هاليون مصر تطلق نوعين مختلفين من الفيتامينات المتعددة "Centrum للرجال" و"Centrum للنساء" لتلبية الاحتياجات الغذائية للجنسين

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القاهرة - سامية سيد - - هاليون مصر تطلق نوعين مختلفين من الفيتامينات المتعددة Centrum" للرجال" وCentrum" للنساء" لتلبية الاحتياجات الغذائية للجنسين

أعلنت هاليون، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعايه الصحية، عن زيادة عدد منتجاتها من المكملات الغذائية بإطلاق نوعين جديدين، Centrum" للرجال" وCentrum" للنساء"، المُصمّمين لتلبية الاحتياجات الغذائية الفريدة للجنسين.

حضر فعاليات حفل الإطلاق أكثر من 300 شخصية عامة، ما بين ممثلين عن الجهات الحكومية، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والإعلام، والشركاء في مجال بيع التجزئة والتوزيع.





يعد Centrum العلامة التجارية الأولى دوليًا في مجال المكملات الغذائية*، وقد تم طرحه في مصر قبل عامين. واليوم تعزز هاليون منتجها في مصر بشكل أكبر بإطلاق مجموعتها الجديدة، والتي تتميز بعناصر تغذية عالية الجودة ومصممة للرجال والنساء، بتركيبات معدة خصيصا لتلبية الاحتياجات الصحية المختلفة لكل منهم، حيث يحتوي Centrum للرجال على نسبة أعلى من فيتامينات ب والمغنيسيوم لدعم طاقة الجسم والعضلات. بينما يحتوي Centrum للنساء على نسب أعلى من الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك لدعم الاحتياجات الغذائية للنساء للحصول على بشرة وشعر وأظافر صحية. كما يدعم كلا المنتجين مناعة الجسم والصحة العامة.

وبهذه المناسبة تقول ماري سيداروس، مديرة التسويق بشركة هاليون لشمال أفريقيا: " مع تزايد الاهتمام بإجراءات الصحة الوقائية والعناية الذاتية والتي نتج عنها إعادة تشكيل عادات المستهلكين في مصر، وحرصهم على صحتهم الغذائية وجودة حياتهم، يأتي Centrum ليلبي كل هذه المتطلبات. ومن خلال الجمع بين خبرتنا العالمية في المكملات الغذائية وفهمنا العميق للمستهلكين المصريين، نفخر بتقديم مجموعة من المكملات الغذائية المصممة خصيصا لدعم الأهداف الصحية اليومية".





ويقول آصف علوى، المدير العام لشركة هاليون بشمال أفريقيا: " يعد التزام هاليون بتعزيز الصحة اليومية بشكل أفضل لكل الإنسانية هو الدافع وراء طرح Centrum للرجال والنساء في مصر. بخبرة تزيد عن 40 عاما في مجال التغذية، نهدف إلى تمكين المستهلكين من خلال المعرفة والدعم والمنتجات حتى يديروا صحتهم وجودة حياتهم بشكل استباقي".

جدير بالذكر أن Centrum للرجال والسيدات متوفر حاليا في جميع الصيدليات بمصر.