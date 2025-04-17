شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات تؤكد أهمية غلق الواى فاى عند النوم وفوائد فصل النت عن الهاتف أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

تؤكد الاتجاهات والدراسات الحديثة استمرار المخاطر التي يسببها التعرض المفرط إلى الإنترنت وشبكات الواى فاى وغيرها من الوسائل المتعلقة بالتواصل الاجتماعى، وبالرغم من الأهمية القصوى لشبكة الإنترنت التي توفر ملايين المعلومات كما أنها أصبحت أساسية في أماكن العمل وغيرها من الوظائف الهامة، إلا أن الدراسات تؤكد على مخاطر الإنترنت بينما تعد بأن علاج المزيد من المشاكل الجسدية والنفسية على حدٍ سواء يكمن في تقنين استخدام الإنترنت وشبكات الواى فاى، وهو ما نوضحه في السطور التالية حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يجب عليك إغلاق شبكة الواى فاى الخاصة بك قبل النوم؟

أصبحت شبكة Wi-Fi الجزء الأكثر تكاملاً فى الحياة من خلال ربط أجهزة الكمبيوتر والهواتف بالإنترنت سواء من أجل العمل أو التسوق أو الحصول على المعلومات وغيرها من الاستخدامات، فهى لا غنى عنها، ويعتمد معظمنا على الأجهزة التى تدعم Wi-Fi، مثل الساعات الذكية، لتتبع الخطوات أو التحقق من رسائل البريد الإلكترونى أو حتى مراقبة أنماط النوم من خلال أجهزة تتبع النوم، ومع ذلك، يجهل الكثيرون المخاطر المحتملة المرتبطة بالمجالات الكهرومغناطيسية (EMFs) المنبعثة من الأجهزة اللاسلكية، ومع ذلك، يمكن أن تثير هذه العادة مخاوف كبيرة بشأن التأثيرات الصحية المحتملة نتيجة التعرض المفرط لواى فاى، وخاصة فى الليل أثناء النوم.

مخاطر إشعاع Wi-Fi

إشعاع Wi-Fi ضار بالصحة، حيث ارتبط التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية (EMFs) المنبعثة عند تشغيل شبكة واى فاى بتغيرات في حاجز الدم في الدماغ وحدوث تغيرات في تعبير ما يسمى بـmicroRNA، وهي ضرورية للعمل السليم للدماغ، وقد يؤدي التغيير إلى فشل العمليات الخلوية السليمة، وبالتالي تقليل الكفاءة في الطاقة التي تنتجها الخلايا، وقد تتداخل هذه التغيرات مع وظائف الخلايا، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة إنتاج الخلايا للطاقة، ولأن الميتوكوندريا تُعرف بأنها محطات توليد الطاقة لخلايانا، فمن المعروف أن الإشعاع الكهرومغناطيسي يؤثر عليها سلبًا، وعندما تتضرر الميتوكوندريا، فقد يؤدي ذلك إلى التعب وتعطيل عمليات الإصلاح الطبيعية للجسم خاصة أثناء النوم.

النوم هو وقت أساسي لإصلاح وتجديد الخلايا، وهى الفترة التي ينخرط فيها الجسم في أنشطة ترميم مختلفة مطلوبة للبقاء بصحة جيدة في جميع الجوانب، وفي حالة تأثير إشعاع Wi-Fi على نشاط الميتوكوندريا وتوليد الطاقة، فقد تتأثر أنظمة الإصلاح الحرجة، وهذا أمر خطير للغاية، حيث إن إصلاح الخلايا بشكل جيد أمر ضروري للحفاظ على اللياقة البدنية والعقلية.

فيما يلى.. المخاطر المرتبطة بشبكة Wi-Fiالعقم عند الذكور

تشير بعض الأبحاث إلى أن التعرض طويل الأمد لإشعاعات الواي فاي يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة الإنجابية للذكور، وأفادت دراسة أجريت عام 2014 أن مثل هذا التعرض يقلل من الوظيفة الإنجابية لدى ذكور الفئران التي أجريت عليهم التجربة، بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2015 شملت أكثر من 1000 رجل أن أولئك الذين يستخدمون الإنترنت اللاسلكي بشكل متكرر لديهم حركة أقل للحيوانات المنوية مقارنة بمستخدمي الإنترنت السلكي، على الرغم من أن الدراسة لم تستكشف عوامل أخرى مثل التدخين الذى يمكن أن يؤثر أيضًا على هذه النتائج.

الوظيفة الإدراكية

هناك أيضًا قلق فيما يتعلق بالوظائف الإدراكية، وقد أفادت دراسة أجريت عام 2017 على الحيوانات أن التعرض للواي فاي في الفئران أدى إلى ضعف قدرات التعرف وقدمت مؤشرًا على أنه قد يكون مرتبطًا بأمراض التنكس العصبي، ومع ذلك، فإن هذا نظري بحت ولا ينطبق على البحوث البشرية.

