شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر توقف تجربة تطوير عقار محتمل لعلاج السمنة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

أوقفت شركة فايزر تطوير علاجها المحتمل للسمنة عن طريق تناول حبة واحدة يوميًا قبل المغامرة في أكبر وأغلى مستوى من الاختبارات السريرية.

قالت شركة الأدوية حسب "وكالة اسوشيتد برس" الأمريكية، إنها ستتوقف عن دراسة عن دواء للسمنة بعد أن عانى أحد المشاركين في إحدى تجاربها من إصابة محتملة في الكبد ناجمة عن الدواء والتي انتهت بمجرد توقف الشخص عن تناول العلاج.

صرحت متحدثة باسم الشركة بأن النسخة اليومية من الدواء كانت في مراحلها التجريبية الأولى، حيث يحاول الباحثون تحديد الجرعة الأنسب للمرضى، وتعتزم الشركة نقل الدواء إلى مرحلة الاختبارات المتقدمة، وهي عادةً المرحلة الأخيرة من التطوير قبل أن تُقدم الشركة العلاج المُحتمل إلى الجهات التنظيمية الحكومية للموافقة عليه.وقال مسئول في الشركة في بيان إن فايزر لا تزال تخطط لتطوير علاجات محتملة أخرى للسمنة في مراحل مبكرة من الاختبار.

وأصبحت علاجات السمنة من أكثر قطاعات تطوير الأدوية واعدةً وربحيةً لشركات الأدوية، على سبيل المثال حققت إحدى الشركات مبيعاتٍ بلغت نحو 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، الخاص بأدوية السمنة.

هناك بعض العلاجات الرائدة لعلاج السمنة تُعطى بالحقن، وتسعى شركات الأدوية جاهدةً لتطوير نسخة أسهل في الاستخدام على شكل حبوب للمرضى الذين لا يرغبون في التعامل مع الإبر والحقن اليومية.