شكرا لقرائتكم خبر عن جولى كلارك امرأة تعيش أصغر 20 عاماً بسبب روتين "عكس الشيخوخة".. ما هو والان مع تفاصيل الخبر

عكس الشيخوخة أصبح اتجاهًا يستهدفه الكثيرون في نمط الحياة والصحة، لإبطاء التغيرات الفسيولوجية في الجسم، ويعد المليونير الأمريكي برايان جونسون من أنجح وأشهر الأشخاص الذين جربوا هذه العملية، بتكلفة مليوني دولار سنويًا.

وبعيدا عن التكلفة الباهظة، أصبحت جولي كلارك، البالغة من العمر 56 عامًا، مشهورة جدًا بعملية عكس الشيخوخة التي يبدو أنها لا تكلف سوى 4 دولارات يوميًا، بمعنى أنه يمكن تطبيق هذا الروتين بأقل تكلفة ممكنة، وفقا لما نشره موقع "Times of India".

ما هى عملية "عكس الشيخوخة"؟

عكس الشيخوخة، أو عكس مسار الشيخوخة، هو محاولة لإبطاء الشيخوخة البيولوجية للجسم والتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بها، ويحاول الباحثون استكشاق سبل التدخل على المستوى الخلوي والجزيئي لاستعادة التغيرات المرتبطة بالعمر، وفي هذا السياق، يستهدف الناس عمرهم البيولوجي، أي صحة ووظائف أجهزة الجسم، من خلال تغييرات في نمط الحياة وبعض العلاجات .

ويعد برايان جونسون الوجهَ المشهورَ لعكس الشيخوخة، حيث تتضمن استراتيجيته المعروفة باسم "المخطط"، نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا، ومكملاتٍ غذائيةً متعددة، وتمارين رياضيةً مكثفةً، وعملياتٍ أخرى تُقدّر تكلفتها بمليوني دولار سنويًا، وهو على العكس تماما من الروتين الخاص بـ"جولى كلارك" لعكس الشيخوخة، والذى يعد روتينا بسيطا ومعقول التكلفة، وسهل التطبيق، بجانب تحقيقه لنتائج فعّالةً. ً

روتين كلارك لعكس الشيخوخة

وشارك كريج بروكي، الباحث في مجال الصحة ومؤلف الكتب الأكثر مبيعًا، على منصة X ، قصة جولي كلارك، وهي امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا ويبلغ عمرها البيولوجي 36 عامًا، موضحا أنها تُعيد اختراع علم الشيخوخة، وتحتل المرتبة الثانية في قائمة طول العمر العالمي، مشيرا إلى الروتين اليومى الخاص بها، والذى يتضمن ما يلى:

الاستيقاظ مبكرا

ذكرت كلارك أنها تستيقظ خلال الأسبوع بين الرابعة والخامسة صباحًا، وترتب سريرها، وتتناول كوبًا من الشاي الأخضر، وتمارس أنشطة مُهدئة كالقراءة والتأمل، بعد ذلك، تتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية، أما في عطلات نهاية الأسبوع، فتترك جسدها يأخذ وقته دون أي منبهات أو التزامات، حيث تعتبر تلك العطلات مخصصة لجسدها وعقلها للاستمتاع والاسترخاء.

الحفاظ على الحركة والنشاط

يتضمن روتين كلارك الحفاظ على الجسم وقوته، من خلال التدريب ستة أيام أسبوعيًا، والتى تقسم إلى ثلاثة أيام لرفع الأثقال، وثلاثة أيام لتمارين الكارديو، وتشمل جلسات رفع الأثقال حركات مركبة، مثل الرفعة المميتة الرومانية والقرفصاء المنقسمة، وخلال تمارين الكارديو، تُركز على تدريب المنطقة الثانية بالحفاظ على معدل ضربات قلبها بين 60% و70% من أقصى معدل له، ثم تنهي كلارك تدريبها بساونا لمدة 20-30 دقيقة، يعقبه أخذ دش مياه باردة لمدة 5 دقائق.

نظام غذائى صحى

عد حرق الطاقة، يحين وقت اكتسابها، وبدلًا من حساب سعراتها الحرارية، تتابع كلارك ما تتناوله من طعام، حيث تحرص على تناول رطل واحد من الخضراوات، نصفها خضراوات خضراء، و100 جرام من البروتين.

المكملات الغذائية

فى العادة ينفق متبعو نظم عكس الشيخوخة، الكثير من المال على المكملات الغذائية، لكن كلارك تكتفى بتناول بعض الفيتامينات البسيطة، مثل أقراصًا من فيتامين ب المركب، وزيت السمك، والبروبيوتيك، والمغنيسيوم، وفيتامين د.

النوم الكافى

تنام كلارك في الثامنة مساءً، وقبل ساعة من موعد نومها، تنطلق في نزهة طويلة من ستة إلى تسعة آلاف خطوة، مع موسيقى هادئة تُريحها، ثم تقوم ببعض تمارين التمدد، بعدها تغسل وجهها وقدميها وتخلد للنوم.