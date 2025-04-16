شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. وجبات خفيفة لطفلك خالية من مسببات الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

يعانى ما يقرب من 6% من الأطفال من حساسية تجاه الطعام، مما يضع الأمهات في حيرة لتحضير وجبات خفيفة لذيذة ومشبعة للطفل المصاب، خاصة خلال اليوم المدرسى، مع تجنب كافة مسببات الحساسية في وجبته.

وقدم موقع "Health" عددا من الأفكار لتحضير وجبات مغذية للأطفال، وخالية من مسببات الحساسية الغذائية الشائعة.

أشهر 9 مسببات للحساسية الغذائية

يمكن للعديد من الأطعمة أن تُسبب الحساسية، لكن يوجد تسعة أنواع من الأغذية تسبب معظم أنواع الحساسية الغذائية، ويطلق عليها مصطلح "التسعة الكبرى"، والذى يشير إلى الأطعمة التسعة المسؤولة عن 90% من ردود الفعل التحسسية الغذائية، وهى:

حليب البقر

بيض الدجاج

الأسماك

المحاريات، مثل السلطعون والجمبرى

المكسرات الشجرية، مثل اللوز والجوز

الفول السوداني

القمح

فول الصويا

بذور السمسم

وجبات خفيفة للأطفال خالية من مسببات الحساسية

ويوجد عدد من الأفكار لإعداد وجبات خفيفة للأطفال، خالية من مسببات الحساسية الشائعة، ويمكن للطفل إصطحابها للمدرسة، ومنها:

الفواكه الطازجة

تعد الفواكه الطازجة، مثل التفاح واليوسفي والكمثرى، وجبات خفيفة آمنة للطفل، وعلى الرغم من أن بعض الأطفال يعانون من حساسية تجاه بعض الفواكه، إلا أن حساسية الفواكه تعد أقل شيوعًا بكثير من حساسية الطعام الأخرى.

أعواد الخضار

حساسية الخضار أقل شيوعًا من حساسية الطعام الأخرى، ويوفر الخضار عناصر غذائية مهمة كالفيتامينات والمعادن والألياف.

كعكات الأرز

تعد كعكات الأرز المقرمشة وجبة خفيفة ومشبعة للطفل، كما أنها خالية من الجلوتين.

الحمص المحمص

يوفر الحمص المجفف مصدرًا مُغذّيًا للبروتين النباتي، مما يجعله أكثر تغذيةً من الوجبات الخفيفة المالحة الأخرى، مثل رقائق البطاطس، كما تعد حساسية الحمص أقل شيوعًا بكثير من حساسية أطعمة مثل الفول السوداني والصويا.

الفواكه المجففة

يمكن الإعتماد على الفواكه المجففة كبديل غذائي للحلويات، مثل الفراولة والمانجو المجففة، ومناسبة لمرضى الحساسية.

أصابع الديك الرومي

أصابع الديك الرومي وجبة خفيفة غنية بالبروتين، وهي آمنة عادةً للأطفال الذين يعانون من حساسية غذائية شائعة، لوجبة خفيفة غنية بالبروتين، حضّر كرات اللحم مسبقًا من الديك الرومي المفروم وخضراوات مثل الجزر والبروكلي المفروم.

سلطة الدجاج

لوجبة خفيفة غنية بالبروتين، مناسبة للأطفال ولمن يعانون من الحساسية، حضرى سلطة دجاج، مع خضراوات طازجة أو مقرمشات خالية من الغلوتين.

العصائر

حضري مجموعة من العصائر الطبيعية، الخالية من مسببات الحساسية لطفلكِ ليأخذها معه إلى المدرسة.

مافن الموز الخالي من الجلوتين

اجعلي مافن طفلكِ المفضل خاليًا من الحساسية باستخدام دقيق خالٍ من الجلوتين، وصلصة التفاح بدلًا من البيض، وتجنبي إضافة المكسرات، فهي مكونات شائعة في العديد من وصفات خبز الموز والمافن التقليدية.

لماذا تعد الوجبات الخفيفة الخالية من مسببات الحساسية مهمة؟

على الرغم من أن أعراض حساسية الطعام ليست شديدة دائمًا، إلا أن بعض الأطفال المصابين بها قد يصابون بردود فعل خطيرة، مثل الحساسية المفرطة ، بعد تناول أطعمة معينة.

وتعد الحساسية المفرطة هي رد فعل تحسسي يهدد الحياة، وقد يسبب تورمًا في الحلق وصعوبة في التنفس، وحتى الوفاة في الحالات الشديدة.