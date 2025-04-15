شكرا لقرائتكم خبر عن نزلات البرد المتكررة تنتج عن نقص هذه الفيتامينات.. ازاى تعوضها من طعامك والان مع تفاصيل الخبر

الإصابة بنزلات البرد المتكررة قد تكون ناتجة نقص بعض الفيتامينات وفقا لموقع " timesofindia"، فقد يعاني جسمك من نقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم جهازك المناعي، عندما تنقص هذه الفيتامينات، يصبح جسمك ساحةً للفيروسات، وخاصةً فيروس البرد المزعج.

نقص 5 فيتامينات شائعة في العناصر الغذائية قد تجعل جسمك جاذبًا للعدوى، وما يمكنك فعله حيال ذلك.فيتامين سي

فيتامين سي بمثابة المدرب الشخصي لجهازك المناعي، فهو يساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي خط الدفاع الأول لجسمك ضد العدوى، كما أنه مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يحارب الجذور الحرة.

أنت تصاب بنزلات البرد كثيرًا، وتستغرق الجروح وقتًا طويلاً للشفاء، ونزيف اللثة، والتعب المستمر، والبشرة الباهتة والجافة، يمكن لنظامك الغذائي المعتاد أن يمنحك بسهولة جرعة جيدة من فيتامين سي، أضف البرتقال والليمون والليمون الحلو والجوافة والفلفل الأحمر والأصفر والبروكلي والسبانخ، جرب شرب ماء الليمون الدافئ أول شيء في الصباح.

فيتامين د

فيتامين د غالبًا ما نربطه بصحة العظام، ولكن فيتامين د متورط بعمق في كيفية عمل جهاز المناعة لديك، فهو ينشط الخلايا المناعية ويساعد في محاربة البكتيريا والفيروسات، وإذا كنت تمرض كثيرًا، وخاصة في فصل الشتاء أو عندما تكون في الداخل لفترة طويلة جدًا، فقد يكون نقص فيتامين د السبب.

عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من فيتامين د، تشعر بالتعب أو انخفاض الطاقة طوال الوقت، وتعاني من التهابات الجهاز التنفسي المتكررة، وتعاني من آلام في العظام أو الظهر، وتعاني من تقلبات مزاجية أو حتى اكتئاب خفيف وتعاني أيضًا من ضعف العضلات.

حاول الحصول على 15-20 دقيقة من شمس الصباح على الجلد (بدون واقي من الشمس) على الأقل 3-4 مرات في الأسبوع.

تناول أطعمة مثل صفار البيض، ومنتجات الألبان المدعمة، والفطر، والأسماك الزيتية كالسلمون للحصول على المزيد من فيتامين د، أحيانًا، لا يكفي الطعام والتعرض لأشعة الشمس، يمكن تأكيد مستويات فيتامين د لديك من خلال فحص دم بسيط، وقد يصف لك طبيبك قرصًا أسبوعيًا من فيتامين د3.

الزنك

لا يحظى الزنك بالاهتمام الكافي، ولكنه عنصر أساسي في المناعة، فهو يُساعد على تكوين وتنشيط الخلايا المناعية، وخاصةً تلك التي تُحارب الفيروسات، نقص الزنك يعني ضعف جهاز المناعة، ونزلات برد متكررة، والتهاب الحلق، والشعور المُزعج بأنك "شبه مريض" طوال الوقت.

من العلامات الشائعة لنقص الزنك: نزلات برد والتهابات متكررة، وضعف التئام الجروح، وتساقط الشعر أو ترققه، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، وظهور بقع بيضاء على الأظافر.

يُمكنك الحصول على الزنك من بذور اليقطين، وبذور دوار الشمس، والحمص والعدس، والفاصولياء الحمراء ، والكاجو واللوز، والبيض، والشوكولاتة الداكنة .

الحديد

غالبًا ما يتم الحديث عن الحديد في سياق فقر الدم، ولكن عندما يكون الحديد منخفضًا، لا ينتج جسمك ما يكفي من الهيموجلوبين، مما يعني أن أنسجتك (بما في ذلك المناعة) لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين، بالإضافة إلى ذلك، تؤدي مستويات الحديد المنخفضة إلى إبطاء استجابتك المناعية، مما يسهل على الفيروسات غزو نظامك.

أعراض النقص هي نزلات البرد المتكررة، وخاصة مع التعب، وشحوب الجلد أو الهالات السوداء، وهشاشة الأظافر وتساقط الشعر، وضيق التنفس، وضباب الدماغ.

يمكنك الحصول على الحديد من السبانخ والحلبة والتمر والزبيب والعدس وفول الصويا واللحوم الحمراء وكبد الدجاج والبيض والمأكولات البحرية

فيتامين ب12

فيتامين ب12 هو أحد تلك العناصر الغذائية الخفية التي لا تلاحظ نقصها، فهو ضروري لوظيفة الأعصاب الصحية وإنتاج خلايا الدم الحمراء، بدون كمية كافية من ب12، يكافح جسمك لإنشاء خلايا مناعية جديدة، هذا يعني أن الفيروسات يمكن أن تسيطر عليك بسهولة.

يظهر على جسمك العلامات التالية: التعب المستمر وضعف المناعة ونزلات البرد المتكررة والوخز في اليدين والقدمين وضباب الدماغ أو النسيان وتقلبات المزاج.

يوجد ب12 فقط في المنتجات الحيوانية، ليشمل البيض والحليب واللبن الرائب والجبن القريش والدجاج والأسماك واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة أو الحليب النباتي، غالبًا ما تكون المكملات الغذائية ضرورية، وخاصة للنباتيين، ويمكن أن يظهر اختبار بسيط مستوياتك، وقد يوصي طبيبك بمكملات غذائية عن طريق الفم أو حتى حقن في الحالات الخطيرة.

نصائح أخرى للحفاظ على الصحة

رطب جسمك جيدًا : الجفاف يُضعف مناعتك اشرب الماء الدافئ، أو شاي الأعشاب.

صحة الأمعاء = جهاز مناعة قوي: أضف أطعمة مخمرة مثل اللبن الرائب، واللبن الرائب، والمخللات.

النوم الجيد: مهما كان نظامك الغذائي جيدًا، فإن قلة النوم تُضعف مناعتك، استهدف 7-9 ساعات.

مارس الرياضة بانتظام : التمارين الخفيفة إلى المتوسطة تُحسّن الدورة الدموية والمناعة.

قلل من الوجبات السريعة والسكريات : الأطعمة فائقة المعالجة والسكريات الزائدة تُضعف وظيفة المناعة قلل منها، لا تُقصّر.

