شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما الحر يدخل.. علامات الإجهاد الحرارى التى يجب معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء الارتفاع التدريجى في درجات الحرارة، يصبح فهم علامات الإجهاد الحراري ضروريًا للحفاظ على سلامتك، فالإجهاد الحراري هو مرض مرتبط بالحرارة، يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم نتيجة التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة عالية، خاصةً مع ارتفاع الرطوبة والنشاط البدني الشاق.

وفقا لموقع " news 18"، فمن أكثر علامات الإجهاد الحراري شيوعًا وبدايةً هو التعرق الغزير، هو مؤشر على أن الجسم يحاول تبريد نفسه، إلى جانب التعرق، قد يعاني الشخص من شحوب وبرودة ورطوبة في الجلد، وتشنجات عضلية، خاصةً في الساقين أو البطن، غالبًا ما يتبع ذلك إرهاق وضعف وشعور عام بالإعياء.

من العلامات الدالة الأخرى الدوخة أو الإغماء، الناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ بسبب الجفاف، ومن الأعراض الشائعة أيضًا الصداع والغثيان والقيء، قد يصبح نبض الشخص سريعًا وضعيفًا، وقد يشكو من الشعور بالدوار أو الارتباك.

كيفية التصرف عند التعرض للإجهاد الحرارى

من المهم التصرف بسرعة عند ظهور هذه الأعراض:

انقل المصاب إلى مكان أكثر برودة، واخلع ملابسه الضيقة، وقدم له الماء أو مشروبًا رياضيًا، كما أن وضع كمادات باردة ورطبة أو استخدام المراوح يمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم، إذا ساءت الأعراض أو لم تتحسن خلال 30 دقيقة، فاطلب العناية الطبية فورًا، لأن عدم علاج الإجهاد الحراري قد يؤدي إلى ضربة شمس، وهي حالة تهدد الحياة.



بعض الفئات، مثل كبار السن والأطفال الصغار والمصابين بأمراض مزمنة والعاملين في الهواء الطلق، معرضة بشكل خاص للإجهاد الحراري. ارتداء ملابس خفيفة، وشرب كميات كافية من الماء، وتجنب الأنشطة الشاقة خلال ساعات ذروة الحر، يمكن أن يساعد في الوقاية من الإجهاد الحراري.

التعرّف على هذه العلامات مبكرًا والاستجابة لها بشكل مناسب يُحدث فرقًا كبيرًا، ومع حرارة شمس الصيف، يُعدّ الوعي والتحرك السريع أفضل دفاع ضد الأمراض المرتبطة بالحرارة.