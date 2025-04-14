شكرا لقرائتكم خبر عن الامتحانات قربت.. اعرفى أفضل نظام غذائى لزيادة تركيز أطفالك والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب امتحانات أطفالك ، من المهم التركيز على نظام غذائي صحي يعزز التركيز ويحسن الذاكرة، وهو ما يقدمه موقع healthline الذى أكد على أهمية اتباع بعض النصائح الغذائية التي يمكن أن تساعد في ذلك:

نصائح مهمة لزيادة التركيز 1. الأسماك الدهنية (مثل السلمون)

تحتوي على أحماض أوميجا-3 الدهنية التي تحسن وظائف الدماغ وتعزز الذاكرة والتركيز.

2. المكسرات والبذور

مثل اللوز والجوز وبذور دوار الشمس، فهي غنية بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات التي تدعم وظائف الدماغ.

3. الفواكه والخضراوات

التوت معروف بأنه يحسن الذاكرة.

الخضراوات مثل السبانخ والكرنب تحتوي على مضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العقلية.

4. الحبوب الكاملة

مثل الشوفان والأرز البني والخبز الكامل. توفر طاقة ثابتة للمخ طوال اليوم وتساعد في تحسين التركيز.

5. الأطعمة الغنية بالبروتين

مثل البيض، الدجاج، التوفو، والفاصوليا. البروتين يساعد في بناء الناقلات العصبية في الدماغ ويساهم في زيادة التركيز والانتباه.

6. الماء

الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تشتت الذهن، لذا تأكد من شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.

7. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على مركبات تساعد في تدفق الدم إلى الدماغ، مما يمكن أن يعزز التركيز. لكن احرص على تناولها بكميات معتدلة.

8. تجنب السكريات المفرطة

الحلويات والوجبات السريعة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في مستوى السكر في الدم، مما يسبب تشتت التركيز.

أفكار للوجبات:

إفطار: شوفان مع التوت وملعقة من الزبادي.

غداء: سلطة مع سمك مشوي أو دجاج مع خضراوات ملونة.

عشاء: شوربة العدس مع الخبز الكامل.

التوازن بين الغذاء الصحي والنوم الجيد أمر أساسي. تأكد من أن أولادك يحصلون على ساعات كافية من النوم، لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أدائهم العقلي.