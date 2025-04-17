شكرا لقرائتكم خبر عن هل "الغيرة الشديدة" شعور طبيعى.. ما علاجها والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع مجلة "people" قصة امرأة قررت هى وزوجها منع أخته من حمل طفلهما حديث الولادة، بسبب سلوكها الذى يظهر غيرتها الشديدة منهم.

وأوضحت الشابة البالغة من العمر 27 عامًا، كانت تجمعها علاقة قوية بشقيقة زوجها، لكن الأمور تغيرت بمجرد أن أخبرتها حملها، حيث واجهت شقيقة زوجها، التي تعاني من مشاكل في الخصوبة، صعوبة في تقبّل الخبر، وعند إعلان الخبر للأهل، بدأت أخت الزوج تبكي بشدة لمدة 15 دقيقة متواصلة، ولاحقا عند الإعلان عن جنس الجنين، رفضت تهنئتهم.

وأشارت أم الطفل أنها وزوجها اتفقا على أنهما لا يمكنهما الوثوق بها بسبب غيرتها وحسدها الشديدين، ورفضهم لوجود تلك الطاقة السلبية حول الطفل، وأنه سيكون من الأفضل أن تكون بعيدة عن الطفل قدر الإمكان ولا يسمحوا لها بحمله.

ويشعر الكثيرون بمشاعر الغيرة، سواء الغيرة فى علاقات الحب، أو الغيرة من نجاح الآخريين، لكن هل تعتبر الغيرة مرضا فى حد ذاتها.

لماذا نشعر بالغيرة؟

وفقا لموقع "psychology today" تعتبر الغيرة شعور معقد، يشمل مشاعر تتراوح بين الشك والغضب والخوف والإذلال، ويصيب الناس من جميع الأعمار، ويثار هذا الشعور عادة عندما يشعر الشخص بتهديد لعلاقة عزيزة عليه من طرف ثالث، وقد يكون هذا التهديد حقيقيًا أو متخيلا.

وغالبًا ما يُنظر إلى الغيرة في سياق العلاقات العاطفية، لكن هذا الشعور قد ينشأ في جميع أنواع العلاقات الإنسانية تقريبًا، بدءًا من تنافس الأشقاء على اهتمام الوالدين، وصولًا إلى زملاء العمل الذين يحاولون إبهار رئيس محترم.

مع أن الغيرة تعد تجربة عاطفية مؤلمة، إلا أن علماء النفس التطوري لا يعتبرونها عاطفة ينبغي كبتها، بل عاطفة ينبغي الانتباه إليها، كإشارة أو جرس إنذار بأن علاقة عزيزة في خطر، وأنه يجب اتخاذ خطوات لاستعادة ود الحبيب أو الصديق، ونتيجة لذلك، تعتبر الغيرة عاطفة ضرورية، لأنها تحافظ على الروابط الاجتماعية وتحفز الناس على الانخراط في سلوكيات تُحافظ على العلاقات المهمة.

كما حددت الأبحاث العديد من الأسباب الجذرية للغيرة الشديدة، بما في ذلك تدني تقدير الذات ، والعصابية المفرطة ، والشعور بالتملك تجاه الآخرين، وخاصةً الشركاء العاطفيين. كما يُعد الخوف من الهجر دافعًا رئيسيًا.

هل الرجال أكثر غيرة من النساء؟

يشعر كل من الرجال والنساء بالغيرة، لكن تشير بعض الأدلة إلى أنه في سياق العلاقات العاطفية، يشعر الرجال بغيرة أكبر تجاه الخيانة، سواءً كانت حقيقية أم متصورة، بينما تميل النساء إلى الشعور بغيرة أكبر تجاه الخيانة العاطفية.

كيفية نتعامل مع الغيرة

على الرغم من أهميتها، إلا أن الغيرة قد تغذي سلوكا مؤذى، لكن مجرد الاعتراف بوجود الغيرة يمكن أن يساعد في الحد منها مستقبلًا ويعزز العلاقة في الحاضر، كذلك استكشاف المشاعر التي تثير الغيرة يلهم التأمل الذاتي، الذي قد يساعد على تطوير مهارات التأقلم الداخلية، بجانب أن الصراحة مع الطرف الآخر بشأن مشاعر الغيرة تحفز محادثات مثمرة حول ما قد ينقص العلاقة وكيفية إصلاح الرابطة.

هل يوجد علاج للغيرة؟

لا يوجد علاج فوري للغيرة، لكن تقبّل فكرة أن الغيرة أمر طبيعي، وتحدي الأفكار السلبية، وممارسة اليقظة الذهنية ، كلها عوامل قد تساعد في تخفيف تأثيرها، لكن عندما تكون الغيرة شديدة، فإن التحدث إلى معالج نفسي قد يكون مفيدًا للغاية.