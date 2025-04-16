شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر خفية فى دورة مياه منزلك.. أشياء تخلص منها وعادات احرص عليها والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو حمامك أنظف مكان في منزلك، لكنه قد يخفي أشياء تؤثر سلبًا على صحتك، من الأدوات اليومية إلى منتجات النظافة، يمكن للعديد من العناصر التي نستخدمها بانتظام أن تؤوي البكتيريا، أو تسبب تهيجًا، أو حتى تعطل التوازن الطبيعي لجسمنا، يحذر أحد الخبراء وفقا لموقع " onlymyhealth" من المخاطر الخفية الكامنة في حمامك وما يمكنك فعله حيال ذلك.

أغراض الحمام التي يجب عليك التخلص منها على الفور1 فرشاة الأسنان القديمة:

وفقًا للخبراء يستخدم 75% من الأشخاص فرشاة أسنانهم لفترة أطول من الثلاثة أشهر الموصى بها، وبعد هذه الفترة، فرشاة الأسنان تفقد الفرشاة ما يصل إلى 30% من قدرتها على التنظيف، وتبدأ البكتيريا في التراكم على الشعيرات، وقد يؤدي استخدام فرشاة أسنان قديمة إلى التهابات الفم وأمراض اللثة، إذا مرت ثلاثة أو أربعة أشهر منذ آخر مرة قمت فيها باستبدال فرشاة أسنانك، فقد حان الوقت للتخلص منها.

2 شفرات الحلاقة الباهتة:

شفرات الحلاقة الباهتة ليست مجرد أدوات غير فعّالة، بل إنها قد تسبب تهيجًا شديدًا للجلد.، شفرات الحلاقة الباهتة تسبب تهيجًا للجلد أكثر بعشر مرات وتزيد من خطر الجروح والالتهابات، استبدل شفرة الحلاقة بعد خمس إلى سبع مرات من استخدامها لتجنب تلف الجلد.

3 غسول الفم المضاد للميكروبات:

في حين أن غسول الفم المضاد للميكروبات قد يبدو فكرة جيدة لصحة الفم، إلا أن الدراسات تشير إلى أنه قد يضر بالبكتيريا المفيدة في فمك، ويضيف أنه قد يؤثر هذا الاضطراب على توازن ميكروبيوم أمعائك، فكر في التحول إلى غسول فم أكثر اعتدالًا أو استشارة طبيب الأسنان للحصول على بدائل.

المخاطر الخفية فى نظافة الحمام

بالإضافة إلى هذه العناصر، فإن عوامل أخرى يتم تجاهلها في نظافة الحمام يمكن أن تشكل أيضًا مخاطر:

الهباء الجوي الموجود في المرحاض: سحب الماء مع ترك الغطاء مفتوحًا قد يؤدي إلى إطلاق الهباء الجوي المليء بالبكتيريا في الهواء، مما يؤدي إلى تلويث الأسطح القريبة مثل فرشاة الأسنان والمناشف.

تراكم الأغشية الحيوية: يمكن أن تكون المناطق مثل الأحواض وحواف المراحيض موطنًا لأغشية حيوية تحتوي على مسببات أمراض ضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

المنتجات منتهية الصلاحية: منتجات العناية بالبشرة والعناية بالشعر التي انتهت صلاحيتها قد تفقد فعاليتها أو تسبب تفاعلات جلدية.

نصائح الخبراء لحمام أكثر صحة

يقدم التقرير نصائح عملية للحفاظ على حمام أنظف وأكثر صحة:

استبدال العناصر بانتظام: قم بتغيير فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر، وشفرات الحلاقة بعد خمسة إلى سبعة استخدامات، وتحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية على جميع المنتجات.

أغلق غطاء المرحاض قبل سحبه: هذه العادة البسيطة تقلل من انتشار الهباء الجوي المليء بالبكتيريا.

تطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر: نظف المناطق مثل مقابض الحوض، مقاعد المراحيض، ورؤوس الدش أسبوعيًا بالمطهرات.

تهوية الحمام: تساعد التهوية المناسبة على منع نمو العفن وتقليل مستويات الرطوبة التي تعزز نمو البكتيريا.

