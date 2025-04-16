شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف تطورا فى فحوصات الدم تزيد دقتها في الاكتشاف المبكر للسرطان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية طب وايل كورنيل الأمريكية ومركز نيويورك للجينوم، عن طريقة جديدة لإجراء فحوصات الدم، تكشف بطريقة أكثر دقة عن الإصابة بالسرطان، خاصة في المراحل المبكرة.

وتمثل هذه الطريقة، القائمة على تسلسل الجينوم الكامل للحمض النووي، خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الفحص الروتيني القائم على فحوصات الدم للكشف المبكر عن السرطان.

وأوضحت الدراسة، التي نشرها موقع "Medical xpress" نقلا عن مجلة Nature Methods ، أن الطريقة الجديدة تم فيها تجنب بعض الأخطاء بالفحوصات التقليدية، الخاصة بالكشف عن السرطان من عينات الدم، مما يجعلها أكثر حساسية ودقة من الطرق السابقة، وقد تكون مفيدة في مراقبة متابعة حالة المرض لدى المرضى بعد العلاج.

وقارن الباحثون خلال الدراسة، أداء منصة تسلسل جينوميات جديدة للكشف عن السرطان، مما يُمكّن من اكتشاف تركيزاتٍ منخفضةٍ للغاية من الحمض النووي للورم، وقد حسّنت إضافة طريقة تصحيح الأخطاء دقةَ هذه التقنية بشكلٍ كبير.

وبحسب الدراسة يمكن لتقنية "خزعة السائل" القائمة على فحص الدم للكشف المبكر عن السرطان، ومراقبة عبء السرطان لدى المرضى، أن تُحدث ثورة في رعاية مرضى السرطان ، ومع ذلك، فإن التحديد الدقيق والحساس للبصمات الطفرية للسرطان، من خلال تركيزات ضئيلة من الحمض النووي للورم في عينات الدم ، قد واجه تحديات كبيرة.

وقد عمل الباحثون، على مدار معظم العقد الماضي، للتغلب على هذه التحديات باستخدام أساليب تعتمد على تسلسل الجينوم الكامل، وليس فقط التسلسل المُستهدف لأجزاء من الحمض النووي، حيث يتوقع حدوث طفرات، في دراسة نُشرت العام الماضي، أظهروا قدرتهم على الكشف بشكل موثوق عن سرطان الجلد المتقدم وسرطان الرئة من عينات دم المرضى، حتى دون الوصول إلى بيانات التسلسل من عينات الأورام.

في الدراسة الجديدة، تمكنوا من اكتشاف الحمض النووي للورم في عينات دم المرضى بتركيزات في نطاق جزء في المليون، وعزز الفريق البحثى دقة هذا النهج باستخدام طريقة تصحيح الأخطاء، التي تستفيد من المعلومات المكررة في الحمض النووي الطبيعي ثنائي السلسلة، وأظهروا أن هذه التقنية المدمجة تتميز بمعدلات خطأ منخفضة للغاية، مما يجعلها قابلة للتطبيق من حيث المبدأ على عينات الدم دون الحاجة إلى الوصول إلى أورام المرضى، كذلك أظهر الباحثون إمكانيات هذا النهج عالي الحساسية ومنخفض الخطأ، من خلال استخدامه لاكتشاف وتقييم مستويات السرطان المنخفضة للغاية لدى المرضى المصابين بسرطان المثانة وسرطان الجلد من عينات الدم وحدها.