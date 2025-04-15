شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء السفر.. أشخاص عرضة للإصابة بجلطات الدم.. وهذه طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

السفر نشاط شاق قد يُرهق جسمك بشكل كبير، حتى لو لم تكن تتحرك معظم الوقت، فإن التوتر والوقت الذى تستغرقه وتنسيق الأمور المهمة قد يجعلك تشعر بتعب شديد، لذا من المهم جدًا التأكد من صحتك قبل السفر، وفى هذا التقرير نتعرف على أكثر الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بجلطات الدم، بحسب موقع "Health".

من هو المُعرّض لخطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة؟

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فإنّ تجلط الأوردة العميقة هو جلطة دموية تحدث فى أحد الأوردة، وعادةً ما تكون فى الساق.

تشمل بعض أعراضه ألمًا نابضًا فى إحدى الساقين، وتورمًا فى إحداهما، ودفء الجلد حول المنطقة المؤلمة، وتورم الأوردة، فضلًا عن اسمرار الجلد حول المنطقة المؤلمة

بعض الأفراد يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بتجلط الأوردة العميقة على متن الرحلات الجوية ومن بين هؤلاء:

- من يتناولون حبوب منع الحمل

- النساء الحوامل

- الأشخاص الذين يعانون من السمنة

- الأشخاص الذين خضعوا مؤخرًا لجراحة

- المدخنون

- الأشخاص الذين يعانون من دوالى الأوردة

الرحلات الجوية التى تزيد مدتها عن أربع ساعات يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بجلطة دموية قاتلة، هذا الخطر يكون أكبر فى الرحلات الجوية التى تتجاوز مدتها ست ساعات.

هذه الجلطات الدموية غالبًا ما تصيب المسافرين فى الرحلات الطويلة، يعود هذا إلى مجموعة من العوامل المتعلقة بالركوب فى الطائرة والراكب نفسه، وفقًا لمايو كلينك، من عوامل الخطر الأخرى التي يجب مراعاتها..

تقدم العمر

تجاوز سن الستين، مع العلم أن هذه الحالة قد تحدث فى أى عمر

قلة الحركة عندما لا تكون هناك حركة فى ساقيك لفترة طويلة جدًا، لا تنقبض عضلات الساق، والسبب وراء هذا القلق هو أن هذه الانقباضات العضلية تساعد على تدفق الدم، لذا، فإن الجلوس لفترات طويلة جدًا، مثل الطيران أو القيادة، قد يُسبب الشلل.

التدخين

نظرًا لأنه يؤثر على تدفق الدم وقد يؤدى إلى تجلط الدم، فإنه قد يزيد من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة؟ تحرك بانتظام

احرص على النهوض والمشى كل ساعة، هذا يساعد على تنشيط عضلات الساق ويمنع تجمع الدم في ساقيك.

تمارين فى المقعد

إذا كنت لا تستطيع المشى، فقم بتشغيل عضلات الساق بتمارين مثل ضخ القدم (ثنى أصابع القدم)، ورفع الساق، وتدوير الكاحل.

يجب على المسافرين من جميع الأعمار استخدام جوارب الضغط للمساعدة فى الحماية من جلطات الدم يمكن أن تساعد هذه الجوارب فى تقليل التورم وتحسين الدورة الدموية.

جوارب الضغط يمكن أن تحسن الدورة الدموية بشكل كبير، وتدعم الأوردة، وتمنع تورم الساق، والبثور، وآلام قصبة الساق، والشعور العام بعدم الراحة.

إذا كنت تعانى من أعراض جلطات الأوردة العميقة مصحوبة بضيق فى التنفس أو ألم فى الصدر، فاطلب العناية الطبية الفورية.