تأثير واى فاى على صحة القلب

تم الكشف عن تغييرات في نظم القلب وضغط الدم لدى الأرانب المعرضة للواي فاي في دراسة أجريت عام 2015، ويشير هذا إلى أنه قد يكون هناك تأثير على القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك، فإن الآلية الدقيقة غير مفهومة وستكون هناك حاجة إلى إجراء دراسات على البشر لإثبات وجود ارتباط مباشر، ويُظهر مجموع النتائج القائمة على الحيوانات مخاطر محتملة للتعرض لشبكة Wi-Fi، ومع ذلك، فإن هذا يحتاج إلى مزيد من التحقيق للتوضيح في الدراسات البشرية.

اقتراحات لنوم جيد

يوصى التقرير بإيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi فى الليل على وجه الخصوص، وذلك لأن هذا الفعل من شأنه أن يقلل من التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية أثناء نومك، ويسمح لجسمك بمزيد من الوقت للتعافي بعيدًا عن تدخلات التكنولوجيا، بالإضافة إلى ذلك، تعمل البيئة الخالية من التكنولوجيا على تحسين جودة النوم بشكل عام وتمنحك فرصة للاستيقاظ منتعشًا.

تجربة.. إيقاف الإنترنت على موبايلك لمدة أسبوعين يساعدك على التركيز

لم تعد الهواتف الذكية مجرد وسيلة اتصال، بل إنها أصحت نافذة على العالم بكل ما تحمله الكلمة، لكن مع توافر الإنترنت باستمرار، يتزايد قلق العلماء من أن هذه السهولة الرقمية قد تُلحق ضررًا خفيًا بالقدرة العقلية والتركيز، خاصة عندما تقاطعه الإشعارات أثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، يكافح للبقاء منتبهًا، لكن لحسن الحظ، يوجد إعداد بسيط واحد في الهاتف الذكي يمكن أن يُحدث تغييرات ملحوظة في الصحة الإدراكية.

تغيير بسيط في هاتفك يحسن إداركك و صحتك العقلية

ووفقا لتجربة حديثة نشرتها جامعة أكسفورد، تم إجراءها على عدد من المشاركين، والذين قاموا بإيقاف الإنترنت عبر الهاتف المحمول لمدة أسبوعين، تم الكشف على أن 91% من المشاركين أظهروا تحسنًا في مجال رئيسي واحد على الأقل من مجالات الصحة النفسية والتركيز والرفاهية العاطفية.

وقام المشاركون بتعطيل اتصال الإنترنت على الهاتف الذكي، مع إبقاء الوظائف الأساسية للهاتف مثل المكالمات والرسائل النصية دون توقف.

العلاقة بين إيقاف الانترنت على الهاتف وزيادة التركيز

وأظهرت التجربة أنه عند توقف الإشعارات ومشتتات الإنترنت الكثيرة، يبدأ الدماغ بإعادة التركيز على المهمة التي بين يديه، حيث أن الأشخاص المشاركين بالتجربة، والذين توقفوا عن استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول، كانوا أكثر تركيزًا مقارنةً بمن ظلوا متصلين بالإنترنت باستمرار، وذلك لأن الدماغ يعمل بشكل أفضل عندما يتمكن من التركيز بعمق دون انقطاع، بينما يؤدي الوصول المستمر إلى الإنترنت إلى تشتيت الانتباه، مما يتسبب فيما يسمى بـ"الحمل المعرفي الزائد".

يعمل إيقاف بيانات الهاتف المحمول بمثابة تطهير للعقل، مما يسمح له بإعادة شحن نفسه والعمل بشكل أفضل، بجانب تحسين الصحة العقلية والتوازن العاطفي، حيث أفاد المشاركون في التجربة بانخفاض شعورهم بالقلق والإرهاق العاطفي، ويعتقد الباحثون أن هذا مرتبط بكيفية قضاء الناس وقتهم دون اتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول، فبدلاً من تصفح الإنترنت بشكل ممل أو التنقل بين التطبيقات، انجذب المشاركون بشكل طبيعي نحو أنشطة صحية أكثر، مثل المشي والمحادثات المباشرة وحتى الهوايات، وهى السلوكيات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحسين صفاء الذهن والمرونة العاطفية.

ولا تستهدف الدراسة رفض التكنولوجيا، بل استخدامها بوعي أكبر، حيث أن تعطيل بيانات الهاتف المحمول لبضع ساعات يوميًا، يمكن أن يُحدث تغييرات ملحوظة في مستويات التركيز والراحة النفسية.