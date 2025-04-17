طرق فعالة للتغلب على دوار الحركة لدى طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أبريل 2025 07:19 صباحاً - يمكن أن يُصاب بعض الأطفال بدوار الحركة خلال فترة نموهم، وذلك لأن الدماغ يتلقى معلومات متضاربة من الأذن الداخلية والعينين والأعصاب المفصلية والعضلات، وقد لا يوجد سبب محدد يجعل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 2 و12 سنة أكثر عرضة للإصابة بدوار الحركة مقارنة بالبالغين.

على الجانب الآخر قد يُصاب الأطفال بدوار الحركة عادة عند جلوسهم في المقعد الخلفي للسيارة دون أن يتمكنوا من النظر من النافذة أو قراءة كتاب أثناء الرحلة، وسيكون لهذا أيضاً تأثير في شكل آلام في المعدة، والتعرق البارد، والتعب. ليس هذا فحسب، بل قد يفقدون شهيتهم أو يعانون من القيء والغثيان وضيق التنفس. إليكِ وفقاً لموقع "بولد سكاي" كأمّ العديد من النصائح التي يمكن القيام بها لمنع إصابة طفلك بدوار الحركة.

أعراض دوار الحركة عند الأطفال

سوف يفقد الطفل شهيته ويتقيأ- الصورة من موقع AdobeStock

فيما يلي أعراض دوار أو داء الحركة، والذي يُصاب بها الكثير من الأطفال أثناء الحركة وهي كالتالي:

التعرق البارد

البشرة الشاحبة

الشعور بالدوار

صعوبة الحركة

التنفس بشكل أسرع

غثيان والقيء

ألم المعدة

بجانب الأعراض السابقة يجب الانتباه إلى أنه في كثير من الأحيان يكون طفلك غير قادر على تفسير سبب غثيانه، وفي المقابل، فإن الأمر عادة ما يتحسن مع مرور الوقت ومع محاولة الآباء إيجاد طرق للتعامل مع دوار الحركة أو دوار السيارة عند الأطفال.

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كيفية التعامل مع دوار الحركة عند الأطفال

انتبهي لنظام طفلك الغذائي

تعد أحد الأمور المهمة التي يجب على الأمهات الانتباه إليها حتى لا يتعرض أطفالهن لدوار الحركة. قبل السفر، هي نظام الطفل الغذائي، فيعد من الأفضل تجنب إعطاء طفلك الأطعمة الدهنية، والحارة وذلك لأن هذه الأطعمة لديها القدرة على جعل طفلك يشعر بالغثيان.

ولتجنب ذلك، يمكن للوالدين إعطاء أطفالهم كميات كبيرة من الطعام، قبل الرحلة بثلاث ساعات على الأقل ثم وجبة خفيفة قبل السفر. وفي المقابل، إذا كانت الرحلة قصيرة نسبياً، فلا تقدمي لطفلك الطعام إلا بعد الوصول إلى وجهته.

السفر في الوقت المناسب

يمكن أن يكون السفر في الوقت المناسب أيضاً وسيلة لمنع الأطفال من الإصابة بدوار الحركة.

إذا كان ذلك ممكناً، قومي بالرحلة بالقرب من وقت النوم أو عندما ينام طفلك الصغير. لذلك، بشكل عام، أفضل وقت للسفر مع الأطفال هو الصباح الباكر والمساء في وقت متأخر.

طريقة الجلوس الصحيحة

يمكن لمنع دوار الحركة جعل الطفل يقوم بالجلوس في المقعد الأوسط للوقاية من دوار الحركة، فقد يمنح ذلك طفلك حرية رؤية المناظر المحيطة، مع تقليل الإحساس بالاهتزاز بسبب حركة السيارة.

تهوية السيارة

قبل السفر، يجب على الآباء أيضاً التأكد من أن السيارة جيدة التهوية بما فيه الكفاية، لمنع الأطفال من التعرض لدوار الحركة. بالإضافة إلى ذلك، حاولي دائماً إبقاء الهواء داخل السيارة خالياً من الروائح النفاذة. يمكن القيام بذلك عن طريق تنظيف السيارة بانتظام وتجنب التدخين داخل السيارة.

منع الأجهزة الإلكترونية

حاولي منع طفلك من اللعب بالأجهزة الإلكترونية-الصورة من موقع AdobeStock

أصبح من الصعب فصل استخدام الأجهزة الإلكترونية عن الأطفال. لكن أثناء الرحلة حاولي قدر الإمكان منع طفلك من اللعب بالأجهزة الإلكترونية، حتى يتجنب خطر الإصابة بدوار الحركة.

وبدلاً من ذلك، يستطيع الآباء تشغيل الموسيقى، أو الدردشة مع أطفالهم، أو السماح لهم بالنظر إلى المناظر الطبيعية خارج السيارة أثناء الرحلة.

تناول شاي الزنجبيل

أضيفي القليل من خلاصة النعناع إلى شاي طفلك أو قدمي له حلوى بنكهة مشابهة. فيعد مشروب شاي النعناع مشروباً فعالاً للتقليل من أعراض الغثيان وتشنجات المعدة المصاحبة لدوار الحركة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً إعطاء طفلك حلوى بنكهة الزنجبيل. يمكن لهذه الحلوى أن توقف أعراض دوار الحركة.

دواء مضاد للغثيان

قبل القيام برحلة طويلة، يمكن للوالدين أيضاً أن يطلبا من الطبيب أن يصف دواءً مضاداً للغثيان لطفلهما. عادة ما يصف الطبيب دواء يحتوي على ديمينهيدرينات، والذي يجب تناوله قبل ساعة واحدة من الرحلة، ويجب أعطاء الأطفال أدوية حسب توصية الطبيب.

نفس عميق

في بعض الأحيان، لا تتمكن الأمهات من الخروج من السيارة فوراً وطلب المساعدة عندما يعاني طفلهن من دوار الحركة. لذا، حاولي مساعدة طفلك من خلال تعليمه كيفية تنظيم تنفسه.

سيساعدك التنفس بعمق طفلك على تقليل الشعور بالغثيان والقلق المرتبط بدوار الحركة، أما إذا استمر طفلك في الشعور بدوار الحركة بعد اتباع النصائح السابقة، فيمكنك إيقاف الرحلة والتوقف على جانب الطريق لفترة من الوقت.

فترات راحة منتظمة

إذا كنت تقومين برحلة طويلة تستغرق ساعات أو حتى أياماً، فلا تنسي التوقف والراحة بشكل دوري فقد يساعد أخذ قسط من الراحة القصيرة على التقليل من الغثيان والقيء لدى الأطفال أثناء الرحلة

في النهاية بعد تجربة الطرق السابقة لوقاية طفلك من الإصابة بدوار الحركة والتغلب عليه يجب أيضاً استشارة الطبيب.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.