية عن طريق رفع درجة حرارة جسمك، في المراحل المبكرة، قد تُعزى هذه الأعراض إلى حالات وأمراض أخرى.