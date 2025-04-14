شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

التمر غني بالعناصر الغذائية الأساسية كالألياف والبوتاسيوم والحديد ومضادات الأكسدة، ويُعزز صحة القلب والهضم والصحة بشكل عام، ومع أننا نعلم جميعًا أن تناول التمر يُعد مفيدًا لصحة الجسم، ولكن ما تأثير تناول من 2-3 تمرات يوميًا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "FOOD-NDTV".

ماذا يقول البحث؟

وفقًا لدراسة نشرتها المكتبة الوطنية للطب في الهند، يُظهر التمر ومكوناته دورًا في الوقاية من الأمراض من خلال خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات والبكتيريا، حيث يحتوي على مجموعة واسعة من المركبات الفينولية، بما في ذلك أحماض الباراكوماريك والفيروليك والسينابيك، والفلافونويدات، والبروسيانيدينات، كما تحتوي ثمار التمر على ثلاثة عشر جليكوسيدًا فلافونويديًا من اللوتولين والكيرسيتين والأبيجينين في مراحل مختلفة من النضج، كما ثبت أن له فوائد طبية تُلخص في آثاره العلاجية في مختلف أنواع الأمراض، من خلال خصائصه المضادة للأكسدة والسرطان والسكري.

فوائد تناول 2-3 من التمر يوميًا

يجب علينا جميعًا أن نجعل التمر جزءًا لا يتجزأ من نظامنا الغذائي اليومي، وقد أثبتت الأبحاث الغربية فوائده للجسم، حيث تُظهر هذه الأبحاث أن تناول تمرتين أو ثلاث تمرات يوميًا بانتظام، ويفضل في الصباح، يُحدث تغييرات جذرية في الجسم، إنه تغيير غذائي بسيط يُعزز صحتنا وعافيتنا، ويُغير وظائف أجسامنا للأفضل.

تناول التمر يوميًا يوفر إمداد ثابت من الطاقة للجسم دون أي انهيار، كما أنها رائعة لدعم صحة القلب، وقد ثبت أن البوتاسيوم ومضادات الأكسدة الموجودة في التمر تخفض ضغط الدم وتقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من أنواع أمراض القلب، كما أن تناول التمر مفيد للصحة الأيضية لأن هناك أدلة تُظهر أن التمر يخفض ويثبت نسبة السكر في الدم بدلاً من رفعه، وهذا مهم جدًا لتحسين عملية التمثيل الغذائي، كما أن محتوى التمر من مضادات أكسدة ثبت أنها تقلل الالتهاب في الدماغ وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر وباركنسون، ويعزز مستويات عالية من التركيز وتعزيز الذاكرة.

كيفية تناول التمر

بحسب الخبراء، يُمكن إزالة بذور التمر وتناوله على معدة فارغة، كما يُمكن إضافة حبتين أو ثلاث حبات تمر إلى عصير فى الصباح، كما ويمكن استخدامه على الخبز المحمص لنكهة منعشة على الإفطار.