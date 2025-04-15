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الجديري المائي من الأمراض الشائعة بين الأطفال، لكنه يمكن أن يسبب بعض المضاعفات في بعض الحالات في حالة إهمال العلاج، وحول ذلك يقدم موقع healthline بعض النصائح المهمة لكل أم لحماية طفلها من الجديري المائي، ومنها:

للأمهات.. إزاى تحمى طفلك من الجديرى المائى؟ 1. التطعيم هو خط الدفاع الأول

تأكدى أن طفلك قد حصل على لقاح الجديري المائي في الموعد المناسب (عادةً عند سن 12–15 شهرًا وجرعة ثانية بين 4–6 سنوات).

2. تجنّب الاتصال المباشر مع المصابين

ابعدي طفلك عن أي شخص تظهر عليه أعراض الجديري (طفح جلدي، حرارة، تعب).

الجديري ينتقل بسهولة جدًا من خلال العطس أو لمس البثور.

3. تقوية مناعة الطفل

التغذية السليمة والنوم الكافي بيساعدوا على تقوية المناعة.

قدّمي له أطعمة غنية بفيتامين C و A والزنك.

4. الاهتمام بالنظافة الشخصية

اغسلي يدين الطفل باستمرار.

علميه ألا يلمس وجهه أو عينيه بيده، خصوصًا في الحضانة أو الأماكن العامة.

5. الانتباه للأعراض المبكرة

أول الأعراض: حرارة خفيفة، إرهاق، ثم يظهر الطفح الجلدي المميز.

لو شكّيتي في إصابته، عزل الطفل فورًا وراجعي الطبيب.

6. التواصل مع المدرسة أو الحضانة

لو في حالة جديري مائي هناك، يجب أن تتخذى احتياطاتك وابقِ على تواصل مع الإدارة.

في حالة اصابة الطفل بالجديري المائي.

لو طفلك أصيب بالجديري المائي، يجب توفير العناية السليمة لتخفيف الأعراض ومنع المضاعفات.

إليك أهم النصائح:

نصائح مهمة لرعاية الطفل المصاب بالجديري المائي: 1. الراحة التامة في البيت

اجعلى الطفل في البيت بعيداً عن المدرسة أو الحضانة حتى تختفي كل البثور وتتقشر (عادة 7–10 أيام).

2. تخفيف الحكة

استخدمي غسول الكالامين لتهدئة الجلد.

حمام فاتر مع شوفان مطحون (أو شوفان مخصص للحمام) لتخفيف التهيج.

قصي أظافره لتقليل الخدش وتجنب العدوى.

3. خفض الحرارة

استخدمي خافض حرارة مناسب لعمره مثل باراسيتامول.

تجنبي الأسبرين تمامًا لأنه يمكن أن يسبب متلازمة خطيرة اسمها "راي".

4. الترطيب وشرب السوائل

قدّمي له الماء والعصائر الطبيعية باستمرار لتفادي الجفاف.

اللبن الدافئ والحساء الخفيف.

5. ملابس قطنية خفيفة

اجعلى طفلك يرتدى ملابس مريحة، قطنية وواسعة حتى لا تزيد الحكة.

6. مراقبة الأعراض

لو ظهرت أي علامات خطر زي:

حرارة مستمرة أو عالية جدًا

طفح جلدي صديدي أو ملتهب

صعوبة في التنفس

دوخة أو ضعف عام شديد