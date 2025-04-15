هل يساعد اللبن الدافئ واليانسون على النوم؟

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اللبن الدافئ واليانسون من المشروبات التى يممكن أن تساعد على النوم بشكل طبيعي، ويرجع السبب إلى خصائصهم المهدّئة، وفقا لما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة فى جامعة المنصورة.

اللبن الدافئ

يحتوى على التربتوفان، وهو حمض أمينى يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونات مرتبطة بالراحة والنوم.

كما أن الحرارة نفسها لها تأثير مهدئ على الجسم وبتحضّره للنوم.

اليانسون

يحتوى على زيوت طيّارة لها تأثير مهدئ للأعصاب.

يساعد على الاسترخاء وتقليل القلق، وبالتالي من الممكن أن يساعد الطفل أو حتى البالغين على النوم.

وعن تناولهم يجب الأخذ فى الاعتبار التالى.. الأفضل تقديم اللبن الدافئ قبل النوم بساعة

فى حالة إعطاء الطفل يانسون، يجب أن يكون بكمية بسيطة جدًا وليس بصفة يومية، ويفضل استشارة طبيب الأطفال خاصة لو الطفل صغير.

وبعيدا عن النوم قدم استشاري السمنة والنحافة، الفوائد للحليب الدافئ واليانسون ومنها..

أولًا.. فوائد اللبن الدافئ1. يساعد على النوم الهادئ

يحتوى على التربتوفان الذى يحفز إفراز هرمونات النوم (السيروتونين والميلاتونين).

2. يقوى العظام والأسنان

غنى بالكالسيوم وفيتامين D.

3. يحسّن الهضم

خاصةً لو كان دافئا، يساعد على تهدئة المعدة بعد الأكل.

4. يرفع المناعة

يحتوى بروتينات وفيتامينات مهمة مثل B12 و A.

5. يرطب الجسم

خصوصًا قبل النوم، يساعد في منع الجفاف أثناء الليل.

ثانيًا: فوائد اليانسون1. يهدّئ الأعصاب ويساعد على النوم

له تأثير مهدئ طبيعى يساعد على الاسترخاء.

2. يحسن الهضم ويقلل الانتفاخ

مفيد جدًا بعد الوجبات، خاصة للأطفال الذين يعانون من المغص.

3. يخفف الكحة وأعراض البرد

يعمل كمهدئ طبيعي للجهاز التنفسي.

4. يخفف آلام الدورة الشهرية

يريح عضلات الرحم ويقلل التقلصات.

5. يرفع المناعة

غني بمضادات الأكسدة التى تحارب الالتهابات.