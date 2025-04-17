شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للهيموفيليا.. اعرف الأسباب والأعراض وأهمية التشخيص المبكر والان مع تفاصيل الخبر

يوافق اليوم الخميس 17 أبريل، اليوم العالمي للهيموفيليا أو مرض النزيف الدموى، حيث يهدف إلى نشر الوعي بالتحديات التي يواجهها المصابون باضطرابات النزيف، وينصب التركيز على الرعاية في الوقت المناسب وتوفير العلاج، مما يُساعد في الوقاية من المضاعفات لدى المصابين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويلعب التدخل المبكر دورًا حاسمًا في إدارة الحالة ومنع الأضرار طويلة الأمد، والهيموفيليا هو اضطراب نزيف خطير قد يؤثر على حياة الشخص إذا لم يُشخص ويُعالج في وقت مبكر، وهو اضطراب وراثي يفتقر فيه الدم إلى عوامل تخثر مُعينة، مما يؤدي إلى نزيف طويل حتى مع الإصابات الطفيفة قد يحدث فقدانًا مُفرطًا للدم، وقد يحدث نزيف داخلي.

فيما يلى.. أنواع الهيموفيليا أو النزيف الدموى:

هناك نوعان رئيسيان من مرض الهيموفيليا أو النزيف الدموى:

الهيموفيليا أ (نقص العامل الثامن) والهيموفيليا ب (نقص العامل التاسع)، حيث تُورث هذه الحالة عبر العائلات، ويُصاب الأولاد بها في الغالب، بينما تُعتبر الإناث حاملات لهذا الجين، ويحدث الهيموفيليا بسبب طفرة في أحد الجينات المسئولة عن إنتاج عوامل التخثر، حيث تمنع هذه الطفرات الجسم من إنتاج ما يكفي من بروتينات عوامل التخثر، مما يُؤدي إلى تخثر دم غير سليم.

فيما يلى.. أعراض مرض الهيموفيليا أو النزيف الدموى:

نزيف الأنف المتكرر.

سهولة الإصابة بالكدمات.

الكدمات المتكررة.

النزيف من الجروح أو الإصابات.

تورم المفاصل.

الألم الناتج عن النزيف الداخلي.

التشخيص في الوقت المناسب أساسي لإدارة الهيموفيليا

غالبًا ما يتم اكتشاف المرض في مرحلة الرضاعة أو الطفولة المبكرة من خلال فحوصات الدم التي تتحقق من مستويات عوامل التخثر، لذلك يجب فحص حديثي الولادة الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالهيموفيليا بعد الولادة مباشرةً، وتشمل خيارات علاج الهيموفيليا:

العلاج التعويضي، حيث يُحقن عامل التخثر المفقود في مجرى الدم، وعلاوة على ذلك، وإلى جانب العلاج الطبي، يساعد العلاج الطبيعي والمراقبة المنتظمة في الحفاظ على صحة المفاصل والصحة العامة.

يمكن أن تكون الهيموفيليا حالة مزمنة، ولكن مع الوعي السليم والتشخيص المبكر والعلاج المناسب، يمكن للأشخاص أن يعيشوا حياة طبيعية ومُرضية، حيث يجهل الكثير من الآباء أن الكدمات المتكررة أو النزيف المطول لدى الطفل قد تكون علامات مبكرة للهيموفيليا، ولا يساعد الكشف المبكر على إدارة الحالة بشكل أكثر فعالية فحسب، بل يمنع أيضًا المضاعفات الخطيرة مثل تلف المفاصل أو النزيف الداخلي، ومع الرعاية المنتظمة، يمكن تقليل المخاطر بشكل كبير.