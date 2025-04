شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أطعمة مضادة للالتهابات تساعدك على الشعور بالراحة والشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Eat This Not That إنه يمكن لهذه الأطعمة المضادة للالتهابات أن تخفف الانتفاخ والتعب وآلام المفاصل بسرعة، فإذا كنت تشعر بالانتفاخ أو الخمول أو ببساطة لا تشعر بالراحة، فمن المرجح أن يكون الالتهاب هو السبب، يرتبط الالتهاب المزمن بالتعب وآلام المفاصل ومشاكل الأمعاء واختلال التوازن الهرموني، ويلعب نظامك الغذائي دورًا حاسمًا في تعزيزه أو مكافحته.

وقال الموقع، إنه لا يحتاج معظم الناس إلى تغيير نظامهم الغذائي ونمط حياتهم بالكامل لتقليل الالتهابات البسيطة، إن فهم الأطعمة التي قد تُحفز استجابة التهابية يُساعدك على تحديد بدائل أفضل، وإضافة مكونات مضادة للالتهابات يُمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في حالتك المزاجية، مع أن هذه التغييرات قد تُحقق تحسنًا فوريًا، إلا أن الاستمرارية هي الأساس، ابحث عن مسببات الالتهاب لديك، وأدخل تغييرات مستدامة على عاداتك اليومية.

فيما يلي 5 أطعمة مضادة للالتهابات يمكنك البدء في دمجها في وجباتك هذا الأسبوع لتمنحك بداية جيدة...



الكركم

الكركم..

اكتسب الكركم مكانته كغذاء خارق بفضل الكركمين، وهو مركبه النشط ذو التأثيرات القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، تُظهر الأبحاث أن الكركمين يمكن أن يُقلل بشكل ملحوظ من علامات الالتهاب، وقد اعتبرت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA"، الكركمين آمنًا للاستهلاك، وأفادت التجارب بآثاره المفيدة على الالتهاب.

طريقة الاستخدام: من الطرق السهلة لإضافة الكركم إلى وجباتك الحالية إضافته إلى مزيج التوابل عند طهي البروتين أو تحميص الخضراوات، يمكنك شراء مسحوق الكركم المجفف أو إيجاد الكركم الطازج في متجر الأطعمة الآسيوية المحلي.



الزنجبيل

الزنجبيل..

الزنجبيل ليس مفيدًا فقط في تخفيف الغثيان، بل هو أيضًا مضاد قوي للالتهابات، وله فوائد مثبتة سريريًا في علاج مجموعة من الحالات المزمنة، بفضل دعمه للجهاز المناعي وتهدئة التوتر الداخلي في الجسم، يُعد الزنجبيل مكونًا رائعًا لإدارة الالتهابات الجهازية وتخفيف أعراضها الشائعة، مثل آلام المفاصل والانتفاخ والإرهاق.

طريقة الاستخدام: كالكركم، يتوفر الزنجبيل كمسحوق جاف أو كجذر طازج، للحصول على أقصى استفادة، تناول قطعة زنجبيل طازجة وجرّب إحدى هذه الطرق السهلة: انقعها في شاي مع الماء الساخن والليمون والعسل؛ أو امزجها في عصير فواكه لنكهة حارة؛ أو ابشرها في أطباق مقلية أو تتبيلات السلطة.



بذور الشيا

بذور الشيا..

يتكون حوالي 20% من بذور الشيا من البروتين، وعند هضمها، يمكن لبعض هذه البروتينات أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، تعمل هذه البروتينات على تهدئة الاستجابة الالتهابية للجهاز المناعي وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وقد ثبت أن بعض المركبات الموجودة في بذور الشيا تخفض مستويات مؤشرات الالتهاب الضارة، بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تدعم الهضم، وتُوازن مستوى السكر في الدم، وتُقلل الالتهابات بشكل عام.

طريقة الاستخدام: أضيفي ملعقة كبيرة من بذور الشيا إلى دقيق الشوفان، أو امزجيها في العصائر، أو اصنعي بودنج الشيا البسيط عن طريق نقعها في حليب اللوز وتغطيتها بالتوت.



البطاطا

البطاطا الحلوة..

تحتوي البطاطا الحلوة على مركبات البوليفينول، التي ثبتت فعاليتها كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، كما أنها مصدر غني بالألياف والكربوهيدرات المعقدة التي تدعم توازن الهرمونات وتحافظ على مستوى السكر في الدم، وهو أمر بالغ الأهمية للنساء خلال مرحلة الدورة الشهرية، حيث تزداد احتياجاتهن للطاقة.

كيفية استخدامه: قم بشوي البطاطا الحلوة بزيت الزيتون وإكليل الجبل، أو اهرسيها مع الثوم والأعشاب، أو قطع البطاطا الحلوة المطبوخة إلى مكعبات في السلطة للحصول على مصدر غني بالكربوهيدرات الغنية بالعناصر الغذائية.



الشاى الاخضر

الشاي الأخضر..

تمامًا مثل البطاطا الحلوة، يحتوي الشاي الأخضر على البوليفينولات، وهي مركبات نباتية طبيعية تساعد على مكافحة الالتهابات، النوع الرئيسي في الشاي الأخضر يُسمى الكاتيكين، وهو مضاد أكسدة قوي لمحاربة الجذور الحرة، وتقليل إجهاد الخلايا، ودعم أنظمة التخلص من السموم الطبيعية في الجسم.

كيفية استخدامه: حاول استبدال قهوتك الثانية بكوب من الشاي الأخضر في الصباح، أو تناوله مثلجًا في فترة ما بعد الظهر، أو امزج القليل من حليب الشوفان للحصول على دفعة غنية بمضادات الأكسدة.

يلعب الالتهاب دورًا في العديد من الأعراض اليومية التي نميل إلى إغفالها، مثل انخفاض الطاقة، وعسر الهضم، وتشوش الذهن، مع أنه لا يوجد طعام واحد يشفي جميع الأمراض، إلا أن تناول كميات صغيرة ومتسقّة من الطعام قد يؤثر على صحة جسمك ووظائفه.

يُعدّ تضمين مجموعة متنوعة من المكونات المضادة للالتهابات، في وجباتك الأسبوعية طريقة بسيطة وواقعية لدعم صحتك من الداخل والخارج، فكّر في الأمر كتحول نحو تناول الطعام بطريقة تساعد جسمك على العمل معك.