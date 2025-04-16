شكرا لقرائتكم خبر عن تحدث مرة كل 80 ألف حالة.. ما هى الولادة داخل الكيس؟ والان مع تفاصيل الخبر

الولادة داخل الكيس الأمينوسى، أو ما يطلق عليها "الولادة المغطاة"، هى حالة نادرة تحدث مرة من كل 80,000 حالة ولادة، وتحدث عندما يولد الطفل داخل كيس أمنيوسي سليم، حيث ينتفخ الكيس عند الولادة، ويبقى الطفل داخل الغشاء السليم أو الممزق جزئيًا.

ما هو الكيس الأمينوسى؟

وفقا لموقع "Web MD"، الكيس الأمنيوسي هو كيس رقيق مملوء بسائل يحيط بالجنين أثناء الحمل، ويساعد هذا الكيس على حمايته من الإصابات، وتنظيم درجة حرارته ليبقى دافئًا.

ويجلس الجنين داخل هذا الكيس، وينمو ويتطور مع تقدم الحمل، وعند الدخول فى مرحلة المخاض، ينفجر الكيس الأمنيوسي، المعروف بانفجار ماء الرحم، في حالات نادرة قد تدخل المرأة في المخاض دون أن ينفجر الكيس، مما يؤدي إلى ولادة الطفل مغلفًا بالكامل داخل فقاعة هلامية.

أهمية الكيس الأمينوسى للطفل

الكيس الأمنيوسي، هو كيس يحتوي في معظمه على الماء داخل الرحم، ويطلق عليه أحيانًا اسم "الأغشية" لأنه يتكون من طبقتين، ويبدأ الكيس الأمنيوسي بالامتلاء بالسائل الأمنيوسي، وهو سائل أصفر فاتح يحمي الطفل ويبقيه دافئًا، بعد الحمل بفترة وجيزة، وطوال الحمل يسبح الطفل داخل هذا الكيس، وينمو ويتطور بسرعة.

يساعد الطفل في الحفاظ على هذه البيئة المائية مناسبة، من خلال شرب السائل الأمنيوسي من حين لآخر، و يساعد هذا "العصير السحري" على نمو رئتي الطفل ومعدته وأمعائه وعضلاته وعظامه، كما يساعد الطفل على التبرز لأول مرة بعد الولادة بفترة وجيزة.

وعادة ما يتمزق الكيس، أي ينفجر كيس الماء، عند المخاض، وأحيانًا، قد تبدأ الولادة دون أن ينفجر الكيس، و في الولادات القيصرية، عادةً ما يمرر الأطباء الكيس الأمنيوسي لإخراج الطفل، ولكن قد يختارون أحيانًا إخراج الطفل بأكمله والكيس الأمنيوسي مغلق.

ماذا يحدث فى حالة ولادة الطفل داخل الكيس الأمينوسى؟

إذا ولد الطفل بولادة طبيعية داخل الكيس الأمينوسى، يقوم الطبيب بقص الكيس برفق لفتحه، كما لو كان يفتح كيسًا مملوءًا بالماء أو بالونًا، عندها يبدأ الماء بالخروج من الكيس عند الولادة، مما يجعل الكيس يتقلص قليلًا حول الطفل، وأحيانا يفتح الطفل غطاء الكيس بعد الولادة مباشرةً بنفسه، وهو ما يشبه فقس البيضة.

أثناء الولادة وبعدها مباشرةً، يكون لدى طفلكِ الكثير من الهواء وكل ما يحتاجه داخل الكيس الأمنيوسي، حيث يكون الحبل السري ممتلىء بالدم الغني بالأكسجين.