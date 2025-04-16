شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. أنواع من الشوربة مفيدة وصحية احرصى عليها قبل الولادة والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنتِ قريبة من الولادة، فالشوربات خيار رائع لأنها سهلة الهضم، مغذية، وتساعد في ترطيب الجسم وتعزيز الطاقة، ويقدم موقع verywellhealth، بعض أنواع الشوربات الصحية والمفيدة لكِ قبل الولادة:

1. شوربة العدس

غنية بالبروتين، الحديد، وحمض الفوليك، مما يساعد على تقوية الجسم والوقاية من فقر الدم.

تحتوي على الألياف التي تمنع الإمساك الشائع في نهاية الحمل.

2. شوربة الدجاج بالخضار

تمد الجسم بالبروتين الضروري للطاقة.

الخضار مثل الجزر، الكوسا، والبطاطس تعطي الفيتامينات والمعادن المهمة لكِ وللجنين.

3. شوربة الشوفان بالحليب

مصدر جيد للألياف والكالسيوم، مما يساعد في تقوية العظام وتحسين الهضم.

تعطي طاقة مستدامة وتساعد في تقليل التوتر قبل الولادة.

4. شوربة العدس الأحمر مع الزنجبيل

الزنجبيل قد يساعد في تحسين الهضم وتخفيف الغثيان، والعدس غني بالبروتين والحديد.

مفيدة لدعم المناعة وتحفيز الدورة الدموية.

5. شوربة البطاطا الحلوة

غنية بالبيتا كاروتين (مهم لنمو الجنين) والبوتاسيوم (يقلل من التورم).

تساعد في منحكِ طاقة وتحسين صحة الأمعاء.

6. شوربة اليقطين (القرع)

مليئة بمضادات الأكسدة، فيتامين أ، والألياف.

تساهم في تعزيز المناعة وتحسين صحة الجلد والشعر بعد الولادة.

7. شوربة الكوسا بالأعشاب

سهلة الهضم وغنية بالفيتامينات والمعادن.

تساعد في تقليل الانتفاخ وتحافظ على ترطيب الجسم.

نصائح إضافية:

- تجنبي الكثير من الملح والبهارات الحارة حتى لا تسبب احتباس السوائل أو حرقة المعدة.

- أضيفي البروتينات مثل الدجاج أو العدس لتحصلي على وجبة متكاملة.

- اشربي كمية كافية من الماء مع الشوربة للحفاظ على ترطيب جسمكِ.

