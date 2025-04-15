شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تسحب فيتامينات مخصصة للرجال بسبب خطورة إحدى مكوناتها والان مع تفاصيل الخبر

سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA علامة تجارية من الفيتامينات المتعددة للرجال بسبب وجود مادة مسببة للحساسية غير معلنة، والتى قد تكون قاتلة لبعض المستهلكين.

ووفقا لتقرير شبكة foxnews يتعلق الاستدعاء بنوع الفيتامينات المتعددة للرجال وتأتى فيتامينات Multi-V للرجال فى عبوات سعة 60 كبسولة، ويبلغ إجمالى عدد العبوات المتأثرة 7,546 عبوة.

وبحسب موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تم سحب تلك الحبوب من الأسواق بسبب احتوائها على "دقيق الصويا غير المعلن عنه".

وأدرجت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عملية الاستدعاء ضمن الفئة الثانية، التى تتعلق بالمنتجات التى قد تسبب عواقب صحية ضارة، وكانت الفيتامينات المُستدعاة لها تاريخ انتهاء صلاحية مارس 2026.

تحتوي الفيتامينات المتعددة على فيتامينات أساسية مثل الكالسيوم والزنك وفيتامين سي، بالإضافة إلى فيتامين ب12 وفيتامين د والثيامين، وتهدف هذه الحبوب إلى دعم الصحة اليومية والصحة المناعية للرجال.

ويحتاج الرجال إلى عناصر غذائية محددة للحفاظ على صحة مثالية، كما توضح صفحة المنتج، والمنتج عبارة عن فيتامينات متعددة يومية تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تحتاجها للحفاظ على نمط حياة قوي وصحي ونشط.

وإن لم يكن نادرًا، سحب الأدوية والفيتامينات المتعددة التي تُباع دون وصفة طبية، في عام 2016، أعلنت شركة أمريكية عن سحب بعض فيتاميناتها بسبب مخاوف من احتمال تلوثها بالسالمونيلا أو المكورات العنقودية.

وفي شهر نوفمبر الماضى تم سحب بعض الدفعات من دواء مضاد للقلق بعد أن تم وضع ملصق خاطئ عليها يتضمن بيانات غير صحيحة.