شكرا لقرائتكم خبر عن تبديل قهوتك الصباحية بـ"الماتشا" يساهم فى خفض مستويات القلق والان مع تفاصيل الخبر

الماتشا هو واحد من المشروبات التي شهدت رواجا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، ويمكن تناوله كمشروب بارد ومنعش، أو مشروب دافىء، فيما يتناوله الكثيرون بإعتباره أحد المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن.

والماتشا هو نوع مركّز من الشاي الأخضر، ويتم تصنيع الماتشا من الطبقات الثلاث العليا من نباتات الشاي الصغيرة، التي تسمى كاميليا سينينسيس، ويتم زراعتها في الظل، مما يسمح لأوراق النبات بتطوير المزيد من المركبات الحيوية، مثل الأحماض الأمينية، مقارنة بأنواع الشاي الأخرى.

وتحتوى الماتشا على مركبات ذات خصائص مضادة للقلق، مثل إل-ثيانين، ووفقا لموقع "very well health"، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الماتشا يخفف التوتر والقلق بشكل ملحوظ.

فوائد تبديل قهوتك الصباحية بالماتشا

يبدأ معظم الناس حول العالم، يومهم بشرب كوب من القهوة، بهدف زيادة التركيز والإنتباه، بفعل من تحتويه القهوة من كافيين، وتعزيز الطاقة والتغلب على صعوبات يومهم، لكن التحول إلى الماتشا وتناولها كبديل عن القهوة، قد يكون له فائدة إضافية، وهو تقليل التوتر والقلق.

ووفقا للموقع توصلت إحدى الدراسات إلى أن البالغين الأصحاء الذين شربوا الماتشا لمدة 15 يومًا قد انخفض لديهم مستوى القلق بشكل ملحوظ ، نظرا لإحتواءها على عدد من المركبات، مثل إل-ثيانين، و حمض أميني موجود في الشاي الأخضر وقد ثبت أنه يخفف التوتر، ولأن الماتشا تعتبر شكلا مركزا من الشاي الأخضر ، فمن المعتقد أن ذلك المركب له تأثيرًا أكثر وضوحًا في الماتشا.

وتحتوى الماتشا أيضًا على EGCG، وهو مركب نباتي قد يساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، والذي قد يلعب دورًا في القلق .

كيف يهدئ مشروب الماتشا التوتر رغم احتوائه على الكافيين؟

بشكل عام تحتوي الماتشا على كمية أقل من الكافيين من القهوة أو الإسبريسو، حيث يحتوى كوب من القهوة المخمرة سعة 8 أونصات على حوالي 96 مليجرامًا من الكافيين، وتحتوي أونصة واحدة من الإسبريسو على حوالي 64 مليجرامًا ، بينما تحتوى الماتشا على ما بين 19 إلى 44 مليجرامًا من الكافيين لكل جرام.

ويمتص الجسم الكافيين بسرعة، 8 مما يحفز الجهاز العصبي ويمكن أن يزيد من الأدرينالين والكورتيزول ، مما يؤدي إلى استجابة للتوتر لدى بعض الأشخاص.

ورغم أن الكافيين الموجود في الماتشا يمكنأن يعزز اليقظة والتركيز، ولكن مع وجود إل-ثيانين، يكون هذا التحفيز أكثر سلاسة وأقل توترًا مقارنةً بالقهوة، حيث يساعد إل-ثيانين على تخفيف هذا التأثير من خلال تعزيز نشاط موجات ألفا الدماغية، مما يؤدي إلى تحفيز أكثر سلاسة وتوازنًا، وهو ما يُشار إليه غالبًا باسم "اليقظة الهادئة."

كمية الماتشا المطلوبة لتخفيف التوتر

تظهر الدراسات أن الجرعة المهدئة من إل-ثيانين تبلغ حوالي 200 مليجرام، مما يعنى أن الجرعة اليومية المناسبة من الماتشا تتراوح بين 2 إلى 4 جرامات، مما يعادل كوب أو كوبين من المشروب، ويساهم شرب الماتشا بشكل منتظم في تقليل التوتر بمرور الوقت.