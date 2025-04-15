شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أشياء لا تتوقعها فى منزلك تهددك بخطر السرطان.. بدائل آمنة والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو أن ما نستخدمه في منزلنا أشياءً آمنة، ولكن قد يمتلئ بأشياء خفية قد تُلحق الضرر بالجسم تدريجيًا مع مرور الوقت، وقد تم ربط العديد من المنتجات المنزلية اليومية بمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك السرطان، ورغم أن هذه المنتجات لا تُسبب السرطان بين عشية وضحاها، إلا أن التعرض طويل الأمد لبعض المواد الكيميائية والمركبات الموجودة فيها يُثير القلق، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 10 أشياء فى منزلك تهددك بخطر السرطان.. والبدائل التي يجب أن نفكر فيها:أواني الطهي غير اللاصقة

تُعد أوانى الطهى مثل المقالي غير اللاصقة شائعةً الاستخدام في كل مطبخ، إلا أن العديد منها مُغطى بمواد كيميائية تُسمى PFAS (مواد بيرفلورو ألكيل وبوليفلورو ألكيل)، وهذه المواد الكيميائية لا تتحلل بسهولة، وقد تتسرب إلى الطعام عند ارتفاع درجة حرارة أواني الطهي، وقد ربطت الدراسات التعرض لمواد PFAS بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الكلى والخصية.

الحاويات البلاستيكية

قد يبدو تخزين بقايا الطعام في حاويات بلاستيكية آمنًا، لكن بعض أنواع البلاستيك يحتوي على مادة BPA (بيسفينول أ) أو الفثالات، والتي قد تؤثر على الهرمونات وتزيد من خطر الإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا، كما أن تسخين الطعام في البلاستيك يزيد من هذا الخطر.

بديل أكثر أمانًا: استخدم حاويات زجاجية أو سيراميكية أو من الفولاذ المقاوم للصدأ لتخزين الطعام وإعادة تسخينه.

رقائق الألومنيوم: الخطر الخفي في المطبخ

يُستخدم ورق الألمنيوم عادةً في الخبز والشواء، إلا أن الدراسات تُظهر أن الطهي به - وخاصةً مع الأطعمة الحمضية أو الحارة - قد يُسبب تسرب الألمنيوم إلى الوجبات، وقد رُبطت مستويات الألمنيوم العالية في الجسم بالسمية العصبية واحتمالية الإصابة بالسرطان.

بديل أكثر أمانًا: استبدل ورق الألمنيوم بأطباق زجاجية أو خزفية للطهي في الفرن.

الزيوت المكررة: مصدر صامت للدهون الضارة

تُعالج الزيوت النباتية المكررة، مثل زيت دوار الشمس وفول الصويا والكانولا، بدرجات حرارة عالية، مما يُفقدها العناصر الغذائية ويُنتج الدهون المتحولة أو الجذور الحرة، وقد تُؤدي هذه المركبات إلى الالتهاب، الذي يلعب دورًا في تطور السرطان، وخاصة سرطان القولون والثدي.

بديل أكثر أمانًا: تحتفظ الزيوت المعصورة على البارد، مثل زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الخردل وزيت جوز الهند، بالعناصر الغذائية، وهي أكثر أمانًا للاستخدام اليومي

زجاجات المياه البلاستيكية

يمكن للزجاجات البلاستيكية، وخاصةً تلك التي تُترك في الحرارة أو يُعاد استخدامها بكثرة، أن تُطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة ومواد كيميائية ضارة مثل BPA وقد تُسبب هذه المواد خللاً في نظام الغدد الصماء، ويُشتبه في أنها تلعب دورًا في الإصابة بالسرطانات المرتبطة بالهرمونات.

بديل أكثر أمانًا: استخدم زجاجات من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج قابلة لإعادة الاستخدام، فهي صديقة للبيئة وغير سامة

المعلبات

تُغلف الأطعمة المعلبة بمادة BPA، والتي قد تتسرب إلى الطعام - خاصةً عند تخزين الأطعمة الحمضية مثل الطماطم، وقد رُبطت مادة BPA بسرطان الثدي والبروستات ومشاكل التمثيل الغذائي.

بديل أكثر أمانًا: اختر الأطعمة الطازجة أو المجمدة، وعند اختيار الأطعمة المعلبة، ابحث عن الملصقات التي تحمل عبارة خالية من مادة BPA.

الشموع المعطرة: عطر ذو أثر سام

العديد من الشموع المعطرة تُصنع من شمع البارافين والعطور الاصطناعية، وقد يُؤدي حرق هذه الشموع إلى إطلاق البنزين والتولوين، وكلاهما مواد مُسرطنة معروفة.بديل أكثر أمانًا: اختر شموعًا مصنوعة من شمع العسل أو شمع الصويا مع زيوت عطرية طبيعية، مع الحرص على تهوية الغرف جيدًا عند إشعال أي نوع من الشموع.



ألواح تقطيع بلاستيكية

قد تُطلق ألواح التقطيع البلاستيكية جزيئات بلاستيكية دقيقة في الطعام مع مرور الوقت، خاصةً عند تراكم آثار السكاكين عليها، ويمكن لهذه الجزيئات البلاستيكية الدقيقة أن تدخل الجسم، وقد تُسبب خللاً في عمل الخلايا، على الرغم من أن آثارها طويلة المدى لا تزال قيد الدراسة، إلا أنها تُشكل خطرًا مُحتملاً.

بديل أكثر أمانًا: استخدم ألواح التقطيع الخشبية أو المصنوعة من الخيزران، فهي متينة وقابلة للتحلل الحيوي ومضادة للميكروبات بشكل طبيعي.

الأطعمة فائقة المعالجة

غالبًا ما تكون الوجبات الخفيفة المُعبأة، والوجبات الجاهزة، والحبوب المُحلاة غنية بالمواد الحافظة والألوان الصناعية والمواد المضافة، وقد تُسبب هذه المكونات التهابًا مزمنًا، وقد رُبطت بارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي.

معطرات الجو وبخاخات الغرف

غالبًا ما تحتوي هذه المنتجات على الفورمالديهايد والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs)، والتي قد تُهيّج الرئتين وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان مع التعرض لها لفترات طويلة.

بديل أكثر أمانًا: استخدم مُنقيات الهواء الطبيعية مثل الفحم المنشط، أو النباتات الداخلية، أو البخاخات المنزلية المصنوعة من الزيوت العطرية والماء.