شكرا لقرائتكم خبر عن فى الربيع.. احمِ طفلك من حساسية العين والان مع تفاصيل الخبر

في فصل الربيع، تزداد نسبة حبوب اللقاح والغبار في الجو، ما قد يسبب حساسية العين لدى الأطفال.

الوقاية من حساسية العين

ولحماية طفلك، يقدم موقع everdayhealth بعض النصائح المهمة:

1. تجنب الخروج في أوقات ارتفاع نسبة الغبار أو حبوب اللقاح، خاصة في الصباح الباكر.

2. استخدم نظارات شمسية لحماية عيني الطفل من المهيجات الجوية.

3. أغلق النوافذ في المنزل والسيارة لتقليل دخول الغبار وحبوب اللقاح.

4. اغسل وجه الطفل وعينيه بالماء البارد بعد العودة من الخارج.

5. حافظ على نظافة اليدين والألعاب لمنع انتقال المهيجات إلى العين.

6. استخدم قطرة مرطبة للعين (بعد استشارة الطبيب) لتقليل التهيج.

7. راجع الطبيب فور ظهور أعراض مثل الحكة، الاحمرار، أو الدموع الزائدة.

8. تجنب التعرض المباشر للغبار وحبوب اللقاح: حاولي تقليل وقت اللعب في الهواء الطلق خلال أيام الرياح أو عندما تكون نسبة الغبار مرتفعة.

9. استخدام كمامات خفيفة: خاصة إذا كان الجو مليئًا بالغبار أو أثناء العواصف الرملية.

10. تغيير ملابس الطفل بعد العودة من الخارج: لتقليل انتقال حبوب اللقاح والغبار داخل المنزل.11. الاستحمام مساءً بدلًا من صباحًا: لإزالة أي مهيجات من الجلد والشعر قبل النوم.

12.غسل اليدين باستمرار: لمنع انتقال أي مواد مهيجة من اليدين إلى العين.

13. تجنب فرك العينين: وحث الطفل على عدم لمس عينيه، لأن ذلك يزيد من التهيج.

الاهتمام بالنظافة والبيئة

1.غسل المفروشات بانتظام: خاصة أغطية الوسائد والبطانيات التي قد تجمع الغبار.

2. الابتعاد عن الحيوانات الأليفة خلال موسم الحساسية: لأن الفرو قد يحمل حبوب اللقاح.

3.مسح الأرض والأسطح بقطعة مبللة بدلًا من كنسها: لتقليل انتشار الغبار في الهواء.

وعند ظهور أعراض الحساسية اتبع التالي:

1.استشارة طبيب العيون فورًا: لتحديد نوع الحساسية والعلاج المناسب.

2.عدم استخدام أي قطرات دون وصفة طبية: بعض القطرات قد تزيد الحالة سوءًا.

3. استخدام الكمادات الباردة: لتهدئة الحكة والتورم في العين.

4. متابعة الطفل باستمرار: لأن الأطفال لا يعبرون أحيانًا عن شعورهم بالألم أو الانزعاج.