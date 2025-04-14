هل صفار البيض مفيد أم ضار؟ كيف يؤثر على مستويات الكوليسترول

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يُعد البيض مصدرًا ممتازًا للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، والتي تُفيد صحتك العامة، في الغالب، لا يُؤدي تناول البيض إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، ولكن عند ارتفاعه، فإنه يُزيد فقط من مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، وذلك لتقليل خطر الإصابة بالأمراض، وفقا لموقع تايمز ناو.

كيف يؤثر تناول البيض على مستويات الكوليسترول؟

مجرد أن الطعام يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فهذا لا يعني بالضرورة أنه يرفع مستويات الكوليسترول في الدم، فالبيض من أكثر الأطعمة الصحية التي يُمكنك تناولها، خاصة أنه غني بالبروتين والفيتامينات والكالسيوم، ويُقدّم فوائد مُتنوعة، بما في ذلك تقوية البصر، وصحة القلب، وحتى التحكم في الوزن.

ووفقًا للخبراء، إذا كان البيض يرفع مستوى الكوليسترول، فهو عادةً كوليسترول جيد، كما أنه يُؤثّر سلبًا على الكوليسترول السيئ، مما يُحافظ على صحتك.

لماذا يعتقد الناس أن البيض غير صحي؟

يتكون البيض الكامل من مكونين رئيسيين: بياض البيض، وهو الجزء الغني بالبروتين، وصفار البيض، وهو الجزء الأصفر أو البرتقالي الغني بالعناصر الغذائية.

ومع ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أن البيض يُعتبر غير صحي لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول.

الكوليسترول موجود في الطعام ويصنعه الجسم. ووفقًا للدراسات، فإن ارتفاع الكوليسترول في الدم قد يؤدي إلى أمراض القلب، ولذلك يُنصح بالحد من الكوليسترول الغذائى.

الكوليسترول في البيض

يقول الأطباء إن البيض غني بالكوليسترول. في الواقع، يُعدّ البيض مصدرًا هامًا للكوليسترول، إذ تحتوي بيضتان كاملتان كبيرتان على حوالي 411 ملج من الكوليسترول. حتى وقت قريب، كان الحد الأقصى الموصى به للاستهلاك اليومي من الكوليسترول 300 ملج يوميًا. وكان هذا الحد أقل لدى مرضى القلب. ومع ذلك، ووفقًا لأحدث الدراسات، لم تعد المنظمات الصحية في العديد من الدول توصي بالحد من تناول الكوليسترول.

يقول الأطباء أن مجرد احتواء طعام ما على نسبة عالية من الكوليسترول لا يعني بالضرورة أنه يرفع مستويات الكوليسترول في الدم.

كيف يؤثر تناول البيض على الكوليسترول في جسمك؟

وبما أن الكبد هو الذي ينتج الكوليسترول - وهو عنصر غذائي ضروري لخلاياك - ففي بعض الأحيان، عندما تستهلك كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالكوليسترول مثل البيض، ينتج الكبد كمية أقل من الكوليسترول لأن المزيد منه يأتي من نظامك الغذائي، لكن بسبب هذا، فإن مستويات الكوليسترول في الدم لا تتغير بشكل كبير.

هل يزيد البيض من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

وفقًا لدراسات مختلفة، يؤثر البيض على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب بطرق مختلفة. تناول بيضة أو بيضتين كاملتين يوميًا لا يُغير مستويات الكوليسترول أو عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أنه لا يُغير أي مؤشرات حيوية للكوليسترول الكلي أو الضار أو ضبط نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

من ناحية أخرى، يقول الخبراء إن تناول البيض قد يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي. كما يُعد البيض جزءًا من نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، مما يُحسّن مؤشرات أمراض القلب لدى المصابين بمقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني، والتي تشمل حجم وشكل جزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة.

على الرغم من أن الكوليسترول السيئ يميل إلى البقاء على حاله أو الارتفاع بشكل طفيف عند تناول البيض،البروتين الدهني عالي الكثافة، أو الكوليسترول الجيد، يرتفع عادة.

فوائد صحية أخرى لتناول البيض

إن تناول البيض له فوائد صحية عديدة، والتي تشمل:

يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويعزز الشعور بالشبع

البروتين في البيض يزيد من معدل الأيض ويساعدك على فقدان الوزن

البيض غني بالكولين - وهو مهم لصحة دماغك

يحمي اللوتين والزياكسانثين الموجودان في البيض من أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي

البيض يقلل الالتهاب، وهو ما يرتبط بمشاكل صحية مختلفة.

