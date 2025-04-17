شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل صحية وخطوات سهلة.. إزاى تتحكم فى شراهة تناول الحلويات والان مع تفاصيل الخبر

أحيانا يشعر البعض برغبة شديدة فى تناول أطعمة معينة، خاصة الحلويات والأطعمة والمشروبات التى تحتوى على كميات كبيرة من السكر، مثل الشوكولاتة والكعك والحلوى والآيس كريم.

ورغم أن الاستمتاع بالحلويات من حين لآخر لن يضر بصحتك، إلا أن تناول كميات كبيرة من السكر المضاف قد يزيد من خطر إصابتك بالعديد من الحالات الصحية، مثل أمراض القلب وأمراض الكبد والسكر، لذلك من المهم التحكم في رغبتك الشديدة في تناول السكر.

7 خطوات للتحكم فى شراهة السكر

ونشر موقع "Health" 7 نصائح للتحكم فى الشراهة لتناول الحلويات، وهى:تجنب أنماط الأكل المقيدة للغاية

يلجأ الناس غالبًا إلى حميات غذائية مقيدة للغاية، مثل حميات منخفضة السعرات الحرارية جدًا أو استبعاد أنواع كثيرة من الأطعمة، عند محاولة إنقاص الوزن أو تحسين صحتهم، إلا أن حرمان الجسم من أطعمة معينة، مثل الحلويات، قد يتسبب فى تفاقم الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

كذلك قد تزيد الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول السكر، ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية منخفضة الكربوهيدرات ، سواءً بمفردها أو مع الصيام المتقطع، أظهروا مستويات أعلى من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والإفراط في تناول الطعام، والانشغال بالطعام مقارنةً بمن لا يتبعون حميات غذائية منخفضة الكربوهيدرات.

الحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم

الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، أمرا مهما للحدّ من الرغبة الشديدة في تناول السكر، إذ يؤثر مستوى السكر في الدم على تنظيم الدماغ لتناول الطعام، وتشير الدراسات إلى أن مرضى السكر من النوع الثاني، الذين لا يسيطرون على مستوى السكر في الدم لديهم مستويات أعلى من استهلاك الطعام للمتعة لا للطاقة، كما أن لديهم رغبة أكبر في تناول الأطعمة السكرية مقارنةً بمن يسيطرون على مستوى السكر في الدم.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، يمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم ويساعدك على الشعور بالشبع، مما يقلل من الجوع ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر، وذلك لأنهما يساعدا على إبطاء عملية الهضم وزيادة مستويات هرمونات الشبع، لذلك تناول المزيد من الألياف والبروتين يساعدك على الشعور بالشبع، مما قد يقلل من تناول الوجبات الخفيفة والرغبة الشديدة في تناول السكر.

احصل على قسط كافٍ من النوم

يعد النوم ضروريًا للصحة العامة، وقد يؤدي قلة النوم إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة السكرية، لأن قلة النوم تزيد من تقلبات سكر الدم والرغبة الشديدة في تناول الطعام، فيما يساعد النوم المنتظم على تنظيم سكر الدم والتحكم في الشهية، وبالتالى مكافحة الرغبة الشديدة في تناول السكر.

إدارة التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر الشديد على جوعك ورغبتك في تناول الأطعمة السكرية، ووجدت إحدى الدراسات أن المشاركين أفادوا بزيادة رغبتهم في تناول الكربوهيدرات، بما فيها الحلويات، في الأيام التي عانوا فيها من توتر أكبر، كما زادت لديهم الرغبة في تناول الحلويات مقارنةً بمن كانوا أقل توترًا.

ويؤدي التوتر إلى زيادة مستويات الهرمونات المحفزة للشهية، مثل هرمون الغريلينوالكورتيزول، ويحفز مناطق الدماغ المرتبطة بالتحكم في المكافأة، مما قد يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

كن مرنًا

قد تظن أن اتباع نظام غذائي صارم لتجنب جميع أنواع السكر، قد يساعدك على الحد من الرغبة الشديدة في تناوله وخسارة الوزن، لكن الدراسات تُظهر أن اتباع نظام غذائي أكثر مرونة قد يكون أفضل، حيث قد يؤدي الامتناع التام عن بعض الأطعمة إلى اشتهاءٍ شديدٍ لها، مما يزيد من احتمال الإفراط في تناولها.

والمرونة تعني أن تسمح لنفسك بالاستمتاع أحيانًا بمأكولاتك المفضلة، كالحلويات، دون الشعور بالذنب، لأن تناول الحلوى بعد العشاء مع صديق، أو الاستمتاع بقطعة آيس كريم صغيرة في يوم صيفي، يعد جزءًا من نظام غذائي متوازن.

التخلص من العادات غير الصحية

العديد من الخيارات الغذائية تُعتبر عادات يومية، مثل تناول وعاء من الآيس كريم بعد العشاء أثناء مشاهدة التلفاز، أو شراء مشروب غازي يوميًا على الغداء، ويتطلب كسر هذه العادات واستبدالها بعادات جديدة وأكثر صحة وقتًا، ولكنه قد يساعد في تقليل تناول السكر والرغبة الشديدة في تناوله.

وإذا كنت تتناول حلوى سكرية دائمًا بعد العشاء، فحاول استبدالها بالفاكهة الطازجة مع القليل من الشوكولاتة الداكنة، ووإذا كنت تشرب مشروبًا غازيًا مع الغداء يوميًا، فحاول استبداله بالمياه الفوارة، يمكنك البدء تدريجيًا، ببضعة أيام أسبوعيًا فقط، ثم التوسّع تدريجيًا مع ازدياد سهولة هذا النمط الجديد.