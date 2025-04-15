شكرا لقرائتكم خبر عن نوبات الربو فى الربيع.. اعرف الأعراض وإزاى تتعامل معاها والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الربيع يعانى مرضى الربو التحسسى -وهو أحد أنواع الربو العديدة- من المحفزات التى قد تثير لديهم نوبات الربو المختلفة، تلك المحفزات التى يذكرها تقرير نشر فى موقع Very Well Health، مثل الغبار ووبر الحيوانات وحبوب اللقاح والعفن، وكل التغيرات الجوية التى تحدث خلال هذا الفصل من الفصول السنة، فقد تنشط الرياح، وقد تنشط الأتربة، وقد تنشط حبوب اللقاح أيضًا، وكلها مثيرات للحساسية.

أعراض الربو التحسسى

أضاف التقرير أن الربو من المشكلات الصدرية والتنفسية التى تسبب النوبات بين الحين والآخر، تتمثل في ضيق التنفس، صعوبات في التنفس، ومشكلات في القدرة على الإدراك أثناء النوبة، الشعور بضيق الصدر، والصعوبات في التحكم في النوبة إلا بالأدوية مثل البخاخات الوصفية.

إدارة الربو التحسسي خلال فصل الربيع

أكد التقرير أن إدارة الربو التحسسى ضرورية خلال فصل الربيع، وهو موسم الحساسية الأول، حيث تنشط الحساسية بكل أنواعها وتشمل أعراضًا تنفسية وجسدية أيضًا، ويمكن إدارة الربو من خلال مجموعة من النصائح..

- تجنب المحفزات

- تجنب المحفزات التي تزيد أعراض الحساسية لديك، مثل التعرض لوبر الحيوانات أو التعرض لحبوب اللقاح والغبار الشديد.

- تجنب تناول الأطعمة التي تزيد من مستويات الحساسية.

- تناول الأدوية

- على مريض الربو أن يهتم بتناول أدويته الموصى بها من قبل طبيبه بشكل منتظم وسليم لإدارة نوبات الربو وتجنبها قدر الإمكان.

- تتبع العادات الصحية

- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يعتمد على الخضراوات والفاكهة والبعد عن الأطعمة المقلية والسريعة.

- اهتم بممارسة الرياضة وفقًا لرؤية الطبيب المختص الذي يتابع حالتك، ولتكن الرياضة منظمة ومستمرة حتى تحافظ على درجات التنفس لديك.

- تناول قسطًا كافيًا من النوم خلال اليوم.

- لا تستسلم للتوتر والقلق المرضى، فهما من أسباب زيادة نوبات الربو.

- استخدام جهاز تنقية الهواء

- استخدم جهاز تنقية الهواء فى المنازل للحد من تلوث الهواء الداخلى ومستويات الرطوبة وتفاقم أعراض الربو التحسسى.

- التخلص من الأتربة

- تخلص من الأتربة فى المنزل أولًا بأول وبشكل جيد.

- استخدم غطاءً للمرتبة للتحكم فى الغبار الذى قد يتراكم عليها.

- غير مفروشاتك أولًا بأول.

- شرب المياه

- اهتم بشرب المياه وترطيب جسمك جيدًا.

العلاج والمتابعة

على الرغم من أن الربو التحسسى ونوباته متكررة، إلا أنه يمكنك إدارته وعلاجه من خلال المتابعة لدى مختص يجرى لك اختبارات للحساسية على الدوام، ويصف لك خطة علاجية مناسبة لحالتك، وبخاخات وأدوية مناسبة لأعراض الربو.