شكرا لقرائتكم خبر عن حب وارتباط فى الـ80.. كيف يدعم زواج كبار السن الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

" الحب مالوش حدود، والعمر مجرد رقم" فالقلب لا يشيخ، ويمكنه الحب طالما فى العمر بقية، مقولة أكدت على صحتها نادية البالغة من العمر 79 عامًا ، إحدى منافسات السباحة في بطولة مصر لسباقات السباحة للماسترز في الفئة العمرية (75-79)، مثلما أشار زوج ابنتها على صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، والتى قررت الزواج فى هذا العمر من صديقها يوسف البالغ من العمر 81 عاماً.

المودة والصفاء والتفاهم هي صفات علاقات الزواج التي تتم في العمر المتقدم، فزواج كبار السن يعبر عن الهدوء والونس ويعزز الصحة النفسية.

فوائد الزواج في العمر المتقدم

قال الدكتور أمجد العجرودي، استشاري الصحة النفسية بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، إن كل الأشخاص في كل المراحل العمرية، مهما كانت، يحتاجون على الدوام إلى الاستئناس بشريك متفهم واعي. ومن فوائد الزواج في العمر المتقدم:

- الحفاظ على الصحة النفسية وممارسة الحياة بشكل طبيعي.

- الوقاية من الشعور بالوحدة والعزلة وأثرها النفسي السيئ.

- الوقاية من الاكتئاب الناتج عن العزلة.

- الوقاية من أعراض القلق والتوتر الذي يصيب كبار السن إذا شعروا بأي أزمة.

- تعزيز الصحة الجسدية، وهو ما أظهرته الدراسات أن الزواج عند كبار السن يحسن من الصحة العامة ومن العلامات الحيوية.

- خلق أهداف جديدة للحياة تجعل المزاج في أفضل حالاته وتقاوم التقلبات المزاجية التي تصيب كبار السن.

أهمية الشريك في حياة كبار السن

الاستئناس بشريك متفهم واعي يلعب دورًا هامًا في حياة كبار السن، حيث يوفر لهم الدعم النفسي والاجتماعي الذي يحتاجونه في هذه المرحلة من العمر.