شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك فى المطبخ.. تعملى إيه لو تناثرت قطرات ليمون فى عينيك أثناء عصرها والان مع تفاصيل الخبر

من الحوادث الشائعة في المطبخ سقوط قطرات من الليمون في العين أثناء عصرها، والنتيجة شعور لاذع يدفعك للركض إلى أقرب مصدر للماء طلبًا لراحة عينيك، ولكن ماذا يحدث لجسمك بالضبط عندما تدخل قطرات الليمون إلى عينيك؟ هل تُسبب ضررًا شديد أم أن الضرر طفيف؟، ووفقا لموقع indianexpress سنتعرف على الحقيقة.

قال الدكتور فيجاي بارباتاني، استشاري طب العيون في مستشفى مانيبال بالهند ، إنه عند دخول قطرات الليمون إلى العين، فإن الحموضة العالية لعصير الليمون قد تسبب إحساسًا حادًا بالوخز والتهيج، و قد يؤدي إلى احمرار العين وسيلان الدموع والشعور بحرقة. كما قد تسبب الحموضة انزعاجًا مؤقتًا وتشوشًا في الرؤية.وعلى الرغم من أن التهيج في معظم الحالات يكون قصير الأمد، إلا أنه قد يكون تجربة مؤلمة.

ولتقليل الضرر، ينصح بتخفيف وإزالة عصير الليمون الحمضي ، وذلك بغسل العين المصابة على الفور بالماء البارد النظيف لعدة دقائق.

وللمساعدة في تخفيف التهيج، اغسلى عينيك باستمرار، وتجنب فرك العين، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الالتهاب، وإذا استمر الألم، ففكّر في وضع قطرات ملحية معقمة، وإذا لزم الأمر، استشر طبيبًا.

الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس والتي تؤدي إلى تفاقم الوضع

أشار الدكتور بارباتاني إلى أن الناس غالبًا ما يرتكبون خطأً بفرك أعينهم، مما قد يؤدي إلى تفاقم التهيج وخدوش في القرنية.

وأضاف: "من الأخطاء الأخرى التي تزيد من خطر العدوى مسح العين بمنشفة غير نظيفة أو ماء، كما أن البعض قد يتجاهل المعاناة المستمرة، مما يؤخر الرعاية الطبية اللازمة ويفاقم المشكلة".

