هل يمكنك العيش بدون بنكرياس؟ ماذا قال خبراء الصحة

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على الرغم من إمكانية عيش حياة خالية من المضاعفات حتى بعد سنوات من خضوعك لجراحة استئصال البنكرياس، ينصح الأطباء بتوخي الحذر الشديد في نمط حياتك ونظامك الغذائي، حيث ستحتاج إلى تناول أدوية - غالبًا لعلاج داء السكري حديث الظهور - وإدارة تغيرات الجهاز الهضمي، كما يجب عليك توخي الحذر لتجنب الإصابة بعدوى قد تهدد الحياة، بحسب موقع "تايمز ناو".

هل يمكنك العيش بدون بنكرياس؟

تتطلب التحديات الصحية الإضافية بعد استئصال البنكرياس اتباع نمط حياة ونظام غذائي صحي مدى الحياة.

يُعد البنكرياس من أهم أعضاء الجسم، إذ يُنتج مواد تُنظم مستوى السكر في الدم وتُساعد الجسم على هضم الطعام. على الرغم من أن جراحة استئصال البنكرياس بالكامل نادرة، إلا أنه في حال خضوعك لها بسبب التهاب بنكرياس حاد أو مشاكل صحية كالسرطان، ستحتاج إلى تناول أدوية لتعويض وظيفة هذا العضو في جسمك.

وفقًا للخبراء، تتطلب التحديات الصحية الإضافية بعد استئصال البنكرياس رعاية مستمرة مدى الحياة.

تغييرات نمط الحياة التي يجب عليك إجراؤها بعد استئصال البنكرياس

الوظيفة الرئيسية للبنكرياس هي تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم وإنتاج هرمونات مختلفة تساعد أيضًا جهازك الهضمي، ومع ذلك، إذا خضعت لجراحة استئصال البنكرياس، وهي عملية معقدة، فقد يكون من الصعب التعافي منها تمامًا، عليك إجراء بعض التغييرات في نمط حياتك، والتي تشمل:

-تجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات البسيطة

-تجنب أو قلل من الأطعمة الغنية بالدهون

-اختر فقط المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية مثل العصائر والمشروبات المخفوقة

-تناول من 2 إلى 3 أكواب من الفاكهة والخضراوات يوميًا

-تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والأفوكادو

-كما يجب عليك شرب الكثير من الماء - من 6 إلى 12 كوبًا على الأقل - والسوائل الأخرى يوميًا، وتناول من 6 إلى 8 وجبات يوميًا بفاصل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

ينصح الأطباء بالحد من تناول السوائل إلى ساعة قبل أو بعد الوجبات، وتناول رشفات صغيرة أثناء تناول الطعام لتجنب الشعور بالشبع المفرط.

وفقًا للخبراء، يُصاب معظم من أُزيل بنكرياسهم بمرض السكري بعد الجراحة، مما يتطلب علاجًا ببدائل الأنسولين للتحكم في مستوى السكر في الدم وإجراء تغييرات كبيرة في نظامهم الغذائي.

كما يحتاج نصف من فقدوا بنكرياسهم إلى تلقي علاج لتعويض الإنزيمات التي لم يعد بنكرياسهم يُنتجها.

ما هي المضاعفات التي قد تنشأ بعد استئصال البنكرياس؟

بعد خضوعك لجراحة استئصال البنكرياس، قد تحتاج إلى البقاء في المستشفى لعلاج ارتفاع أو انخفاض سكر الدم، أو مشاكل هضمية جديدة، ويقول الأطباء إن أكثر المشاكل شيوعًا تشمل:

-انسدادات في الجهاز الهضمي تؤدي إلى انسداد الأمعاء

-الفتق

-مشاكل في القنوات الصفراوية تتطلب إجراءات مثل تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار الراجع

من المهم التعاون الوثيق مع طبيبك لمعرفة المزيد عن النظام الغذائي، وتغييرات نمط الحياة، والأدوية التي ستحتاجها بعد استئصال البنكرياس للمساعدة في تقليل الحاجة إلى إجراءات إضافية.

هل يؤثر استئصال البنكرياس على متوسط العمر المتوقع؟

يعتقد الخبراء أن مدة بقاء المريض على قيد الحياة بعد استئصال البنكرياس ومدى شفائه تعتمد في الغالب على عدة عوامل:

- تقدم العمر

-الحالة الصحية العامة

-نوع ومدى الجراحة

تشخيص أو سبب استئصال البنكرياس

وفقًا للأطباء، تختلف معدلات النجاة بناءً على الحالة التي أدت إلى استئصال البنكرياس. يبلغ معدل بقاء مرضى التهاب البنكرياس المزمن أكثر من 80% بعد خمس سنوات، و63% بعد عقد من الجراحة.

ومع ذلك، فإن خطر الإصابة بالعدوى وأمراض القلب ومضاعفات مرض السكري من العوامل الشائعة التي تساهم في قصر متوسط العمر المتوقع.

إضافةً إلى ذلك، فإن معدلات نجاة مرضى سرطان البنكرياس أقل، حيث يقول الأطباء إنه بالنسبة لهذه الجراحات، لا ينجو أكثر من 6% من المرضى حتى بعد 90 يومًا من الجراحة، ويتوفى 20% منهم في غضون عام من الجراحة.

المتابعة والمراقبة بعد الجراحة

وفقًا للأطباء، من المهم اتباع جميع تعليمات الطبيب للتعافي السريع بعد استئصال البنكرياس. قد يُرشدونك بشأن قيود النشاط البدني، والنظام الغذائي، وتغييرات نمط الحياة، وأنواع المضاعفات التي يجب الانتباه لها. قد تختفي معظم المضاعفات قصيرة المدى، والتي تشمل الغازات المتكررة والإسهال، في غضون عام بعد الجراحة.

ومع ذلك، يجب عليك مراقبة إنتاج الهرمونات، ووظائف الجهاز الهضمي، ومستويات السكر في الدم بانتظام أثناء عيشك بدون بنكرياس.