كيف نفهم العلاقة بين تفويت الوجبات والصداع

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صداع الجوع هو صداع ناتج عن عدم تناول الطعام، لا يعرف الباحثون بالضبط كيف يمكن أن يُسبب عدم تناول الطعام الصداع، ولكن قد يكون له علاقة بانخفاض مستويات السكر في الدم، بحسب موقع "Very well health".

ويُسمى هذا الصداع أيضًا صداع الصيام، وقد يحدث فجأة أو ببطء، ويكون الألم مستمرًا ويصيب جانبي الرأس، يزول صداع الجوع عادةً في غضون 30 دقيقة بعد تناول الطعام.

أسباب صداع الجوع

يحدث صداع الجوع عندما يُحرم الجسم من شيء يحتاجه - وتحديدًا الطعام أو الماء أو الكافيين.

مستويات السكر في الدم

يحدث انخفاض سكر الدم، المعروف أيضًا باسم نقص سكر الدم، عندما تكون مستويات الجلوكوز في الجسم 70 ملليجرامًا لكل ديسيلتر أو أقل، عند حدوث ذلك، قد تعاني من أعراض مثل الدوخة والارتعاش والارتباك.

يحدث نقص سكر الدم غالبًا لدى مرضى السكري، وخاصةً مرضى السكري من النوع الأول، ولكن انخفاض سكر الدم لا يعني بالضرورة الإصابة بالسكري.

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من نقص سكر الدم غير السكري عمومًا بعدم تجاوز ثلاث ساعات بين الوجبات.

أظهرت إحدى الدراسات أن مرضى نقص سكر الدم أكثر عرضة للجوع والصداع مقارنةً بالمرضى غير المصابين به.

في مرض السكري من النوع الأول، لا يستطيع البنكرياس إنتاج الأنسولين. يحدث داء السكري من النوع الثاني عندما يواجه الجسم صعوبة في الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين وتنظيم مستويات الجلوكوز. إذا تناول شخص مصاب بداء السكري من النوع الثاني جرعة زائدة من الأنسولين، فقد يعاني من انخفاض سكر الدم.

الجفاف

يُعد الصداع أحد أعراض الجفاف المعروفة، وهو عدم حصول الجسم على كمية كافية من الماء.

الماء ضروري للجسم لأداء وظائفه الأساسية، مثل التمثيل الغذائي الخلوي. كما أنه يساعد الجسم على معالجة الطعام من خلال المساهمة في دورة الطاقة اللازمة للجسم للحفاظ على وظائفه الأساسية.

عندما لا يؤدي جسمك وظائفه الأساسية بكفاءة، يبدأ في تخزين الطاقة. قد يؤدي هذا إلى انقباض الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى الصداع.

حيل بسيطة لشرب المزيد من الماء انسحاب الكافيين

يؤدي استهلاك الكافيين إلى انقباض الأوعية الدموية وحجب مستقبلات الأدينوزين، مما يُسبب الشعور باليقظة. يؤدي حجب مستقبلات الأدينوزين إلى تكوين المزيد منها.

في حالة عدم تناول الكافيين بعد الاستهلاك المنتظم، يحدث توسع ارتدادي للأوعية الدموية (اتساع الأوعية الدموية) بسبب زيادة مستقبلات الأدينوزين، في هذه الحالة، يُسبب تدفق الدم الزائد إلى الدماغ الصداع.

أعراض صداع الجوع

يُسبب صداع الجوع شعورًا بالضغط أو النبض، بدلًا من الصداع النابض. ستشعر بالألم في جانبي رأسك. قد تشعر كما لو أن هناك كماشة حول رأسك.

عادةً ما يكون الألم خفيفًا أو متوسطًا. قد تشعر به في صدغيك أو مؤخرة رأسك ورقبتك.

علاج صداع الجوع

إذا كنت تعاني من انخفاض سكر الدم، فاتبع قاعدة 15-15: تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات، وانتظر 15 دقيقة، ثم قِس مستوى سكر الدم مرة أخرى. إذا كان مستوى سكر الدم لا يزال أقل من 70 ملج/ديسيلتر، كرر الخطوات حتى يصل إلى 70 ملج/ديسيلتر.

إذا كان مستوى سكر الدم ينخفض بشكل متكرر، احمل معك دائمًا وجبات خفيفة صحية، وطبّق قاعدة 15-15 لاستعادة مستوى سكر الدم إلى طبيعته عند انخفاضه.

يجب أن تحتوي هذه الوجبات الخفيفة على الكربوهيدرات. كبديل، يمكنك حمل أقراص الجلوكوز، وهي مكملات غذائية قابلة للمضغ ترفع مستوى سكر الدم بسرعة.

يُعدّ علاج صداع الجفاف هو زيادة شرب الماء. يمكنك القيام بذلك بحمل زجاجة ماء كبيرة، مما يُسهّل عليك الوصول إلى الماء، كما أنها تُذكّرك بشرب الماء. يمكنك أيضًا تتبّع كمية الماء التي تتناولها باستخدام تطبيقات على هاتفك.

إذا كنت تعاني من صداع ناتج عن انسحاب الكافيين، فمن المهم الحفاظ على رطوبة جسمك وتقليل تناول الكافيين تدريجيًا. يمكنك أيضًا تجربة شرب مشروبات قليلة الكافيين، مثل الشاي قليل أو خالٍ من الكافيين، والقهوة منزوعة الكافيين.

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثاني، فتأكد من الانتظار 15 دقيقة على الأقل بعد تناول الوجبة قبل فحص مستوى السكر في الدم للتأكد من عدم حقن كمية كبيرة من الأنسولين والتسبب في نقص سكر الدم.