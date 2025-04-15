شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العثور على قطع خشبية فى الشوربة الجاهزة.. أمريكا تصدر تحذيرا صحيا والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت دائرة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية تنبيهًا صحيًا عامًا على مستوى البلاد بشأن أنواع مختلفة من الحساء ومنتجات الأوعية التى قد تكون ملوثة بالخشب.

ووفقا لشبكة foxnews سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الكزبرة، وهى أحد مكونات المنتجات، بسبب وجود مادة غريبة، وتم إدراج ثلاثة عشر منتجًا فى التنبيه الصحى.

يتضمن تنبيه الصحة العامة تلوثًا محتملًا من مواد غريبة، مما يشكل خطر إصابة الأسنان أو الاختناق حال تناولها.

وتتم عمليات سحب المنتجات عندما تُقرر جهة تصنيع الأغذية أو جهة حكومية أن منتجًا ما قد يُشكل خطرًا على المستهلكين، وتشمل هذه المخاطر التلوث بمواد غريبة، أو مسببات حساسية غير مُعلنة، أو التعرض المُحتمل لبكتيريا ضارة مثل السالمونيلا أو الليستيريا.

وسحبت السلطات الأمريكية حساء تورتيلا الدجاج وحساء على الطريقة التايلاندية مع الدجاج وحساء الدجاج الحار والصلصات الحارة من الأسواق فى 10 ولايات بسبب احتوائها على كبريتيت غير معلن عنه ومشاكل أخرى صحية.

وتتوقع إدارة سلامة وتفتيش الأغذية (FSIS) أن تتم إضافة منتجات أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات على مستوى البلاد، بحسب ما جاء في التنبيه.

وجاء فى التنبيه "يجب التخلص من هذه المنتجات أو إعادتها إلى مكان الشراء، فالشوربات المدرجة فى التنبيه الصحى هى أصناف خدمة الطعام التى تباع فى المطاعم".