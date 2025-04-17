ما هى الخزعة السائلة وكيف تساعد فى اكتشاف الأورام؟

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الخزعة السائلة هي طريقة طفيفة التوغل تكشف عن المواد المُشتقة من الورم في سوائل الجسم، وخاصةً الدم، واعتمد تشخيص السرطان تقليديًا على خزعات الأنسجة - وهي إجراءات جراحية أو إبرية تُستخدم لاستخراج العينات مباشرةً من مواقع الورم، وبينما لا تزال هذه الخزعات تُمثل المعيار الذهبي، إلا أن ابتكارًا ثوريًا يكتسب تقدماً سريعًا في علم الأورام وهى الخزعة السائلة.

ما هي الخزعة السائلة؟

الخزعة السائلة هي طريقة طفيفة التوغل، تكشف عن المواد المُشتقة من الورم في سوائل الجسم، وخاصةً الدم.

إن هذا النهج يُغني عن الإجراءات الجراحية، ويعتمد بدلًا من ذلك على سحب عينة دم بسيطة لجمع بيانات حيوية تتعلق بالسرطان.

تُحلل هذه الاختبارات الحمض النووي للورم الدائر (ctDNA)، والخلايا الورمية الدائر (CTCs)، وغيرها من المؤشرات الحيوية.

تُساعد هذه المعلومات في الكشف عن وجود السرطان، وتتبع تطوره، وتقييم الاستجابة للعلاج - كل ذلك دون الشعور بعدم الراحة والمخاطر المرتبطة بالخزعات التقليدية.

ما الذي تكشفه الخزعات السائلة؟

يُمكن للخزعات السائلة الكشف عن:

-الحمض النووي الدائر (ctDNA) والخلايا الورمية الدائر (CTCs): تُوفر هذه الخلايا التي تُفرزها الخلايا السرطانية فهمًا أعمق لخصائص الورم والطفرات.

-الحمض النووي الخالي من الخلايا (cfDNA): يشمل هذا الحمض النووي أجزاءً من الحمض النووي الطبيعي والورمي، مما يُساعد في تحديد الانحرافات الجينية مثل BRCA1/2 وTP53 التي تُشير إلى وجود استعداد للإصابة بالسرطان.

-تغيرات الجهاز المناعي: يُطوّر نهج جديد يتتبع التغيرات في خلايا الدم البيضاء (WBCs)، مما يعكس استجابة الجهاز المناعي لتكوين الورم في مراحله المبكرة - مما قد يُحدد السرطانات قبل ظهور الأعراض السريرية.

تطبيقات في رعاية مرضى السرطان

الخزعة السائلة "تطور ثوري" لبساطتها وأمانها وقدرتها على توفير بيانات آنية.فيما يلي بعض استخداماتها الحالية والناشئة:

1. المراقبة والرصد:

تتيح الخزعة السائلة إجراء فحوصات متكررة، مما يساعد الأطباء على:

مراقبة المرضى بعد العلاج.

التنبؤ بعودة السرطان في وقت أبكر من طرق التصوير التقليدية مثل التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني.

تعديل العلاجات بسرعة استجابةً لتطور الورم.

2. علم الأورام الدقيق

من خلال توفير بيانات الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA/RNA)، تقول الدكتورة مالهوترا، إن الخزعة السائلة تدعم العلاج المُستهدف للسرطان. يمكن لأطباء الأورام دراسة التركيب الجينومي للورم ووصف الأدوية أو المُكملات الغذائية المُصممة خصيصًا لمواجهة التشوهات الجينية المُسببة للسرطان.

٣. الكشف المبكر والفحص الخاص

على الرغم من عدم التوصية حاليًا بالخزعة السائلة للفحص الجماعي، إلا أنها تُبشّر بنتائج واعدة في حالات مختارة:

الأورام الرحمية غير الواضحة: عندما تكون الخزعة التقليدية لا توضح، يُمكن للخزعة السائلة أن تُرشد التشخيصات الإضافية.

الآفات الفموية لدى الأفراد المعرضين لخطر كبير: يُمكن للمدخنين أو مُدمني التبغ الذين يعانون من آفات فموية ظاهرة الاستفادة من فحص الدم لتحديد خطر الإصابة بالسرطان.

المواقع التي يصعب أخذ الخزعة منها: في الحالات التي تنطوي على آفات في الرئة أو الكبد أو العظام - حيث تكون الخزعة الجراحية محفوفة بالمخاطر - تُعدّ الخزعة السائلة بديلاً عمليًا.

التردد في أخذ الخزعة: يتجنب بعض المرضى أخذ الخزعة خوفًا من المضاعفات أو انتشار المرض تُقدّم الخزعة السائلة حلاً آمنًا.

على الرغم من أن الخزعة السائلة واعدة، إلا أن لها حدودًا. على سبيل المثال، لا تُناسب تشخيص أورام الدماغ، لأن حاجز الدم الدماغي يمنع خلايا الورم أو الحمض النووي من الوصول إلى مجرى الدم.

مع الأبحاث الجارية التي تُحسّن حساسيتها ونطاقها، من المتوقع أن تُحدث الخزعة السائلة نقلة نوعية في تشخيص وعلاج السرطان.

إنها مثالية للكشف المبكر والمراقبة الفورية، وهي مفيدة بشكل خاص للمرضى المعرضين لمخاطر عالية أو غير القابلين للجراحة".

مع تطور مجال الطب الشخصي، قد تُصبح الخزعة السائلة أداة لا غنى عنها، إذ تُقدم رؤىً أكثر أمانًا وسرعةً ودقةً لتوجيه رعاية مرضى السرطان.